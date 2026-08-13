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मायावती का यूपी चुनाव से पहले एक और बड़ा ऐक्शन, अब पूर्व मंत्री अंटू मिश्रा को किया पार्टी से बाहर

By Ajay Singh
लाइव हिन्दुस्तान
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यूपी विधानसभा चुनाव से पहले बसपा प्रमुख मायावती लगातार ऐक्शन मोड में हैं। उन्होंने हाल में अपने समधी अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से बाहर कर दिया था। अब उन्होंने पूर्व स्वास्थ्य मंत्री अनन्त कुमार मिश्रा उर्फ अन्टू मिश्रा को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। मायावती ने ‘एक्स’ पर पोस्ट से इसकी जानकारी दी। 

Antu Mishra And Mayawati
अंटू मिश्रा और मायावती

उत्तर प्रदेश में अगले साल यानी 2027 में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। इस बीच बसपा प्रमुख मायावती लगातार ऐक्शन मोड में हैं। पिछले दिनों उन्होंने अपने समधी अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से बाहर कर दिया था। अब उन्होंने बसपा सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहे अनन्त कुमार मिश्रा उर्फ अन्टू मिश्रा को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। मायावती ने इस फैसले की जानकारी सोशल मीडिया पोस्ट ‘एक्स’ पर एक पोस्ट के जरिए दी। इसके साथ ही उन्होंने पार्टी वर्कर्स को विरोधियों से सावधान भी किया।

‘एक्स’ पर अपनी पोस्ट में बसपा प्रमुख मायावती ने लिखा- ‘उत्तर प्रदेश में बीएसपी सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहे अनन्त कुमार मिश्रा उर्फ अन्टू मिश्रा को उनकी पार्टी विरोधी गतिविधियों आदि के फलस्वरूप आज तत्काल प्रभाव से उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। वैसे भी अब जबकि खासकर उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल काफी गरमाया हुआ है, पार्टी के सभी स्तर के लोगों को विरोधियों के सभी प्रकार के साम, दाम, दण्ड, भेद आदि हथकण्डों से सावधान रहते हुये अपनी पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ बीएसपी के अम्बेडकरवादी मिशन को आगामी विधानसभा आमचुनाव में सफल बनाने में पूरे जी-जान से लगे रहना है, यही संदेश और अपील भी है।

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अशोक सिद्धार्थ को भी कर दिया दिया था पार्टी से बाहर

इसके पहले बसपा प्रमुख मायावती ने अनुशासनहीनता और दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही के मामले को लेकर पूर्व सांसद और कोआर्डिनेटर अशोक सिद्धार्थ और सहारनपुर रेजीडेंट कोआर्डिनेटर रणधीर सिंह बेनीवाल को भी पार्टी से निष्कासित कर दिया था। अशोक सिद्धार्थ बसपा सुप्रीमो मायावती के भतीजे आकाश आनंद के ससुर हैं। उन्हें इससे पहले बीते महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद फरवरी 2025 में भी पार्टी से बाहर कर दिया गया था। बसपा सुप्रीमो ने यह भी साफ किया था कि अब उनकी पार्टी में आगे कतई वापसी नहीं होगी।

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अशोक सिद्धार्थ पर की गई कार्रवाई की जानकारी भी बसपा सुप्रीमो मायावती ने ‘एक्स’ पर पोस्ट के जरिए दी थी। तब उन्होंने कहा कि जैसा कि सर्वविदित है कि पूर्व सांसद अशोक सिद्धार्थ को महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में खासकर पार्टी टिकट के बंटवारे को लेकर महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष और अन्य के साथ तालमेल न करने की वजह से अनुशासनहीनता और दिशा निर्देश के उल्लंघन में पार्टी से निष्कासित किया गया था। उन्हें दोबारा इस शर्त के साथ पार्टी में वापस लिया गया था कि वह दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। साथ ही उन्हें उत्तर प्रदेश छोड़कर केवल दूसरे राज्यों में ही पार्टी के जनाधार को बढ़ाने की जिम्मेदारी दी जाएगी। मायावती ने लिखा था कि इसके बाद अशोक सिद्धार्थ को जिन भी राज्यों की जिम्मेदारी बतौर कोआर्डिनेटर दी गई, वहां उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को सही ढंग से नहीं निभाया।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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