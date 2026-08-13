मायावती का यूपी चुनाव से पहले एक और बड़ा ऐक्शन, अब पूर्व मंत्री अंटू मिश्रा को किया पार्टी से बाहर

यूपी विधानसभा चुनाव से पहले बसपा प्रमुख मायावती लगातार ऐक्शन मोड में हैं। उन्होंने हाल में अपने समधी अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से बाहर कर दिया था। अब उन्होंने पूर्व स्वास्थ्य मंत्री अनन्त कुमार मिश्रा उर्फ अन्टू मिश्रा को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। मायावती ने ‘एक्स’ पर पोस्ट से इसकी जानकारी दी।

उत्तर प्रदेश में अगले साल यानी 2027 में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। इस बीच बसपा प्रमुख मायावती लगातार ऐक्शन मोड में हैं। पिछले दिनों उन्होंने अपने समधी अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से बाहर कर दिया था। अब उन्होंने बसपा सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहे अनन्त कुमार मिश्रा उर्फ अन्टू मिश्रा को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। मायावती ने इस फैसले की जानकारी सोशल मीडिया पोस्ट ‘एक्स’ पर एक पोस्ट के जरिए दी। इसके साथ ही उन्होंने पार्टी वर्कर्स को विरोधियों से सावधान भी किया।

‘एक्स’ पर अपनी पोस्ट में बसपा प्रमुख मायावती ने लिखा- ‘उत्तर प्रदेश में बीएसपी सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहे अनन्त कुमार मिश्रा उर्फ अन्टू मिश्रा को उनकी पार्टी विरोधी गतिविधियों आदि के फलस्वरूप आज तत्काल प्रभाव से उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। वैसे भी अब जबकि खासकर उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल काफी गरमाया हुआ है, पार्टी के सभी स्तर के लोगों को विरोधियों के सभी प्रकार के साम, दाम, दण्ड, भेद आदि हथकण्डों से सावधान रहते हुये अपनी पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ बीएसपी के अम्बेडकरवादी मिशन को आगामी विधानसभा आमचुनाव में सफल बनाने में पूरे जी-जान से लगे रहना है, यही संदेश और अपील भी है।

अशोक सिद्धार्थ को भी कर दिया दिया था पार्टी से बाहर इसके पहले बसपा प्रमुख मायावती ने अनुशासनहीनता और दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही के मामले को लेकर पूर्व सांसद और कोआर्डिनेटर अशोक सिद्धार्थ और सहारनपुर रेजीडेंट कोआर्डिनेटर रणधीर सिंह बेनीवाल को भी पार्टी से निष्कासित कर दिया था। अशोक सिद्धार्थ बसपा सुप्रीमो मायावती के भतीजे आकाश आनंद के ससुर हैं। उन्हें इससे पहले बीते महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद फरवरी 2025 में भी पार्टी से बाहर कर दिया गया था। बसपा सुप्रीमो ने यह भी साफ किया था कि अब उनकी पार्टी में आगे कतई वापसी नहीं होगी।