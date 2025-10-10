मायावती ने ताकत दिखकर सियासी दलों को दिया संदेश, कैसे सपा की बढ़ेगी चुनौती?

मायावती ने ताकत दिखकर सियासी दलों को संदेश दिया। उन्होंने दलितों-अति पिछड़ों का साथ पाने में जुटे विरोधी दलों के लिए भी एक बड़ी चुनौती पेश की है। कहना गलत न होगा कि अगर कुछ फीसदी मुस्लिम मतों पर बसपा अपना कब्जा करने में कामयाब रही तो अन्य दलों सपा के लिए चुनौती बढे़गी।

बसपा सुप्रीमो मायावती लखनऊ में भारी भीड़ जुटा कर विपक्षी दलों को अपनी ताकत दिखाने में काफी हद तक सफल रही हैं। उन्होंने दलितों-अति पिछड़ों का साथ पाने में जुटे विरोधी दलों के लिए भी एक बड़ी चुनौती पेश की है। भीड़ जुटा कर वह यह बताने में सफल रही हैं कि उनका कॉडर आज भी उनके साथ खड़ा है और दलित वोटों में सेंधमारी की अन्य दलों की कोशिश इतनी आसान नहीं होगी। उन्होंने इस मौके पर मुसलमानों को भी लुभाने की कोशिश की। सत्ता में आने पर उनके हितों की रक्षा की बात कह कर उन्होंने मुसलमानों को संदेश देने का प्रयास किया है। कहना गलत न होगा कि अगर कुछ फीसदी मुस्लिम मतों पर बसपा अपना कब्जा करने में कामयाब रही तो अन्य दलों सपा-कांग्रेस के लिए चुनौती बढे़गी।

मायावती जानती हैं कि मुसलमानों का साथ मिलने से उनका फायदा होगा। मायावती की मुस्लिम वोटों के बंटवारे और दलितों का वोट रोके रखने से होने वाले बंटवारे के फायदे से भाजपा को भी लाभ मिल सकता है। मायावती द्वारा रैली कर दलितों के साथ होने का दावा करने की रणनीति कितनी कामयाब होगी, यह तो समय बताएगा, लेकिन उन्होंने इसके साहरे दलितों को एकजुट रखने की कोशिश जरूर की है। विधानसभा चुनाव 2022 और लोकसभा चुनाव 2024 में दलित वोटों का बंटवारा जरूर देखा गया है।

दलित वोटों का बंटवारा रुक गया तो बसपा को सीधा फायदा होगा। इसीलिए मायावती बार-बार यह समझाने की कोशिश करती रही कि सपा-कांग्रेस हाथों में संविधान लेकर आरक्षण बचाने का नाटक करती है। आरक्षण के असली विरोधी यही सियासी दल है। इसे बता कर वह दलित वोट बैंक को अपने साथ रोके रखना चाहती हैं। इसीलिए उन्होंने यह भी कहा कि अखिलेश का पीडीए धोखा है।