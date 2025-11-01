Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP Newsmayawati says master key to power will bring good days for obc community meeting
सत्ता की मास्टर चाबी से आएंगे अच्छे दिन, OBC समाज की मीटिंग में बोलीं मायावती

संक्षेप: बैठक में कहा गया कि यूपी में अपरकास्ट समाज राजनैतिक तौर पर काफी जागरूक समाज हो चुका है। इनको BSP से जोड़ने के लिए अब अलग से भाईचारा संगठन बनाने की जरूरत महसूस नहीं की गई है। अर्थात् यह समाज बसपा में अपना हित सुरक्षित होते हुए देखकर खुद ही पार्टी से जुड़ जाएगा।

Sat, 1 Nov 2025 01:52 PMAjay Singh लाइव हिन्दुस्तान
उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की प्रमुख मायावती यूपी में बसपा की खोई ताकत को फिर से हासिल करने की कोशिशों में जुटी हैं। इसके लिए वह बसपा के आधार वोटरों के साथ दूसरे दलों खासकर सपा के आधार वोटर माने जाने वाले वर्गों को भी संदेश दे रही हैं। मायावती ने दो दिन पहले ही मुस्लिम भाईचारा कमेटी की बैठक बुलाकर बसपा को ही मुस्लिम वोटों का सबसे बड़ा हकदार बताया था। शनिवार को उन्होंने जिला स्तरीय पिछड़ा वर्ग समाज भाईचारा संगठन की बैठक बुलाई। बैठक में उन्होंने सत्ता की मास्टर चाबी हासिल करने का आह्वान करते हुए कहा कि इसके लिए ओबीसी समाज बीएसपी के बैनर तले जितनी जल्दी संगठित होकर मजबूती से काम करेगा उसके अच्छे दिन उतने ही जल्दी आएंगे।

मायावती ने कहा कि यूपी में अपरकास्ट समाज राजनैतिक तौर पर काफी जागरूक समाज हो चुका है। इनको बसपा से जोड़ने के लिए अब अलग से भाईचारा संगठन बनाने की जरूरत महसूस नहीं की गई है। अर्थात् यह समाज बसपा में अपना हित सुरक्षित होते हुए देखकर खुद ही पार्टी से जुड़ जाएगा। वैसी भी बसपा सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की नीतियों और सिद्धांतों के आधार पर चलने वाली पार्टी है। संगठन की जिलावार प्रगति रिपोर्ट लेने के बाद मायावती ने कहा कि ओबीसी समाज बहुजन समाज का खास महत्वपूर्ण अंग है। इनका हित बसपा में ही निहित और सुरक्षित भी है। यह जगजाहिर है कि ओबीसी की हर जाति को आत्मसम्मान और रोजी-रोजगार के साथ उनका अच्छा जीवन सुनिश्चित करने के लिए बसपा ने ईमानदार प्रयास किया। जबकि दूसरी पार्टियों ने केवल हवा-हवाई और जुमलेबाजी ही की। कोई ठोस काम नहीं किया।

पार्टी प्रमुख मायावती ने कहा कि ओबीसी समाज की विभिन्न जातियों के टूटे और बिखरे होने और इनमें से कुछ अलग से पार्टी और संगठन आदि बना लेने के कारण इनकी एकता और एकजुटता प्रभावित है और इसका लाभ फिर जातिवादी पार्टियां खासकर चुनराव में अक्सर उठाती रही हैं।

बामसेफ कोई राजनीतिक संगठन नहीं

बैठक में बामसेफ के बारे में स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा गया कि इसके बारे में बार-बार भ्रांतियां फैलाई जाती हैं। जबकि बामसेफ कोई राजनैतिक संगठन या पार्टी नहीं है। यह पढ़े लिखे कर्मचारियों का एक सामाजिक संगठन है जिसका प्रमुख कार्य अपनी सुविधानुसार बहुजन समाज के लोगों में सामाजिक चेतना पैदा करना है। इस संठन की स्थापना मान्यवर कांशीराम ने की थी। यह रजिस्टर नहीं है। यह बसपा परिवार के लोगों से जुड़ा है और यही इनकी असली बामसेफ भी है। इनकी अलग से बैठक बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती।

बूथ लेवल तक जाने का दिया निर्देश

बसपा की पिछड़ा वर्ग भाईचारा संगठन की बैठक में मायावती ने निर्देश दिए कि उनकी चार बार की सरकार में पिछड़ों के लिए किए गए कार्यों की बूथ लेवल तक जानकारी दी जाए। मंडल कमीशन और 77 जातियों को चुनाव लड़ने के दिए गए अधिकार सहित बड़े कामों को गिनाएं। बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने कहा कि सपा का पीडीए छलावा है। इसका मतलब परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। उन्होंने कहा कि अगड़ी जातियों में राजनैतिक चेतना है, ऐसे में बसपा उनके लिए भाईचारा कमेटी नहीं बनाएगी। बैठक में बामसेफ पर सफ़ाई दी कि जो बिना रजिस्टर्ड बामसेफ है, वही असली बामसेफ है।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
