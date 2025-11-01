सत्ता की मास्टर चाबी से आएंगे अच्छे दिन, OBC समाज की मीटिंग में बोलीं मायावती

संक्षेप: बैठक में कहा गया कि यूपी में अपरकास्ट समाज राजनैतिक तौर पर काफी जागरूक समाज हो चुका है। इनको BSP से जोड़ने के लिए अब अलग से भाईचारा संगठन बनाने की जरूरत महसूस नहीं की गई है। अर्थात् यह समाज बसपा में अपना हित सुरक्षित होते हुए देखकर खुद ही पार्टी से जुड़ जाएगा।

उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की प्रमुख मायावती यूपी में बसपा की खोई ताकत को फिर से हासिल करने की कोशिशों में जुटी हैं। इसके लिए वह बसपा के आधार वोटरों के साथ दूसरे दलों खासकर सपा के आधार वोटर माने जाने वाले वर्गों को भी संदेश दे रही हैं। मायावती ने दो दिन पहले ही मुस्लिम भाईचारा कमेटी की बैठक बुलाकर बसपा को ही मुस्लिम वोटों का सबसे बड़ा हकदार बताया था। शनिवार को उन्होंने जिला स्तरीय पिछड़ा वर्ग समाज भाईचारा संगठन की बैठक बुलाई। बैठक में उन्होंने सत्ता की मास्टर चाबी हासिल करने का आह्वान करते हुए कहा कि इसके लिए ओबीसी समाज बीएसपी के बैनर तले जितनी जल्दी संगठित होकर मजबूती से काम करेगा उसके अच्छे दिन उतने ही जल्दी आएंगे।

मायावती ने कहा कि यूपी में अपरकास्ट समाज राजनैतिक तौर पर काफी जागरूक समाज हो चुका है। इनको बसपा से जोड़ने के लिए अब अलग से भाईचारा संगठन बनाने की जरूरत महसूस नहीं की गई है। अर्थात् यह समाज बसपा में अपना हित सुरक्षित होते हुए देखकर खुद ही पार्टी से जुड़ जाएगा। वैसी भी बसपा सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की नीतियों और सिद्धांतों के आधार पर चलने वाली पार्टी है। संगठन की जिलावार प्रगति रिपोर्ट लेने के बाद मायावती ने कहा कि ओबीसी समाज बहुजन समाज का खास महत्वपूर्ण अंग है। इनका हित बसपा में ही निहित और सुरक्षित भी है। यह जगजाहिर है कि ओबीसी की हर जाति को आत्मसम्मान और रोजी-रोजगार के साथ उनका अच्छा जीवन सुनिश्चित करने के लिए बसपा ने ईमानदार प्रयास किया। जबकि दूसरी पार्टियों ने केवल हवा-हवाई और जुमलेबाजी ही की। कोई ठोस काम नहीं किया।

पार्टी प्रमुख मायावती ने कहा कि ओबीसी समाज की विभिन्न जातियों के टूटे और बिखरे होने और इनमें से कुछ अलग से पार्टी और संगठन आदि बना लेने के कारण इनकी एकता और एकजुटता प्रभावित है और इसका लाभ फिर जातिवादी पार्टियां खासकर चुनराव में अक्सर उठाती रही हैं।

बामसेफ कोई राजनीतिक संगठन नहीं बैठक में बामसेफ के बारे में स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा गया कि इसके बारे में बार-बार भ्रांतियां फैलाई जाती हैं। जबकि बामसेफ कोई राजनैतिक संगठन या पार्टी नहीं है। यह पढ़े लिखे कर्मचारियों का एक सामाजिक संगठन है जिसका प्रमुख कार्य अपनी सुविधानुसार बहुजन समाज के लोगों में सामाजिक चेतना पैदा करना है। इस संठन की स्थापना मान्यवर कांशीराम ने की थी। यह रजिस्टर नहीं है। यह बसपा परिवार के लोगों से जुड़ा है और यही इनकी असली बामसेफ भी है। इनकी अलग से बैठक बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती।