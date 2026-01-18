अहिल्याबाई की मूर्ति हटाने की चर्चा पर सियासी घमासान, मायावती ने कहा- स्थिति साफ करे सरकार

संक्षेप: पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने वाराणसी में अहिल्याबाई होल्कर की मूर्ति हटाए जाने की चर्चाओं को लेकर पैदा हुई स्थिति पर सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा है किमूर्ति को हटाये जाने की खबर ना केवल भारी चर्चाओं में है बल्कि इससे समाज के एक बड़े वर्ग में काफी रोष व आक्रोश भी व्याप्त है।

वाराणसी में अहिल्याबाई होल्कर की मूर्ति हटाए जाने की खबर ने सियासी और सामाजिक हलकों में हलचल मचा दी है। इस घटना को लेकर समाज के एक बड़े वर्ग में रोष और नाराज़गी देखी जा रही है। वहीं विपक्ष भी इसे लेकर सरकार को घेर रहा है। बसपा सुप्रीमो ने कहा है कि सरकार को अहिल्याबाई की मूर्ति हटाए जाने की चर्चा पर स्थिति साफ करना चाहिए।

पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने वाराणसी में अहिल्याबाई होल्कर की मूर्ति हटाए जाने की चर्चाओं को लेकर पैदा हुई स्थिति पर सरकार को घेरा है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (ट्विटर) पर लिखा, 'वाराणसी में अहिल्याबाई होल्कर की मूर्ति को हटाये जाने की ख़बर ना केवल भारी चर्चाओं में है बल्कि इससे समाज के एक बड़े वर्ग में काफी रोष व आक्रोश भी व्याप्त है। इस अति-दुर्भाग्यपूर्ण घटना को लेकर सरकार को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिये ताकि लोगों की आस्था व भावनाएं आहत ना हों।'

भाजपा राज में तोड़े गए सबसे अधिक मंदिर उधर, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कार्यकाल में जितने मंदिर देश में तोड़े गये हैं,उतने अब तक किसी राजा के शासनकाल में नहीं तोड़े गये हैं। भाजपा सरकार में पौराणिक मंदिरों को तोड़ा जा रहा है लेकिन हम लोग क्या करें, मीडिया भाजपा के साथ है। अखिलेश ने आगे कहा, 'मैं सैफई, इटावा में एक मंदिर बनवा रहा हूं। भाजपा के लोग उसमें भी टंगड़ी लगा रहे हैं। कुछ न कुछ करते रहते है। भाजपा सरकार ने काशी का बहुत बुरा कर दिया है। अब न क्यूटो बना और न काशी रह गयी। भाजपा सरकार में अन्याय, अत्याचार चरम पर है। हम सबका लक्ष्य भाजपा को हटाना होना चाहिए।'