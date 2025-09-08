मुरादाबाद में बन रहे सीनियर केयर सेंटर से मायावती खफा, बोलीं- तत्काल रोक लगाएं, क्यों गुस्सा?

बसपा प्रमुख मायावती ने मुरादाबाद में बन रहे सीनियर केयर सेंटर पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। यह सेंटर गौतम बुद्ध पार्क में नगर निगम बनवा रहा है। मायावती का कहना है कि यह पार्क यहां का प्रसिद्ध पार्क है। यह स्थल बहुजन समाज की आस्था का स्थल भी है।

बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष मायावती ने मुरादाबाद में गौतम बुद्ध पार्क में नगर निगम द्वारा सीनियर केयर सेंटर का निर्माण किए जाने की आलोचना करते हुए इस पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। मायावती ने कहा कि सरकार सीनियर केयर सेंटर पर तत्काल रोक लगाये ताकि समाज में शान्ति-व्यवस्था, आपसी भाईचारा का वातावरण बिगड़ने ना पाये। कहा कि प्रसिद्ध मान्यवर श्री कांशीराम जी नगर में स्थित तथागत गौतम बुद्ध पार्क शहर का सबसे लोकप्रिय पार्क है। यह बौद्ध धर्म एवं बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी व मान्यवर श्री कांशीराम जी एवं विभिन्न वर्गों विशेषकर बहुजन समाज के अनुयायियों की आस्था का स्थल है।

मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर एक बयान जारी कर कहा कि प्राप्त जानकारी के अनुसार गौतम बुद्ध पार्क में नगर निगम मुरादाबाद द्वारा सीनियर केयर सेंटर का निर्माण किया जा रहा है। इससे लोगों में रोष व्याप्त है और अशान्ति का माहौल बना है। सरकार सीनियर केयर सेंटर पर तत्काल रोक लगाये ताकि समाज में शान्ति-व्यवस्था, आपसी भाईचारा का वातावरण बिगड़ने ना पाये।

मायावती ने कहा कि भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के तहत उत्तर प्रदेश में चार मेडिकल कालेजों की स्थापना की गयी थी। इनमें भारत सरकार के निर्देशानुसार इन वर्गों को 70 प्रतिशत सीटें आवंटित की गई थीं। अब इन चारों मेडिकल कॉलेजों में न्यायालय द्वारा अन्य मेडिकल कॉलेजों की तरह ही अनुसूचित जाति को 21 प्रतिशत आरक्षण व अनुसूचित जनजाति को 2 प्रतिशत का आदेश पारित किया गया है।