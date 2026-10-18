मायावती बोलीं-आकाश आनंद ने दिखाई मैच्युरिटी, अशोक सिद्धार्थ के बारे साफ की ये बात

बसपा प्रमुख मायावती ने आकाश आनंद पर भरोसा जताते हुए उन्हें UP के चुनाव प्रचार अभियान में उतार दिया है। ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में मायावती ने साफ किया कि आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ को कभी भी किसी भी कीमत पर बसपा में वापस नहीं लिया जाएगा। उन्होंने 28 अक्टूबर से आकाश आनंद की जनसभाओं का शेड्यूल बताया।

मायावती ने ‘एक्स’ पर लिखा कि आकाश आनंद बसपा पार्टी और मूवमेंट के कामों को परिवार और रिश्ते-नाते आदि के ऊपर प्राथमिकता देते हुए अपनी जिम्मेदारी को निभाने में काफी मेहनत और तेजी से लग गए हैं। जबकि बहुजन समाज के लोगों को उनसे पूरी अपेक्षा भी है।

28 अक्टूबर से शुरू होंगी आकाश की जनसभाएं बसपा प्रमुख मायावती ने पोस्ट में आगे जानकारी दी कि आकाश आनंद 28 अक्टूबर को बुलंदशहर में, 2 नवंबर को सहारनपुर में, 20 नवंबर को अयोध्या में, 22 नवंबर को आगरा में और 29 नवंबर को कानपुर नगर में बसपा द्वारा आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। उन्होंने बताया कि 26 नवंबर को संविधान दिवस के मौके पर पंजाब में बसपा द्वारा आयोजित विचार संगोष्ठी समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में अपने विचार व्यक्त करेंगे। इसके बाद वे देश में दलितों, अति-पिछड़ों और अन्य उपेक्षित बहुजनों के मसीहा बाबा साहेब डा. भीमराव अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण (पुण्यतिथि) के मौके पर 6 दिसम्बर 2026 को उत्तराखण्ड के हरिद्वार में आयोजित विचार संगोष्ठी समारोह-जनसभा को भी सम्बोधित करेंगे।

आकाश कम, अशोक सिद्धार्थ ज्यादा जिम्मेदार बसपा सुप्रीमो मायावती ने आगे लिखा कि आकाश आनन्द द्वारा बसपा पार्टी और मूवमेन्ट के कामों में पूरे जी-जान से अब लग जाने से एक बार फिर यह साबित होती है कि पिछले दिनों जो भी अप्रिय घटनाक्रम हुए उसके लिये आकाश आनन्द कम और उनके रिश्तेदार अशोक सिद्धार्थ ज्यादा जिम्मेदार थे। इसी वजह से अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से बाहर करके राजनीति से भी संन्यास लेने की सलाह दी गई।

अब भी बरगलाने का काम जारी बसपा प्रमुख मायावती ने आगे लिखा है कि स्वार्थी तत्वों द्वारा किस्म-किस्म के हथकण्डे अपनाकर लोगों को बरगलाने का काम अभी भी लगातार जारी है। इससे पार्टी के सभी लोग जरूर सावधान और सतर्क रहें और आकाश आनन्द को सौंपे गए सभी पार्टी कार्यक्रमों को पूरे तन, मन, धन से लग कर उन्हें जरूर सफल बनाएं।

अफवाहों को लेकर किया सचेत मायावती ने लोगों को सचेत करते हुए कहा कि इन अफवाहों पर बिल्कुल भी ध्यान ना दें कि आकाश आनन्द की तरह अशोक सिद्धार्थ को भी पूर्व की तरह पार्टी में फिर वापस ले लिया जायेगा। ऐसी अफवाहों में रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है अर्थात् अब अशोक सिद्धार्थ को किसी भी स्थिति में और किसी भी क़ीमत पर फिर से पार्टी में फिर वापस नहीं लिया जायेगा।