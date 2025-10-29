27 के रण से पहले मायावती का मुस्लिम प्लान, हर मंडल में कमेटी; क्या सपा के PDA की बनेगी काट?

संक्षेप: मायावती ने बुधवार को लखनऊ में मुस्लिम समाज भाईचारा संगठन की मंडल स्तरीय बैठक बुलाई जिसमें उन्होंने सभी 18 मंडलों में दो-दो सदस्यों की मुस्लिम भाईचारा कमेटी बनाने का ऐलान किया। कमेटी के ये सदस्य अपने-अपने मंडल के विधानसभा क्षेत्रों में जाकर मुस्लिम समाज को पार्टी से जोड़ने का काम करेंगे।

यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मुसलमान वोटरों को नीले झंडे के साथ लाने के लिए नया दांव चल दिया है। मायावती ने बुधवार को लखनऊ स्थित पार्टी मुख्यालय पर मुस्लिम समाज भाईचारा संगठन की मंडल स्तरीय बैठक बुलाई जिसमें उन्होंने सभी 18 मंडलों में दो-दो सदस्यों की मुस्लिम भाईचारा कमेटी बनाने का ऐलान किया। इनमें एक दलित और दूसरं मुस्लिम संयोजक बनाए गए हैं। कमेटी के ये सदस्य अपने-अपने मंडल के विधानसभा क्षेत्रों में जाकर मुस्लिम समाज के लोगों के साथ बैठक कर उन्हें पार्टी से जोड़ने का काम करेंगे। वे छोटी-छोटी बैठकें कर बसपा के लिए माहौल बनाएंगे। बैठक में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। मायावती के इस कदम को मुस्लिम बैंक साधने की दिशा में बड़ा कदम बताया जा रहा है। इसे समाजवादी पार्टी के पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) फॉर्मूले की काट के तौर पर भी देखा जा रहा है। बसपा की यह रणनीति सपा के लिए चुनावी मैदान में बड़ी चुनौती बन सकती है।

बसपा सुप्रीमो के पहुंचने पर उनके भतीजे और पार्टी के नेशनल कोआर्डिनेटर आकाश आनंद ने पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। बैठक में बसपा सुप्रीमो मायावती ने एसआईआर पर निर्देश दिया कि बूथ लेवल पर कार्यकर्ता जाएं और वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने में लोगों की उनकी मदद करें।

उन्होंने कहा कि बसपा जाति और धार्मिक द्वेष के आधार पर तोड़े, सताए और पछाड़े जा रहे लोगों के बीच आपसी भाईचारा के आधार पर उन्हें जोड़ने के लिए समर्पित है। बिना किसी भेदभाव के सभी की जान-माल और मजहब की सुरक्षा और रोजी-रोटी सहित सम्मान के साथ उन्हें जीने का संवैधानिक हक मिले, इसके लिए बसपा संघर्षरत है। बसपा का सत्ता में आना जरूरी है।

उन्होंने कहा कि बसपा ने पार्टी स्तर पर और यूपी में चार बार रही सरकार के दौरान कथनी और करनी में बिना कोई अंतर किए बहुजनों को रोजी-रोटी के साथ-साथ, उन्हें आत्मसम्मान से जीने योग्य बनाकर संविधान के मानवतावादी और कल्याणकारी लक्ष्य की प्राप्ति का पूरा प्रयास किया है जो भारत को सही मायने में महान बनाने के लिए जरूरी है।