बसपा में आकाश आनंद का प्रमोशन, अब मायावती ने राष्ट्रीय संयोजक बनाया, कई बदलाव

मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद का प्रमोशन करते हुए राष्ट्रीय संयोजक बना दिया है। अभी तक आकाश आनंद राष्ट्रीय कोआर्डिनेटर थे। इसके साथ ही बसपा में कई बदलाव किए गए हैं। इसके साथ ही कई प्रदेशों के अध्यक्ष भी बदले गए हैं। हालांकि यूपी में दोबारा विश्वनाथ पाल को जिम्मेदारी मिली है।

बसपा सुप्रीमो मायावती ने गुरुवार को राष्ट्रीय स्तर पर संगठन में भारी फेरबदल कर दिया। अपने भतीजे आकाश आनंद को बसपा के राष्ट्रीय कोआर्डिनेटर से प्रमोशन देते हुए राष्ट्रीय संयोजक की जिम्मेदारी दे दी है। यह पद संगठन में राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाद माना जाता है। इसके अलावा चार के स्थान पर छह राष्ट्रीय कोआर्डिनेटर बनाए गए हैं। देश के अधिकतर राज्यों में प्रदेश अध्यक्षों की घोषणा भी कर दी गई है।

नई जिम्मेदारी मिलने के बाद आकाश आनंद राष्ट्रीय अध्यक्ष की देखरेख में काम करेंगे। उनकी जिम्मेदारी सभी सेक्टर, केंद्रीय व स्टेट कोआर्डिनेटरों और प्रदेश अध्यक्षों के कामों की समीक्षा करना होगा। वह सीधे मायावती को रिपोर्ट करेंगे। आकाश आनंद को कभी मायावती ने अपना उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया था। फिर एक ऐसा मौका भी आया जब उनसे सभी जिम्मेदारियां वापस ले ली गई थीं।

नए बदलावों में रामजी गौतम, राजाराम, रणधीर सिंह बेनीवाल, लालजी मेधांकर, अतर सिंह राव और धर्मवीर सिंह अशोक को राष्ट्रीय कोआर्डिनेटर बनाया गया है। ये सभी राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद को रिपोर्ट करेंगे। राजाराम के साथ मोहित आंनद, अतर सिंह राव के साथ सुरेश आर्या और धर्मवीर अशोक के साथ दयाचंद को लगाया गया है। रामजी गौतम को दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ व बिहार राज्य का प्रभारी बनाया गया है।