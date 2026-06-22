मायावती ने खेला ब्राह्मण कार्ड, क्षत्रिय- वैश्य समाज से भी आह्रवान; 27 के रण से पहले वादों की बरसात

बसपा सुप्रीम मायावती ने 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर अपर कास्ट के वोटरों को बसपा से जोड़ने की मुहिम शुरू कर दी है। उन्होंने ‘एक्स’ पर लिखा कि उनकी इस मुहिम के चलते विपक्ष खासकर सपा की नींद उड़ गई है। ब्राह्मण समाज का खास तौर पर उल्लेख करते हुए उन्होंने लिखा कि 2007 फिर रिपीट होगा।

UP Politics : बहुजन समाज पार्टी (BSP) प्रमुख मायावती ने 2027 के रण से पहले एक बार फिर ब्राह्मण कार्ड खेला है। यही नहीं क्षत्रिय और वैश्य समाज के लोगों से भी बसपा ज्वाइन करने का आह्वान किया है। मायावती ने सवर्ण समाज के लोगों को पार्टी से जोड़ने के लिए टिकटों के साथ ही सरकार बनने पर पूरा आदर-सम्मान दिए जाने का वादा किया है। इसके साथ ही मायावती ने समाजवादी पार्टी पर हमला भी बोला है। मायावती ने कहा है कि जब से अपरकास्ट समाज और उसमें से खासकर ब्राह्मण समाज को, उनके बीएसपी में जुड़ने को ध्यान में रखकर, पार्टी का उम्मीदवार बनाना शुरू कर दिया है, तब से सभी विरोधी पार्टियों और खासकर समाजवादी पार्टी में उनकी नींद उड़ा देने वाली बेचैनी देखने को मिल रही है, जो की सन् 2007 की तरह ब्राह्मण समाज के योगदान से बसपा को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जैसा ही इस बार के आगामी चुनाव परिणाम रिपीट होन की संभावना के तहत स्वाभाविक ही लग रहा है।

सोशल मीडिया प्लेटफार्म ‘एक्स’ पर एक पोस्ट के जरिए बसपा सुप्रीमो मायावती ने ये बातें कही हैं। अपनी पोस्ट में उन्होंने लिखा कि ‘बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा आमचुनाव की तैयारियों के मद्देनज़र जब से अपरकास्ट समाज और उसमें से ख़ासकर ब्राह्मण समाज को, उनके बीएसपी में जुड़ने को ध्यान में रखकर, पार्टी का उम्मीदवार बनाना शुरू कर दिया है, तब से सभी विरोधी पार्टियों में व ख़ासकर समाजवादी पार्टी में उनकी नींद उड़ा देने वाली बेचैनी देखने को मिल रही है, जो कि सन् 2007 की तरह ब्राह्मण समाज के योगदान से बीएसपी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जैसा ही इस बार के आगामी चुनाव परिणाम के रिपीट होने की संभावना के तहत् स्वाभाविक ही प्रतीत होता है।’

उन्होंने आगे लिखा- ‘वैसे भी यह सर्वविदित है कि यूपी जैसे विशाल आबादी वाले प्रदेश में अपरकास्ट में से ख़ासकर ’ब्राह्मण समाज का हित बीएसपी में ही सुरक्षित है’, जिस अपनी इस ’सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय’ के सिद्धान्त, नीयत व नीति को बहुजन समाज पार्टी ने पहले पार्टी स्तर पर अमल करके और फिर सरकार बनने पर भी उन्हें भरपूर आदर-सम्मान के साथ-साथ उन्हें हर स्तर पर पूरी-पूरी भागीदारी देकर यह साबित भी कर दिया है, जबकि दूसरी पार्टियों की सरकारों में इस वर्ग के लोग पिछले काफी समय से अपने आपको काफी उपेक्षित, असुरक्षित व ठगा हुआ भी महसूस कर रहे हैं।’