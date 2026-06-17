2027 की तैयारी में बसपा का OBC फोकस, मायावती बोलीं- पिछड़ों का असली हित BSP में

मायावती ने आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए ओबीसी समाज को पार्टी से जोड़ने पर जोर दिया है। उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों से कहा कि वे पिछड़े वर्ग के लोगों तक यह संदेश पहुंचाएं कि उनके हितों की सबसे बेहतर रक्षा बसपा सरकार में ही संभव है।

UP News: बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए ओबीसी समाज को पार्टी से जोड़ने पर जोर दिया है। उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों से कहा कि वे पिछड़े वर्ग के लोगों तक यह संदेश पहुंचाएं कि उनके हितों की सबसे बेहतर रक्षा बसपा सरकार में ही संभव है।

मायावती ने कहा कि वर्ष 2007 में उत्तर प्रदेश में बसपा की पूर्ण बहुमत सरकार बनाने में ओबीसी समाज की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। उन्होंने आरोप लगाया कि अन्य राजनीतिक दल चुनावी लाभ के लिए कुछ व्यक्तियों को आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन पूरे ओबीसी समाज के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक उत्थान के प्रति उनका दृष्टिकोण सीमित और जातिवादी रहा है।

मायावती ने बिना नाम लिए विरोधी दलों पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि दूसरी पार्टियां राजनीतिक और चुनावी स्वार्थ के लिए व्यक्तिगत तौर पर किसी को आगे बढ़ा सकती हैं लेकिन ओबीसी के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक विकास के मामले में उनका रवैया संकीर्ण और जातिवादी रहा है।

उन्होंने यह भी कहा कि मंडल आयोग की सिफारिशों के आधार पर मिले 27 प्रतिशत आरक्षण का कई दलों ने विरोध किया और वर्तमान में उसे प्रभावहीन बनाने का प्रयास किया गया है। मायावती ने दावा किया कि बसपा ने न केवल मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू कराने में अहम भूमिका निभाई, बल्कि सत्ता में आने पर ओबीसी समाज को सम्मान, अधिकार और विकास के समान अवसर भी उपलब्ध कराए।

बसपा सरकार ने महापुरुषों का दिया आदर सम्मान वहीं, पार्टी की तरफ़ से जारी आधिकारिक बयान में कहा गया है कि बसपा सरकार ने महात्मा ज्योतिबा फुले, राजर्षि छत्रपति शाहूजी महाराज जैसे महापुरुषों को पूरा आदर-सम्मान देकर 'सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति' को मजबूत आधार दिया।

सरकारों की नीयत में खोट पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि दलित और ओबीसी के विकास के लिए बसपा सरकार ने पहली बार अलग मंत्रालय, आयोग और योजनाएं बनाईं लेकिन अब ये काम कागजों तक सिमट गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकारों की नीयत और नीति में ईमानदारी नहीं, बल्कि खोट ज्यादा है। इसी कारण ओबीसी समाज की हालत नहीं सुधर रही। बसपा प्रमुख ने कहा कि रोने से समस्या का समाधान नहीं होगा। असली हल सत्ता की 'मास्टर चाबी' अपने हाथ में लेना है। उन्होंने ओबीसी समाज से आह्वान किया कि बसपा के माध्यम से शोषित से शासक वर्ग बनें।

महीने में 2 बार जनसभाएं करेगी बसपा बसपा आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को धार देने में जुट गई है। मिशन-2027 के तहत पार्टी ने इस महीने दो बड़ी जनसभाएं करने का निर्णय किया है। बसपा 22 व 23 जून को अयोध्या और अकबरपुर में जनसभा करेगी, जिसकी तैयारियां तेज कर दी गई हैं।