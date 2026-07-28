मैदान में लौट रहे आकाश आनंद, हाथरस से छेड़ेंगे बसपा का चुनाव अभियान, कैंडिडेट का भी ऐलान
Mayawati nephew Akash Anand news: बसपा प्रमुख मायावती के भतीजे आकाश आनंद फिर मैदान में लौट रहे हैं। आकाश आनंद हाथरस से चुनावी अभियान छेड़ेंगे। इसके साथ ही कैंडिडेट का भी ऐलान करेंगे।
Mayawati nephew Akash Anand news: बसपा यूपी विधानसभा चुनाव-2027 के अभियान की शुरुआत करने जा ही है। बसपा पार्टी के राष्ट्रीय कोआर्डिनेटर आकाश आनंद की मैदान में वापसी हो रही है। आकाश आनंद 10 अगस्त को हाथरस की सादाबाद विधानसभा क्षेत्र में चुनावी सभा करेंगे और इस सीट से उम्मीदवार अविन शर्मा के नाम की घोषणा करेंगे। आकाश आनंद का जेवर में भी कार्यक्रम तय है, लेकिन इसकी घोषणा बाद में की जाएगी।
बसपा ने मिशन-2027 को लेकर अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने मंडलीय बैठकों पर जोर देने के साथ ही बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने के लिए पदाधिकारियों की जिम्मेदारी तय की है। पार्टी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव-2027 के उम्मीदवारों की घोषणा भी शुरू कर दी है। बसपा ने विधानसभा उम्मीदवारों की घोषणा शुरू कर दी है। बसपा में अभी तक मंडलीय कोआर्डिनेटर के स्तर से उम्मीदावारों के नाम घोषित किए जाते रहे हैं।
बसपा अब तक अपने दस उम्मीदारों के नाम तय कर चुकी
पार्टी ने अब जनसभाओं का आयोजन कराकर वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में नामों की घोषणा की योजना बनाई है, जिससे पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की सक्रियता बढ़ाई जा सके। बसपा अब तक अपने दस उम्मीदारों के नाम तय कर चुकी है। बसपा ने बीते दिनों आठ सीटों भीखमपुर, अकबरपुर, सुल्तानपुर, पुरकाजी, सहारनपुर देहात, कानपुर देहात, मऊ गोहना व हापुड़ के उम्मीदारों के नाम घोषित किए थे।
बसपा अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करेगी
बसपा सुप्रीमो मायावती अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी समेत कानून-व्यवस्था तथा अन्य मुद्दों को लेकर प्रदेश सरकार पर हमलावर रही हैं। पार्टी सर्वसमाज के हितों के मुद्दे उठाकर प्रदेश में अपनी खोई ताकत को जुटाने के प्रयास में है। अब आकाश आनंद समेत अन्य नेताओं की सक्रियता बढ़ाकर बसपा अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करेगी। बसपा अगली चुनाव को लेकर रणनीति तहत आगे बढ़ रही है। बसपा अपने वोट बैंक के साथ ही सेंधमारी के लिए प्लान के तहत काम शुरू कर दिया है।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
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