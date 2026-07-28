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मैदान में लौट रहे आकाश आनंद, हाथरस से छेड़ेंगे बसपा का चुनाव अभियान, कैंडिडेट का भी ऐलान

By Deep Pandey
लाइव हिन्दुस्तान
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Mayawati nephew Akash Anand news: बसपा प्रमुख मायावती के भतीजे आकाश आनंद फिर मैदान में लौट रहे हैं। आकाश आनंद हाथरस से चुनावी अभियान छेड़ेंगे। इसके साथ ही कैंडिडेट का भी ऐलान करेंगे।

मायावती आकाश आनंद
आकाश आनंद की मैदान में वापसी होगी। हाथरस से मायावती के भतीजे आकाश चुनावी अभियान छेड़ेंगे।

Mayawati nephew Akash Anand news: बसपा यूपी विधानसभा चुनाव-2027 के अभियान की शुरुआत करने जा ही है। बसपा पार्टी के राष्ट्रीय कोआर्डिनेटर आकाश आनंद की मैदान में वापसी हो रही है। आकाश आनंद 10 अगस्त को हाथरस की सादाबाद विधानसभा क्षेत्र में चुनावी सभा करेंगे और इस सीट से उम्मीदवार अविन शर्मा के नाम की घोषणा करेंगे। आकाश आनंद का जेवर में भी कार्यक्रम तय है, लेकिन इसकी घोषणा बाद में की जाएगी।

बसपा ने मिशन-2027 को लेकर अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने मंडलीय बैठकों पर जोर देने के साथ ही बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने के लिए पदाधिकारियों की जिम्मेदारी तय की है। पार्टी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव-2027 के उम्मीदवारों की घोषणा भी शुरू कर दी है। बसपा ने विधानसभा उम्मीदवारों की घोषणा शुरू कर दी है। बसपा में अभी तक मंडलीय कोआर्डिनेटर के स्तर से उम्मीदावारों के नाम घोषित किए जाते रहे हैं।

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बसपा अब तक अपने दस उम्मीदारों के नाम तय कर चुकी

पार्टी ने अब जनसभाओं का आयोजन कराकर वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में नामों की घोषणा की योजना बनाई है, जिससे पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की सक्रियता बढ़ाई जा सके। बसपा अब तक अपने दस उम्मीदारों के नाम तय कर चुकी है। बसपा ने बीते दिनों आठ सीटों भीखमपुर, अकबरपुर, सुल्तानपुर, पुरकाजी, सहारनपुर देहात, कानपुर देहात, मऊ गोहना व हापुड़ के उम्मीदारों के नाम घोषित किए थे।

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बसपा अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करेगी

बसपा सुप्रीमो मायावती अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी समेत कानून-व्यवस्था तथा अन्य मुद्दों को लेकर प्रदेश सरकार पर हमलावर रही हैं। पार्टी सर्वसमाज के हितों के मुद्दे उठाकर प्रदेश में अपनी खोई ताकत को जुटाने के प्रयास में है। अब आकाश आनंद समेत अन्य नेताओं की सक्रियता बढ़ाकर बसपा अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करेगी। बसपा अगली चुनाव को लेकर रणनीति तहत आगे बढ़ रही है। बसपा अपने वोट बैंक के साथ ही सेंधमारी के लिए प्लान के तहत काम शुरू कर दिया है।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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