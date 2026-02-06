मायावती की बड़ी बैठक कल, पंचायत चुनाव पर प्लान बनेगा; घूसखोर पंडत वेब सीरीज पर बैन की मांग भी
बसपा सुप्रीम मायावती ने सात फरवरी को सीनियर पदाधिकारियों की बड़ी बैठक बुलाई है। पार्टी एसआईआर व पंचायत चुनाव को लेकर अपनी रणनीति तय करेगी। मायावती ने घूसखोर पंडत वेब सीरीज की निंदा करते हुए केंद्र सरकार से तत्काल बैन की मांग की है।
बसपा सुप्रीमो मायावती शनिवार को पार्टी मुख्यालय में संगठन की जमीनी तैयारियों तथा जनाधार बढ़ाने के लिए किए गए कार्यों की समीक्षा करेंगी। बसपा में जिला प्रभारी की व्यवस्था समाप्त किए जाने के बाद यह वरिष्ठ पदाधिकारियों की पहली बड़ी बैठक होगी, जिसमें पार्टी एसआईआर व पंचायत चुनाव को लेकर अपनी रणनीति तय करेगी। मायावती ने घूसखोर पंडत वेब सीरीज की निंदा करते हुए केंद्र सरकार से तत्काल प्रतिंबध लगाए जाने की मांग की है। उन्होंने ब्राह्मणों के अपमान का विरोध करने के साथ ही इस मुद्दे को लेकर राज्य सरकार पर भी निशाना साधा है।
मायावती ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा है कि यह बड़े दुख व चिंता की बात है कि पिछले कुछ समय से अकेले यूपी में ही नहीं बल्कि अब तो फिल्मों में भी ’पंडत’ को घूसखोर आदि बताकर पूरे देश में इनका अपमान व अनादर किया जा रहा है। इससे समूचे ब्राह्मण समाज में जबरदस्त रोष व्याप्त है। हमारी पार्टी भी इसकी कड़े शब्दों में निंदा करती है। बसपा की मांग है कि ऐसी इस जातिसूचक फिल्म (वेब सीरीज) ’घूसखोर पंडत’ पर केंद्र सरकार को तुरंत प्रतिबंध लगाना चाहिए। मायावती ने वेब सीरीज को लेकर लखनऊ पुलिस द्वारा एफआइआर दर्ज किए जाने को उचित कदम ठहराया।
मायावती प्रदेश कार्यालय में शनिवार सुबह 11 बजे वरिष्ठ पदाधिरियों के साथ बैठक करेंगी। एक वरिष्ठ पदाधिकारी के अनुसार बैठक में प्रदेश अध्यक्ष के साथ सभी जिला व विधानसभा अध्यक्ष, मंडल प्रभारी, बसपा ओबीसी समाज के जिला संयोजक व मुस्लिम समाज के मंडल संयोजक भी शामिल रहेंगे। बसपा सुप्रीमो संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने के लिए उठाए कदमों की समीक्षा करने के साथ ही पदाधिकारियों को आगामी पंचायत चुनाव को लेकर निर्देश देंगी।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी टीम में हैं। दीप का डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव है। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखने का शौक है। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए हैं। सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं।और पढ़ें