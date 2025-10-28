Hindustan Hindi News
पूर्व विधायक के मुस्लिम लड़की वाले बयान पर भड़कीं मायावती, कहा-यह शरारती तत्वों का विषैला खेल

पूर्व विधायक के मुस्लिम लड़की वाले बयान पर भड़कीं मायावती, कहा-यह शरारती तत्वों का विषैला खेल

संक्षेप: सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज से पूर्व MLA राघवेंद्र प्रताप सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ था। यह वीडियो 16 अक्टूबर को सिद्धार्थनगर के धनखरपुर गांव में हुई एक चौपाल के दौरान का बताया जा रहा है। हालांकि ‘लाइव हिन्दुस्तान’ वायरल हो रहे वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है।

Tue, 28 Oct 2025 01:06 PMAjay Singh लाइव हिन्दुस्तान
यूपी के सिद्धार्थनगर जिले की डुमरियागंज सीट से भाजपा के विधायक रहे राघवेंद्र प्रताप सिंह के मुस्लिम लड़की वाले विवादित बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा सुप्रीमो मायावती ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने इसे शरारती तत्वों का विषैला हिंसात्मक खेल बताया है। मायावती ने कहा कि कानून का राज स्थापित करने के लिए ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।

बसपा सुप्रीमो मायावती ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफार्म ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने लिखा-‘मुस्लिम लड़की लाओ, नौकरी पाओ, के ताज़ा संकीर्ण व घृणित बयान के साथ-साथ यूपी व उत्तराखण्ड सहित अन्य और राज्यों में भी धर्म परिवर्तन, लव जिहाद और ना जाने क्या-क्या नफरती नाम देकर तथा उसके विरुद्ध क़ानून को अपने हाथ में लेकर साम्प्रदायिक व जातिवादी द्वेष, वैमनस्य, अशान्ति, अराजकता एवं लोगों के जान-माल व मज़हब पर ख़तरा बन जाने का शरारती तत्वों का यह विषैला हिंसात्मक खेल अति-निन्दनीय।’

पूर्व मुख्यमंत्री ने आगे लिखा-‘ऐसे आपराधिक, अराजक व असामाजिक तत्व सभ्य व संवैधानिक सरकार के लिये खुली चुनौती और ख़तरा हैं। इन्हें शह व संरक्षण देने के बजाय सरकारें राज्य की करोड़ों जनता के हित व कल्याण को ध्यान में रखते हुये कानून का राज स्थापित करना सुनिश्चित करने के लिये ऐसे लोगों के खिलाफ सख़्त कानूनी कार्रवाई करें, यही व्यापक जन व देशहित में।’

राघवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा क्या था?

सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज से पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ था। यह वीडियो 16 अक्टूबर को सिद्धार्थनगर के भवानीगंज थाना क्षेत्र के धनखरपुर गांव में हुई एक चौपाल के दौरान का बताया जा रहा है। हालांकि ‘लाइव हिन्दुस्तान’ वायरल हो रहे वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है।

वीडियो में पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह यह कहते हुए सुने गए कि हमारे समाज की दो लड़कियां वो ले गए। तुम उनकी 10 ले आओ। दो पर 10 से कम मंजूर नहीं है और ये घोषित करते हैं कि जो लेकर आएगा उसके खाने-पीने, नौकरी का इंतजाम हम करेंगे।

लेखक के बारे में

अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
