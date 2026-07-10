मेरठ हत्याकांड: बिना नाम लिए चंद्रशेखर पर भड़कीं मायावती; बोलीं- मगरमच्छ के आंसू बहाने से न्याय नहीं मिलता

बसपा प्रमुख मायावती ने मेरठ और सहारनपुर की घटनाओं पर चिंता जताते हुए आरोप लगाया कि कुछ राजनीतिक दल पीड़ितों को भड़काकर माहौल बिगाड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि न्याय के लिए संविधान और कानून का रास्ता अपनाना चाहिए, न कि सड़क पर प्रदर्शन और हिंसा का।

बहुजन समाज पार्टी (बसपा) प्रमुख मायावती ने शुक्रवार को लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मेरठ और सहारनपुर की हालिया घटनाओं पर चिंता जताई। उन्होंने बिना किसी का नाम लिए आरोप लगाया कि कुछ राजनीतिक दल और संगठन अपने स्वार्थ के लिए पीड़ित परिवारों को भड़का रहे हैं और प्रदेश का माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। उनका इशारा भीम आर्मी प्रमुख एवं आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद की ओर माना जा रहा है। बसपा प्रमुख ने आरोप लगाया कि कुछ राजनीतिक दल और संगठन परेशान लोगों की भावनाओं का राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश करते हैं। उनके अनुसार पहले लोगों को उकसाकर अशांति और तनाव का माहौल बनाया जाता है, फिर वही लोग पीड़ितों के बीच पहुंचकर सहानुभूति जताने का प्रयास करते हैं। उन्होंने इसे "मगरमच्छ के आंसू" बहाने जैसा बताया।

बिना नाम लिए चंद्रशेखर पर निशाना साधा मायावती ने कहा कि दुख और पीड़ा की घड़ी में सड़क पर उतरकर प्रदर्शन, चक्काजाम और राजनीतिक गतिविधियां करना न्याय पाने का सही तरीका नहीं है। उन्होंने कहा कि इससे पीड़ितों को न्याय मिलने के बजाय उनकी समस्याएं और बढ़ जाती हैं। उन्होंने बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्होंने हमेशा संवैधानिक और कानूनी दायरे में रहकर संघर्ष करने की सीख दी थी। यदि किसी मामले में निचली अदालत से न्याय नहीं मिलता है तो ऊपरी अदालत में अपील की जा सकती है। संविधान में इसके लिए पर्याप्त व्यवस्था है, इसलिए कानून हाथ में लेने या सड़क पर उतरने की आवश्यकता नहीं है।

मायावती ने जनता से डॉ. अंबेडकर के बताए शांतिपूर्ण और संवैधानिक मार्ग पर चलने की अपील की। उन्होंने कहा कि समाज को अपनी एकजुटता और वोट की ताकत को पहचानना होगा। लोकतांत्रिक तरीके से राजनीतिक भागीदारी बढ़ाकर ही स्थायी परिवर्तन संभव है।