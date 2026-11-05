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मायावती भी पोस्टर वॉर में कूदीं; लखनऊ में 'दोगलों से सावधान' के होर्डिंग, बसपा के निशाना पर कौन?

By sandeep
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सपा प्रमुख मायावती की अहम बैठक से पहले लखनऊ में लगा एक पोस्टर चर्चा में है। पोस्टर में लाल टोपी के साथ 'दोगलों से सावधान' लिखा गया है। इसमें मायावती और बसपा का फोटो भी है। इसे अखिलेश यादव और सपा पर निशाने के तौर पर देखा जा रहा है। इससे यूपी की सियासत में हलचल बढ़ गई है।

BSP poster
बसपा का पोस्टर

यूपी चुनाव से पहले सपा और भाजपा के बीच पोस्टर वॉर चल रही है। अब इसमें बसपा चीफ मायावती की भी एंट्री हो गई है। आज बीएसपी चीफ मायावती की अहम बैठक से पहले लखनऊ में लगे एक पोस्टर ने सियासी हलचल बढ़ा दी है। पोस्टर में लाल टोपी के साथ 'दोगलों से सावधान' लिखा है। इसमें मायावती और बसपा का बैनर भी लगाया गया है। जिसे अखिलेश यादव और सपा पर निशाने के तौर पर देखा जा रहा है। इससे पहले भाजपा और सपा के बीच पोस्टर की जंग देखी जाती रही है। अब बसपा भी पोस्टर के जरिए सपा पर हमलावर है।

पोस्टर वॉर में मायावती की एंट्री

दूसरी तरफ आज लखनऊ में धीरेंद्र शास्त्री के बयान के खिलाफ भी एक होर्डिंग लगी है। ये बैनर सपा दफ्तर के बाहर लगी है। जिसमें लिखा है ‘न प्रभु राम तुम्हारे हैं, न श्रीकृष्ण हमारे हैं। राम-कृष्ण तो इस संसार के प्यारे हैं। जो इनमें भेद बताए, वो कथावाचक नहीं, ढोंगी-पाखंडी व्यापारी है।’ ये होर्डिंग सुजीत यादव ने लगवाई है। दूसरी होर्डिंग में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर होर्डिंग के जरिए सियासी संदेश दिया गया है। जिसमें लिखा है- '27 में कृष्ण आएंगे'। इससे पहले भी माफिया अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी और अखिलेश की फोटो वाली होर्डिंग भी सुर्खियों में रही थी। और अब बसपा के पोस्टर में लाल टोपी दिखाते हुए 'दोगलों से सावधान'' करने वाला पोस्टर लगा है। जिसे सीधे तौर पर सपा के पीडीए पर निशाना माना जा रहा है।

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चुनाव की तैयारियों में जुटी बसपा

वहीं आज बसपा प्रमुख मायावती ने विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज करते हुए छह दिसंबर को लखनऊ में शक्ति प्रदर्शन का ऐलान किया है। गुरुवार को पार्टी पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में उन्होंने डॉ. भीमराव आंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल पर विशाल श्रद्धा-सुमन समारोह आयोजित करने की घोषणा की। बैठक में सभी 75 जिलाध्यक्षों और मंडल व प्रदेश स्तर के पदाधिकारियों के साथ बूथ स्तर तक की तैयारियों और उम्मीदवारों के चयन की समीक्षा की गई।

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मायावती ने दिया जीत का मंत्र

मायावती ने कार्यकर्ताओं से 'वोट हमारा, राज भी हमारा' का संदेश जन-जन तक पहुंचाने को कहा। उन्होंने वोट चोरी के मुद्दे पर भाजपा को घेरा और ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग दोहराई। मायावती ने भाजपा और कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए कहा कि दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, किसानों, मजदूरों, महिलाओं और युवाओं के हित बसपा में ही सुरक्षित हैं।

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