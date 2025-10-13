एक्शन में मायावती; बसपा संगठन में भारी फेरबदल, हर मंडल में दो-दो टीमें, 16 को बुलाई बैठक

कांशीराम की पुण्यतिथि पर लखनऊ में बुलाई रैली में उमड़ी भारी भीड़ से गदगद बसपा प्रमुख मायावती एक्शन में दिखाई दे रही हैं। मायावती ने सोमवार को पार्टी संगठन में भारी फेरबदल कर दिया। हर मंडल में दो-दो टीमें बनाई हैं। 16 को इन टीमों के साथ बैठक बुलाई है।

बसपा सुप्रीमो मायावती ने प्रदेश में नए सिरे कॉडर को खड़ा करने के लिए संगठन में भारी फेरबदल किया है। हर मंडल में दो-दो टीमें लगाई गई हैं। एक टीम मंडल स्तर पर काम देखेगी और दूसरी स्थानीय स्तर पर। स्थानीय स्तर पर काम करने वाली टीम की समीक्षा मंडलीय कोआर्डिनेटर करेंगे और इसकी रिपोर्ट बसपा सुप्रीमो को देंगे। मायावती इन पदाधिकारियों के साथ 16 अक्तूबर को बैठक कर संगठन विस्तार को लेकर विस्तृत निर्देश देंगी।

जिला, विधानसभा, सेक्टर व पोलिंग बूथ कमेटियों के संगठन में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है। इनके पहले वाले स्वरूप को बनाए रखा गया है। कांशीराम की पुण्यतिथि पर आयोजित रैली की सफलता के बाद बसपा सुप्रीमो संगठन को नए सिरे से खड़ा करने में जुट गई हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सरकार बनाने के लिए इस बार वह कोई कसर नहीं छोड़ेंगी। इसीलिए मंडलीय कोआर्डिनेटरों में लापरवाहों को हटाकर उनके स्थान पर नए को जिम्मेदारी दी जा रही है। लखनऊ मंडल में पूर्व सांसद धनश्याम चंद्र खरवार, सूरज सिंह जाटव, समसुद्दीन राइन, मौजी लाल गौतम व राकेश कुमार को लगाया गया है।

प्रयागराज मंडल में पूर्व एमएलसी दिनेश चंद्रा, समसुद्दीन राइन मंडल स्तरीय काम देखेंगे। जिला स्तरीय टीम में अतुल कुमार टीटू, डा. रामराज सरोज को लगाया गया है। मिर्जापुर मंडल में समसुद्दीन राइन, गुड्डूराम, अमरजीत गौतम के साथ महेंद्र भारती और लल्लू प्रसाद गौतम को लगाया गया है। देवीपाटन मंडल में प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल, धनश्याम चंद्र खरवार, राजकुमार कुरील, प्रदीप गौतम के साथ जिले का काम देखने के लिए राममूरत चौधरी व श्रवण कुमार पासी को लगाया गया है। कानपुर मंडल में दिनेश चंद्रा को लगाया गया है। भीमराव अंबेडकर, लाला राम अहिरवार को झांसी व चित्रकूट मंडल का प्रभारी बनाया गया है।