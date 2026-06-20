कैश फॉर टिकट के आरोपों पर मायावती का पलटवार; कहा- BSP पूंजीपतियों के पैसे पर नहीं चलती

मीडिया के एक धड़े पर निशाना साधते हुए मायावती ने आरोप लगाया कि अन्य दलों के चुनावी हथकंडों और अनैतिक कार्यों पर पर्दा डालने के लिए बसपा के उम्मीदवार चयन पर जानबूझकर सवाल उठाए जा रहे हैं।

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले बहुजन समाज पार्टी (BSP) की प्रमुख मायावती ने टिकट के दावेदारों से चंदा लेने के पार्टी के फैसले का पुरजोर बचाव किया है। हाल ही में सामने आए कैश फॉर टिकट (टिकट के बदले नकद) के आरोपों को खारिज करते हुए उन्होंने इसे विपक्षी दलों द्वारा बसपा को बदनाम करने के लिए चलाया जा रहा एक दुर्भावनापूर्ण अभियान करार दिया है। आपको बता दें कि एक स्टिंग ऑपरेशन में बसपा पदाधिकारियों पर टिकट और पार्टी अध्यक्ष से मुलाकात के बदले पैसे मांगने के आरोप लगे थे। इस मामले में अपना पक्ष रखते हुए विपक्ष को आड़े हाथों लिया।

मायावती ने स्पष्ट किया कि अन्य राजनीतिक दलों के विपरीत बसपा बड़े पूंजीपतियों, उद्योगपतियों और धनी व्यक्तियों के समर्थन या उनके दिशा-निर्देशों पर निर्भर नहीं है। उन्होंने कहा, "बसपा एक सच्ची और ईमानदार आंबेडकरवादी पार्टी है, जो देश के गरीब, शोषित, उत्पीड़ित, उपेक्षित बहुजन समाज और सवर्ण समाज के गरीब तबकों के कल्याण के लिए 'सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय' के सिद्धांत पर काम कर रही है। यह पार्टी बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर के दिखाए रास्ते पर चलकर उनके संवैधानिक अधिकारों और न्याय के लिए लड़ रही है।"

बसपा प्रमुख ने आगे कहा कि जनता के बीच बसपा की मजबूत कार्यप्रणाली और समर्थन से संकीर्ण सोच वाली, जातिवादी, सांप्रदायिक और पूंजीवादी ताकतें हमेशा नाखुश रहती हैं। यही वजह है कि समय-समय पर और विशेष रूप से चुनाव नजदीक आते ही वे बसपा के आंदोलन और इसके 'आयरन लेडी'नेतृत्व को बदनाम करने के लिए तरह-तरह के हथकंडे अपनाते हैं। उन्होंने दावा किया कि बसपा को जो भी वित्तीय सहायता मिलती है, उसे कानूनी रूप से पार्टी उम्मीदवार की जीत और चुनाव अभियान सुनिश्चित करने पर खर्च किया जाता है, जो किसी से छिपा नहीं है।

मीडिया के एक धड़े पर निशाना साधते हुए मायावती ने आरोप लगाया कि अन्य दलों के चुनावी हथकंडों और अनैतिक कार्यों पर पर्दा डालने के लिए बसपा के उम्मीदवार चयन पर जानबूझकर सवाल उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि साजिश के तहत इस तरह की भ्रामक और झूठी अफवाहें फैलाना मीडिया को शोभा नहीं देता। पार्टी की चयन प्रक्रिया का बचाव करते हुए उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल और अन्य नेता संगठन को मजबूत करने और समाज में पार्टी का आधार बढ़ाने में जुटे हैं। विधानसभा चुनाव के लिए संभावित उम्मीदवारों की सूची तैयार करते समय टिकट के दावेदारों की गहन स्क्रीनिंग की जाती है।