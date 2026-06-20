कैश फॉर टिकट के आरोपों पर मायावती का पलटवार; कहा- BSP पूंजीपतियों के पैसे पर नहीं चलती
मीडिया के एक धड़े पर निशाना साधते हुए मायावती ने आरोप लगाया कि अन्य दलों के चुनावी हथकंडों और अनैतिक कार्यों पर पर्दा डालने के लिए बसपा के उम्मीदवार चयन पर जानबूझकर सवाल उठाए जा रहे हैं।
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले बहुजन समाज पार्टी (BSP) की प्रमुख मायावती ने टिकट के दावेदारों से चंदा लेने के पार्टी के फैसले का पुरजोर बचाव किया है। हाल ही में सामने आए कैश फॉर टिकट (टिकट के बदले नकद) के आरोपों को खारिज करते हुए उन्होंने इसे विपक्षी दलों द्वारा बसपा को बदनाम करने के लिए चलाया जा रहा एक दुर्भावनापूर्ण अभियान करार दिया है। आपको बता दें कि एक स्टिंग ऑपरेशन में बसपा पदाधिकारियों पर टिकट और पार्टी अध्यक्ष से मुलाकात के बदले पैसे मांगने के आरोप लगे थे। इस मामले में अपना पक्ष रखते हुए विपक्ष को आड़े हाथों लिया।
मायावती ने स्पष्ट किया कि अन्य राजनीतिक दलों के विपरीत बसपा बड़े पूंजीपतियों, उद्योगपतियों और धनी व्यक्तियों के समर्थन या उनके दिशा-निर्देशों पर निर्भर नहीं है। उन्होंने कहा, "बसपा एक सच्ची और ईमानदार आंबेडकरवादी पार्टी है, जो देश के गरीब, शोषित, उत्पीड़ित, उपेक्षित बहुजन समाज और सवर्ण समाज के गरीब तबकों के कल्याण के लिए 'सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय' के सिद्धांत पर काम कर रही है। यह पार्टी बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर के दिखाए रास्ते पर चलकर उनके संवैधानिक अधिकारों और न्याय के लिए लड़ रही है।"
बसपा प्रमुख ने आगे कहा कि जनता के बीच बसपा की मजबूत कार्यप्रणाली और समर्थन से संकीर्ण सोच वाली, जातिवादी, सांप्रदायिक और पूंजीवादी ताकतें हमेशा नाखुश रहती हैं। यही वजह है कि समय-समय पर और विशेष रूप से चुनाव नजदीक आते ही वे बसपा के आंदोलन और इसके 'आयरन लेडी'नेतृत्व को बदनाम करने के लिए तरह-तरह के हथकंडे अपनाते हैं। उन्होंने दावा किया कि बसपा को जो भी वित्तीय सहायता मिलती है, उसे कानूनी रूप से पार्टी उम्मीदवार की जीत और चुनाव अभियान सुनिश्चित करने पर खर्च किया जाता है, जो किसी से छिपा नहीं है।
मीडिया के एक धड़े पर निशाना साधते हुए मायावती ने आरोप लगाया कि अन्य दलों के चुनावी हथकंडों और अनैतिक कार्यों पर पर्दा डालने के लिए बसपा के उम्मीदवार चयन पर जानबूझकर सवाल उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि साजिश के तहत इस तरह की भ्रामक और झूठी अफवाहें फैलाना मीडिया को शोभा नहीं देता। पार्टी की चयन प्रक्रिया का बचाव करते हुए उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल और अन्य नेता संगठन को मजबूत करने और समाज में पार्टी का आधार बढ़ाने में जुटे हैं। विधानसभा चुनाव के लिए संभावित उम्मीदवारों की सूची तैयार करते समय टिकट के दावेदारों की गहन स्क्रीनिंग की जाती है।
जन्मदिन का 'मनी बैग' और चुनावी चंदा
इस पूरे विवाद पर बात करते हुए एक बसपा नेता ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि पार्टी विधानसभा के साथ-साथ लोकसभा चुनावों के दौरान भी चुनावी अभियान के लिए टिकट के दावेदारों से चंदा लेती है। इसके अलावा हर साल 15 जनवरी को पार्टी प्रमुख मायावती के जन्मदिन के अवसर पर भी नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ता पार्टी फंड में दिल खोलकर दान करते हैं। जन्मदिन समारोह के दौरान कार्यकर्ताओं की ओर से एक 'मनी बैग' पार्टी प्रमुख को उपहार के रूप में सौंपा जाता है। उन्होंने याद दिलाया कि चुनाव के दौरान टिकट के दावेदारों से जुटाए जाने वाले चंदे पर पार्टी अध्यक्ष पहले भी अपनी स्थिति पूरी तरह स्पष्ट कर चुकी हैं।
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लेखक के बारे मेंHimanshu Jha
बिहार के दरभंगा जिले से ताल्लुक रखने वाले हिमांशु शेखर झा डिजिटल मीडिया जगत का एक जाना-माना नाम हैं। विज्ञान पृष्ठभूमि से होने के बावजूद (BCA और MCA), पत्रकारिता के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने IGNOU से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और मीडिया को ही अपना कर्मक्षेत्र चुना।
एक दशक से भी अधिक समय का अनुभव रखने वाले हिमांशु ने देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों जैसे दैनिक भास्कर, न्यूज़-18 और ज़ी न्यूज़ में अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में, वे वर्ष 2019 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं।
हिमांशु की पहचान विशेष रूप से राजनीति के विश्लेषक के तौर पर होती है। उन्हें बिहार की क्षेत्रीय राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति की गहरी और बारीक समझ है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों और कई विधानसभा चुनावों को बेहद करीब से कवर किया है, जो उनके वृहद अनुभव और राजनीतिक दृष्टि को दर्शाता है।
काम के इतर, हिमांशु को सिनेमा का विशेष शौक है। वे विशेष रूप से सियासी और क्राइम बेस्ड वेब सीरीज़ देखना पसंद करते हैं, जो कहीं न कहीं समाज और सत्ता के समीकरणों को समझने की उनकी जिज्ञासा को भी प्रदर्शित करता है।और पढ़ें