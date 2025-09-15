Mayawati going hold big rally on Kanshi Ram death anniversary? Satish Chandra Mishra handed over command of preparations मायावती 2021 के बाद इस दिन क्यों करने जा रही बड़ी रैली? सतीश चंद्र मिश्र को सौंपी तैयारियां की कमान, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsMayawati going hold big rally on Kanshi Ram death anniversary? Satish Chandra Mishra handed over command of preparations

मायावती 2021 के बाद इस दिन क्यों करने जा रही बड़ी रैली? सतीश चंद्र मिश्र को सौंपी तैयारियां की कमान

बसपा प्रमुख मायावती 2021 के बाद कांशीराम की पुण्यतिथि नौ अक्तूबर को लखनऊ में बड़ी रैली करने जा रही हैं।रैली की तैयारियों के लिए 10 सदस्यीय कमेटी बनाई है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्र की देखरेख में तैयारियां की कमान सौंपी है।

Deep Pandey लखनऊ, हिन्दुस्तानMon, 15 Sep 2025 09:17 AM
share Share
Follow Us on
मायावती 2021 के बाद इस दिन क्यों करने जा रही बड़ी रैली? सतीश चंद्र मिश्र को सौंपी तैयारियां की कमान

बसपा सुप्रीमो मायावती वर्ष 2021 के बाद कोई बड़ी रैली करने जा रही हैं। मायावती ने कांशीराम की पुण्यतिथि नौ अक्तूबर को लखनऊ में आयोजित होने वाली इस रैली की तैयारियों के लिए 10 सदस्यीय कमेटी बनाई है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्र तैयारियों की कमान दी है। सतीश चंद्र की देखरेख में तैयारियां की जाएंगी। रैली कांशीराम स्मारक स्थल पुरानी जेल रोड लखनऊ में होगी। मायावती उत्तर प्रदेश में संगठन को मजबूत कर इसकी ताकत दिखाना चाहती हैं।

उत्तर प्रदेश में बसपा काफी कमजोर हुई है। उसके नेता एक-एक कर पार्टी से बाहर चले गए हैं और जनाधार भी कम हुआ है। उत्तर प्रदेश में अगले साल जिला पंचायत और इसके एक साल बाद 2027 में विधानसभा का आम चुनाव होना है। इसीलिए कांशीराम की पुण्यतिथि पर बड़ी रैली करने की तैयारी है। रैली की तैयारियों के लिए एक कमेटी बनाई गई है।

ये भी पढ़ें:एक घर में 243 वोटर, मतदाता पुनरीक्षण अभियान में हैरान करने वाला खुलासा

इसमें राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्र, प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल, मेवालाल गौतम, राम औतार मित्तल, धनश्याम खरवार, मुनकाद अली, नौशाद अली, अखिलेश अंबेडकर, शैलेंद्र गौतम, गिरीश जाटाव को रखा गया है। इसके अलावा लखनऊ जिले की पूरी बसपा यूनिट को तैयारियों के लिए लगाया गया है। रैली में प्रदेशभर से लाखों लोगों को लाने की तैयारी है।

अशोक सिद्धार्थ बने केंद्रीय कोआर्डिनेटर

बसपा सुप्रीमो मायावती ने भतीजे आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ की पार्टी में वापसी के बाद भरोसा जताते हुए केंद्रीय कोआर्डिनेटर बनाने के साथ चार राज्यों की जिम्मेदारी सौंपी है। अशोक सिद्धार्थ छत्तीसगढ़, हिमाचल, जम्मू-कश्मीर और गुजरात राज्य में पार्टी को मजबूत करेंगे। इसकी जिम्मेदारी पहले रणधीर सिंह बेनीवाल के पास थी। डा. लालजी मेधांकर के पास रहे केंद्रीय सेक्टर चार को बेनीवाल को दिया गया है। मेधांकर अब सेक्टर पांच और अतर सिंह राव सेक्टर छह देखेंगे। सेक्टर एक के पूर्व सांसद रामजी गौतम और दो के पूर्व सांसद राजाराम को यथावत बनाए रखा गया है।

Up News UP News Today BSP अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |