मायावती 2021 के बाद इस दिन क्यों करने जा रही बड़ी रैली? सतीश चंद्र मिश्र को सौंपी तैयारियां की कमान

बसपा सुप्रीमो मायावती वर्ष 2021 के बाद कोई बड़ी रैली करने जा रही हैं। मायावती ने कांशीराम की पुण्यतिथि नौ अक्तूबर को लखनऊ में आयोजित होने वाली इस रैली की तैयारियों के लिए 10 सदस्यीय कमेटी बनाई है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्र तैयारियों की कमान दी है। सतीश चंद्र की देखरेख में तैयारियां की जाएंगी। रैली कांशीराम स्मारक स्थल पुरानी जेल रोड लखनऊ में होगी। मायावती उत्तर प्रदेश में संगठन को मजबूत कर इसकी ताकत दिखाना चाहती हैं।

उत्तर प्रदेश में बसपा काफी कमजोर हुई है। उसके नेता एक-एक कर पार्टी से बाहर चले गए हैं और जनाधार भी कम हुआ है। उत्तर प्रदेश में अगले साल जिला पंचायत और इसके एक साल बाद 2027 में विधानसभा का आम चुनाव होना है। इसीलिए कांशीराम की पुण्यतिथि पर बड़ी रैली करने की तैयारी है। रैली की तैयारियों के लिए एक कमेटी बनाई गई है।

इसमें राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्र, प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल, मेवालाल गौतम, राम औतार मित्तल, धनश्याम खरवार, मुनकाद अली, नौशाद अली, अखिलेश अंबेडकर, शैलेंद्र गौतम, गिरीश जाटाव को रखा गया है। इसके अलावा लखनऊ जिले की पूरी बसपा यूनिट को तैयारियों के लिए लगाया गया है। रैली में प्रदेशभर से लाखों लोगों को लाने की तैयारी है।