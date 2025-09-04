Mayawati expressed concern over heavy rains and floods Government should come forward to help affected families भारी बारिश और बाढ़ पर मायावती ने जताई चिंता, बोलीं-प्रभावित परिवारों की मदद को आगे आए सरकार, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsMayawati expressed concern over heavy rains and floods Government should come forward to help affected families

भारी बारिश और बाढ़ पर मायावती ने जताई चिंता, बोलीं-प्रभावित परिवारों की मदद को आगे आए सरकार

बसपा की अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने देश के विभिन्न राज्यों में भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन पर चिंता जताते हुए केंद्र तथा संबंधित राज्य सरकारों से प्रभावित परिवारों की मदद के लिए तत्काल आगे आने का आग्रह किया है।

Dinesh Rathour मायावती, भाषाThu, 4 Sep 2025 06:08 PM
share Share
Follow Us on
भारी बारिश और बाढ़ पर मायावती ने जताई चिंता, बोलीं-प्रभावित परिवारों की मदद को आगे आए सरकार

बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने देश के विभिन्न राज्यों में भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन पर चिंता जताते हुए केंद्र तथा संबंधित राज्य सरकारों से प्रभावित परिवारों की मदद के लिए तत्काल आगे आने का आग्रह किया है। मायावती ने बृहस्पतिवार को 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ''देश के विभिन्न राज्यों में भी खासकर पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, असम आदि राज्यों में भारी बरसात व भूस्खलन आदि के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में बाढ़ से हो रही जान-माल व पशुधन की व्यापक हानि तथा गुरुग्राम व नोएडा आदि जैसे शहरी इलाकों में भी भारी जल भराव आदि की समस्याओं से करोड़ों परिवारों को कठिनाइयों व आर्थिक तंगी का भी सामना करना पड़ रहा है।

उन्होंने कहा कि ऐसे में मानवता के नाते लोगों का पीड़ितों की सहायता के लिए बड़े पैमाने पर स्वतः आगे आने की ख़बरें तथा तस्वीरें काफी संतोष देने वाली हैं, किन्तु ऐसे बुरे हालात में केंद्र व संबंधित राज्य सरकारों को सभी पीड़ित परिवारों को हर प्रकार की मदद के लिए तत्काल ज़रूर आगे आना चाहिए। बसपा प्रमुख ने कहा, ''इसके साथ ही सरकारों को आगे के लिए सभी जरूरी बुनियादी जन सुविधाओं पर लगातार समुचित ध्यान देना होगा ताकि जन समस्याएं हर वर्ष प्रभावित व जटिल न हों तथा आम जनजीवन व ख़ासकर करोड़ों किसानों, ग़रीबों, मज़दूरों एवं अन्य मेहनतकश लोगों की रोज़ी-रोटी प्रभावित न हो।

Mayawati News Up Latest News UP Sarkar
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |