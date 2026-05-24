‘2027 में बनने जा रही BSP की सरकार’, मायावती बोलीं- चूक न हो; कार्यकर्ताओं को समझाया प्लान

मायावती ने भरोसा जताया कि यूपी में बसपा के पक्ष में जन रूझान बढ़ता जा रहा है। उन्होंने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया कि वे पूरी ताकत से जमीन पर काम करें ताकि यूपी में पांचवीं बार बीएसपी की सरकार बनाने का मिशनरी लक्ष्य हर हाल में पूरा किया जा सके।

उत्तर प्रदेश में अगले साल यानी 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बहुजन समाज पार्टी (BSP) प्रमुख मायावती जोरशोर से तैयारियों में जुट गई हैं। रविवार को उन्होंने लखनऊ में यूपी स्टेट यूनिट के पदाधिकारियों के साथ एक बड़ी समीक्षा बैठक की। इसमें उन्होंने 2027 में बसपा की सत्ता में वापसी का भरोसा जताया और कार्यकर्ताओं को चूक न करने की सीख देते हुए चुनौतियों और रणनीतियों की जानकारी दी। बसपा प्रमुख ने कहा कि देश में आज चुनावों के दौरान जिस तरह की नई चुनौतियां सामने आ रही हैं, उन्हें देखते हुए पार्टी की तैयारियों को और ज्यादा मजबूत बनाने की जरूरत है।

बैठक में पार्टी संगठन को मतदान बूथ स्तर तरह मजबूत करने, चुनाव की तैयारियों, पार्टी के आर्थिक सहयोग और सर्वसमाज में जनाधार बढ़ाने पर चर्चा की गई। बैठक में मायावती ने पिछली बैठक के दौरान दिए गए निर्देशों की प्रगति की रिपोर्ट देखी और इस पर संतोष व्यक्त किया।

जन रूझान लगातार बढ़ रहा है बसपा प्रमुख मायावती ने भरोसा जताया कि उत्तर प्रदेश में बसपा के पक्ष में जन रूझान बढ़ता जा रहा है। उन्होंने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया कि वे पूरी ताकत से जमीन पर काम करें ताकि यूपी में पांचवीं बार बसपा की सरकार बनाने का मिशनरी लक्ष्य हर हाल में पूरा किया जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में टिकट वितरण में खास सावधानी बरती जाएगी। इसके लिए जन-उपयोगी और मजबूत उम्मीदवारों का चयन किया जा रहा है।

केंद्र और प्रदेश सरकार की नीतियों की आलोचना बैठक में बसपा प्रमुख मायावती ने केंद्र और प्रदेश सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए कहा कि देश के मौजूदा राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक हालात काफी दुखद और कड़वे हैं। इससे आम लोगों में बेचैनी होना स्वाभाविक है। मायावती ने कहा कि बड़े-बड़े पूंजीपतियों और धन्नासेठों का समर्थन करने वाली नीतियों और राजनीति के चलते समाज के सभी वर्गों का नुकसान हो रहा है। यह बात आज सबके सामने साफ है। उन्होंने सलाह दी कि सभी सरकारें कल्याणकारी होने के अपने संवैधानिक दायित्व को निभाने से मुंह न मोड़ें तो यह देश के लिए बेहतर होगा।