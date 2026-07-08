मायावती ने राम मंदिर और बद्रीनाथ चढ़ावा विवाद पर उठाए सवाल, सरकार से निष्पक्ष जांच की मांग

अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे में कथित गड़बड़ी के आरोपों के बीच मायावती ने सरकार से निष्पक्ष जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर के साथ-साथ बद्रीनाथ धाम में चढ़ावे में चोरी के मामले की भी गहराई से जांच होनी चाहिए।

UP News: भारतीय समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने चढ़ावे में चोरी के मामले को लेकर सरकार को घेरा है। मायावती ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर के बाद अब उत्तराखंड में भी बद्रीनाथ धाम में चढ़ावे में चोरी का मामला काफी सुर्खियों में हैं। इन दोनों विख्यात धार्मिक स्थलों में इनकी ट्रस्ट से जुड़े मुख्य प्रबंधकों की भी सही से जांच होनी चाहिए वर्ना फिर आगे चलकर इनके स्थान पर दूसरे बने मुख्य प्रबंधक भी दुरुपयोग कर सकते हैं क्योंकि, ऐसी आम चर्चा है कि निचले स्तर पर जो भी गड़बड़ी हुई है उसके लिए या तो मुख्य प्रबंधकों की मिलीभगत है या फिर उनकी लापरवाही की वजह से यह सब हुआ है। उन्होंने कहा कि इस प्रकरण की अब सही से जांच होनी बहुत जरूरी है। इस मामले में सरकार व एसआईटी को भी विशेष ध्यान देना है।

मायावती ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स अकाउंट पर आगे लिखा,'सपा, कांग्रेस व आम आदमी पार्टी आदि के जिन वरिष्ठ नेताओं द्वारा यहां (श्री राम मन्दिर) चढ़ावे में काफी मोटी रकम की चोरी व गबन आदि होने की बात कही जा रही है तो उनसे भी इसके पुख्ता सबूत लेने चाहिए, ताकि कोई भी चोरी व ग़बनकर्ता बच ना सके, वरना इसकी आड़ में इसे कोरी राजनीति ही माना जायेगा अर्थात् श्रद्धा नहीं, जो जनहित के मुद्दों को दरकिनार करके, अब इस मुद्दे की आड़ में ये पार्टियां चुनाव में जाना चाहती हैं, ऐसी भी आम चर्चा है।'

बद्रीनाथ धाम के चढ़ावे में गड़बड़ी का आरोप बता दें कि राम मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी के बाद बद्रीनाथ धाम में तीर्थयात्रियों के चढ़ावे और दान के प्रबंधन में गड़बड़ियों के आरोप लगे हैं। बद्रीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति ने इन आरोपों की जांच के लिए चार सदस्यीय समिति का गठन किया है।

राम मंदिर के मुद्दे पर भी उठाया था सवाल इससे पहले मायावती ने अयोध्या के श्रीराम मंदिर में चढ़ावे की चोरी, गबन और हेराफेरी चिंताजनक जताई थी। उन्होंने कहा कि यदि इस मामले में कोई दोषी है, तो उसे किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाना चाहिए। हालांकि, इस मुद्दे का राजनीतिकरण भी उचित नहीं है।