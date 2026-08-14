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खरगे मंच शुद्धिकरण से मायावती बेहद नाराज, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को भी घेरा

By Yogesh Yadav
लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
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कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के मंच का शुद्धिकरण का मामला गहरा गया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बाद बसपा प्रमुख मायावती बेहद नाराज हैं। मायावती ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को घेरा है।

Mayawati deeply upset over the purification of Congress President Kharge
बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती (फाइल फोटो)

उत्तराखंड के हल्द्वानी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के कार्यक्रम के बाद मंच का 'शुद्धिकरण' को लेकर अब मायावती ने तीखा हमला सरकार और भाजपा के साथ आरएसएस पर बोला है। दलित कांग्रेस नेता के साथ हुए इस व्यवहार से बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती बेहद नाराज हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए उत्तराखंड सरकार से दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई कर जेल भेजने की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के प्रमुख मोहन भागवत को भी आड़े हाथों लिया है।

जातिवादी-सामंती सोच वालों को जेल भेजें

बसपा प्रमुख ने कहा कि हल्द्वानी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के प्रोग्राम के बाद उनके मंच का दलित होने की वजह से शुद्धिकरण की जानकारी कल संसद के जरिये देश को मिली है। यह अति निंदनीय और चिंतनीय है। मायावती ने इसे जातिवादी और सामंती मानसिकता का प्रतीक बताते हुए कहा कि सरकार को बिना देरी किये ऐसे जातिवादी और सामंती सोच वाले तत्वों के खिलाफ सख़्त कार्रवाई करते हुए जेल भेजना चाहिए।

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संघ प्रमुख मोहन भागवत को भी घेरा

बसपा सुप्रीमो ने आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत को भी कटघरे में खड़ा किया। मायावती ने कहा कि एक तरफ ऐसी घटनाएं घट रही हैं, दूसरी तरफ आरएसएस प्रमुख दलित समाज के उन लोगों को आरक्षण से वंचित करने की बात कर रहे हैं जो आर्थिक रूप से थोड़े मजबूत हुए हैं। उन्होंने इस सोच को दलितों के हितों के खिलाफ बताया।

अखिलेश बोले- भाजपा को मंच का नहीं, मन का शुद्धिकरण करना चाहिए

मायावती से पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी इसे लेकर भाजपा पर तीखा हमला बोला। अखिलेश ने गुरुवार रात एक्स पर लिखा कि भाजपा के राज में सामाजिक भेदभाव का ये निकृष्टतम रूप है कि हल्द्वानी में जिस मंच पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे का संबोधन हुआ, उसका कुछ प्रभुत्ववादियों ने सिर्फ इसलिए शुद्धीकरण किया क्योंकि वह दलित समाज से आते हैं।

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उन्होंने कहा कि भाजपाइयों और उनके संगी-साथियों को मंच नहीं अपने कलुषित मन का गंगाजल से शुद्धीकरण’ करना चाहिए। अब इस तरह के हर सामाजिक दुर्व्यवहार व मानसिक उत्पीड़न के लिए पीडीए समाज एकजुट होकर जवाब देगा। अब पीडीए समाज अपना अपमान सहने के मूड में नहीं है।

मंच शुद्धिकरण देश के दलितों का घोर अपमान: अजय

उधर, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने निंदनीय बताया है। राय ने इसे दलित वर्ग का घोर अपमान करार दिया है। उन्होंने कहा कि इस घटना से भाजपा का दलित विरोधी चेहरा बेनकाब हो गया है। कहा कि कांग्रेस पार्टी शुरू से ही यह आरोप लगाती रही है कि आजादी के 80 साल बीत जाने के बाद भी आरएसएस और भाजपा दलितों के प्रति भेदभाव की मानसिकता रखती है। उन आरोपों की खुद ब खुद इस घटना से पुष्टि हो गई है।

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अजय राय ने कहा कि इस घटना के बाद पूरे देश के दलितों में आक्रोश व्याप्त है। भाजपा द्वारा किये गये इस संविधान विरोधी और घिनौने कृत्य के लिए प्रधानमंत्री देश से माफी मांगें। कहा कि सच्चाई तो यह है कि आज शुद्धिकरण की आवश्यकता भाजपा और आरएसएस की जातिवादी राजनीति की है। मंच के शुद्धिकरण की यह घटना केवल खड़गे का अपमान नहीं है बल्कि यह देश के प्रत्येक दलित पर प्रहार है, बाबा साहब के संविधान पर प्रहार है।

अजय राय ने कहा कि भाजपा के आदर्श आरएसएस के गुरु गोलवर्कर ने कहा था कि मैं सारी जिंदगी गुलामी करने को तैयार हूं लेकिन दलितों-पिछड़ों और मुसलमानों को बराबरी का अधिकार मिले, ऐसी आजादी मुझे मंजूर नहीं है। इसी सोच के तहत आरएसएस और भाजपा आजादी से पहले और बाद में भी दलित वर्ग की उपेक्षा करती आ रही है।

Yogesh Yadav

लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।

पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।

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