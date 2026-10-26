मायावती के करीबी पूर्व IAS सपा में शामिल, अखिलेश बोले- इनके नाम में राम, जुड़ने से बनेंगे काम
मायावती के करीबी रहे पूर्व आईएएस राम बहादुर ने सोमवार को अखिलेश यादव की मौजूदगी में सपा की सदस्यता ली। इस दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि इनके नाम में राम है। इनके जुड़ने से सारे काम बनेंगे।
यूपी विधान सभा चुनाव से पहले सपा अपने कुनबा बढ़ा रही है। इसी क्रम में सोमवार को सपा मुखिया अखिलेश यादव की मौजूदगी में पासी समाज के पूर्व आईएएस अधिकारी राम बहादुर को सपा की सदस्यता ग्रहण करई गई। पूर्व आईएएस कभी बसपा प्रमुख मायावती के करीबी रहे और भाजपा में भी रह चुके हैं। राम बहादुर आईएएस से रिटायर होने के बाद सक्रिय राजनीति में आए। वह गोंडा के डीएम और लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष जैसे पदों पर काम कर चुके हैं। रामबहादुर को सदस्य दिलाने के बाद के बाद अखिलेश यादव ने कहा कि राम जिनके नाम हो उनके जुड़ने से सारे काम बन जाएंगे।
इस दौरान अखिलेश ने पूर्व मंत्री दारा सिंह प्रजापति, बदायूं की बिसौली सीट से पूर्व विधायक कुशाग्र सागर, चन्द्रप्रकाश मिश्रा, प्रदीप पांडेय, सौरभ सिंह गांधी, बलबीर पाल, मानिक चंद, जनक सिंह लोधी का पार्टी में शामिल होने पर स्वागत किया। अखिलेश यादव ने कहा कि आरक्षण से बड़े पैमाने पर खिलवाड़ हो रहा है।
सपा वाल्मिकी जयंती पर सार्वजनिक अवकाश करेगी
वहीं इस दौरान अखिलेश यादव ने बड़ा ऐलान भी किया। उन्होंने कहा कि सपा वाल्मिकी जयंती पर सार्वजनिक अवकाश करेगी। सफाई कर्मियों के लिए योजनाएं घोषणा पत्र में शामिल होंगी। मकान बनाकर मुफ्त देंगे। मकान ऐसा बनाकर देंगे जिनपर सोलर पैनल लगा होगा जिससे मुफ्त बिजली मिले। आउटसोर्स व्यवस्था स्माप्त करेंगे।
वोटर लिस्ट को लेकर लगाया आरोप
अखिलेश ने कहा कि आज की ज्वाइनिंग से पूरब और पश्चिम दोनों हिल गया है, इनके आने से समाजवादी पार्टी और अधिक सीट जितेगी। पूर्व आईएएस राम बहादुर के सपा में शामिल होने पर कहा कि राम जिनके नाम हो उनके जुड़ने से सारे काम बन जाएंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि मतदाता सूची में गड़बड़ी ख़त्म नहीं हो रही, जब सभी दल मिलकर घेर लिए है तब मज़बूरी में कार्रवाई हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानी का चुनाव इसलिए नहीं होने दिया क्योंकि इनकी बेइमानी का पता चल जाता। हमारी मांग है कि आधार से वोटर लिस्ट को जोड़ा जाए। वोटर लिस्ट में सुधार के साथ बायोमेट्रिक की व्यवस्था बूथों पर रखवाए। आधार कार्ड ऐसा बने की नक़ल कर नकली न बनाया जा सके। एसएसआर के माध्यम वोट फिक्सिंग चल रही है।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें