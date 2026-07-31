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आकाश आनंद को लेकर मायावती ने खत्म किए सारे कन्फ्यूजन, यूपी चुनाव पर कही ये बात

By sandeep
लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
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बसपा प्रमुख मायावती ने आकाश आनंद को लेकर फैल रही अफवाहों को खारिज करते हुए कहा कि यूपी समेत देशभर में उम्मीदवारों का अंतिम चयन वही करती हैं। आकाश आनंद केवल संगठन और चुनावी जनसभाओं की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से भ्रामक प्रचार से सतर्क रहने की अपील की।

BSP
Bahujan Samaj Party (BSP) supremo Mayawati during a party meeting, in Lucknow on Thursday. Party National Coordinator Akash Anand also present. (ANI Photo)

बहुजन समाज पार्टी (बसपा) प्रमुख मायावती ने पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और अपने भतीजे आकाश आनंद को लेकर सोशल मीडिया पर चल रही अटकलों और भ्रम की स्थिति पर बड़ा बयान जारी किया है। उन्होंने साफ किया कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच उम्मीदवारों के चयन को लेकर जो भी बातें कही जा रही हैं, उनमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। मायावती ने कहा कि यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए उन्होंने खुद लखनऊ स्थित पार्टी कार्यालय में कई महत्वपूर्ण प्रदेश स्तरीय बैठकें की हैं। इन बैठकों में प्रदेश और मंडल स्तर के पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि अब तक करीब दो दर्जन से अधिक विधानसभा सीटों के उम्मीदवारों का इंटरव्यू लेकर अंतिम फैसला वह स्वयं कर चुकी हैं और आगे भी सभी सीटों पर उम्मीदवारों का चयन केवल उनके द्वारा ही किया जाएगा।

मायावती ने बताई आकाश आनंद की जिम्मेदारी

बसपा प्रमुख ने यह भी साफ किया कि सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, बल्कि देश के किसी भी राज्य में होने वाले विधानसभा या लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों को अंतिम मंजूरी राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में वही देती हैं। ऐसे में आकाश आनंद को उम्मीदवार तय करने का अधिकार मिलने जैसी चर्चाएं पूरी तरह निराधार हैं। मायावती ने बताया कि जिन विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों का चयन हो चुका है, वहां उनकी अनुमति से पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी जनसभाएं कर उम्मीदवारों की घोषणा कर रहे हैं। इसी क्रम में कुछ जगहों पर आकाश आनंद भी पार्टी की ओर से जनसभाएं करेंगे और उम्मीदवारों की घोषणा करेंगे। उन्होंने कहा कि यह पार्टी की नियमित संगठनात्मक प्रक्रिया का हिस्सा है।

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आकाश आनंद की भूमिका चुनाव प्रचार तक सीमित

उन्होंने कहा कि पिछले लगभग एक वर्ष से आकाश आनंद को विभिन्न राज्यों में संगठन की समीक्षा बैठकों और चुनावी जनसभाओं के लिए भेजा जा रहा है। हाल ही में हुए कई राज्यों के विधानसभा चुनावों में भी उन्होंने पार्टी के निर्देश पर प्रचार किया। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में कांशीराम की पुण्यतिथि पर आयोजित महारैली और लोकसभा चुनाव के दौरान भी उन्हें पार्टी की ओर से संबोधित करने और प्रचार करने की जिम्मेदारी दी गई थी। मायावती ने दोहराया कि आकाश आनंद की भूमिका संगठन और चुनाव प्रचार तक सीमित है। इससे उनके कद को बढ़ाने या घटाने अथवा उम्मीदवार चयन से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही भ्रामक और जातिवादी अफवाहों से सतर्क रहने और केवल पार्टी के आधिकारिक निर्देशों पर भरोसा करने की अपील की।

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