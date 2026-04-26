फेक और तथ्यहीन, BSP के इन 3 वरिष्ठ नेताओं के निष्कासन की खबरों पर आई मायावती की सफाई

मायावती ने पार्टी के तीन वरिष्ठ नेताओं मेवालाल गौतम, मुनकाद अली और नौशाद अली के निष्कासन की खबरों को पूरी तरह तथ्यहीन बताया है। मायावती ने इस संबंध में वायरल हो रहे पत्र का खंडन किया है। बसपा प्रमुख ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म ‘एक्स’ पर शनिवार की रात पोस्ट लिखकर इस संबंध में स्थिति स्पष्ट की।

UP News: यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी (BSP) की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने पार्टी के तीन वरिष्ठ नेताओं के निष्कासन की खबरों को पूरी तरह फेक और तथ्यहीन बताया है। मायावती ने इस संबंध में वायरल हो रहे पत्र का खंडन किया है। बसपा प्रमुख मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म ‘एक्स’ पर शनिवार की रात पोस्ट लिखकर इस संबंध में स्थिति स्पष्ट की। इस पोस्ट में मायावती ने लोगों से इस खबर पर ध्यान न देने और मीडिया से ऐसी खबरों के प्रति सावधानी बरतने की अपील की है।

‘एक्स’ पर अपनी पोस्ट में बसपा प्रमुख मायावती ने लिखा, ‘जैसा कि सर्वविदित है कि बी.एस.पी. अध्यक्ष, ज़िला ग़ाज़ियाबाद द्वारा कल जय प्रकाश सिंह को तथा बी.एस.पी. अध्यक्ष, ज़िला बुलन्दशहर द्वारा आज धर्मवीर सिंह अशोक, पूर्व विधायक को पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने के कारण पार्टी से निष्कासित कर दिया गया, जिसकी काफी चर्चा मीडिया में है, लेकिन आज ही बाद में पाटी के तीन वरिष्ठ लोगों - मेवालाल गौतम, मुनक़ाद अली और नौशाद अली - को पार्टी से निष्कासित करने वाला बी.एस.पी. अध्यक्ष, ज़िला बुलन्दशहर के जाली लेटरपैड पर जारी प्रेस विज्ञप्ति पूर्णतः फेक व फ़र्ज़ी है।इसीलिये उस पर क़तई ध्यान नहीं दिया जाये। मीडिया भी ऐसे तथ्यहीन ख़बरों से बचे तथा आगे ऐसे फेक ख़बरों पर ज़रूरी सावधानी बरते अर्थात् पुष्टि/सत्यापन ज़रूर कर ले तो यह उचित होगा।’

बुलंदशहर बसपा जिलाध्यक्ष ने जारी की थी ये चिट्ठी बता दें कि बुलंदशहर बसपा के जिलाध्यक्ष रवींद्र प्रधान द्वारा एक पत्र जारी किया था जिसमें पूर्व एमएलसी धर्मवीर सिंह को पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने और पार्टी में अनुशासनहीनता अपनाने के कारण बसपा से निष्कासित किए जाने की बात लिखी थी।