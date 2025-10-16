Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsMayawati clarified her praise for Yogi government saying the BSP politics is clean and honest

बसपा की राजनीति पाक-साफ और ईमानदार; योगी सरकार की तारीफ करने पर मायावती ने दी सफाई

संक्षेप: अखिलेश यादव के आरोपों पर मायावती ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि उनकी पार्टी ने स्मारकों के रखरखाव पर टिकटों से प्राप्त धनराशि खर्च किए जाने को लेकर मौजूदा योगी सरकार का आभार व्यक्त किया है। यह स्वाभाविक है कि विरोधियों को यह रुख पसंद नहीं आएगा।

Thu, 16 Oct 2025 04:07 PMPawan Kumar Sharma वार्ता, लखनऊ
share Share
Follow Us on
बसपा की राजनीति पाक-साफ और ईमानदार; योगी सरकार की तारीफ करने पर मायावती ने दी सफाई

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के आरोपों पर पलटवार करते हुए बसपा सुप्रीमो मायावती ने गुरुवार को कहा कि उनकी पार्टी ने स्मारकों के रखरखाव पर टिकटों से प्राप्त धनराशि खर्च किए जाने को लेकर मौजूदा योगी सरकार का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि यह स्वाभाविक है कि विरोधियों को यह रुख पसंद नहीं आएगा, क्योंकि उनके स्वभाव और चरित्र में राजनीतिक ईमानदारी का साहस नहीं है। बसपा की राजनीति खुली किताब व पूरे तौर से पाक-साफ है तथा नीले आसमान के नीचे खुल कर समर्थन या विरोध की 'सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय' की राजनीति पसंद है, जो कि जग-जाहिर है।

मायावती ने बसपा की सर्वजन हितैषी, आत्म-सम्मान और स्वाभिमान की राजनीति को और मजबूत करने के लिए लोगों से अपील की कि वे 15 जनवरी को उनके जन्मदिन पर आर्थिक सहयोग की परंपरा को जारी रखें। मायावती ने पार्टी की प्रदेश इकाई की विशेष बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी में सभी कैडरों को पूरे तन, मन, धन के साथ लग जाने के लिए कहा और पार्टी संगठन के गठन को लेकर शेष बचे कार्यों को अविलंब पूरा करने के निर्देश दिए।

बैठक में उत्तराखंड स्टेट के पार्टी पदाधिकारी भी शामिल रहे। उन्होंने कहा कि सपा सरकार में उपेक्षित रहे बसपा सरकार द्वारा लखनऊ में निर्मित भव्य स्थल, स्मारक, पार्क से टिकट की बिक्री से प्राप्त धन को उन्हीं स्मारकों के रख-रखाव पर खर्च करने की मांग मान लेने पर प्रदेश की वर्तमान सरकार का आभार प्रकट करने की बसपा की राजनीतिक ईमानदारी भी विरोधियों को अच्छा नहीं लगना स्वाभाविक है, क्योंकि उनके चरित्र में स्वस्थ्य राजनीतिक ईमानदारी का साहस नहीं है।

ये भी पढ़ें:बिहार चुनाव के लिए बसपा स्टार प्रचारकों की सूची जारी, आकाश आनंद समेत ये 40 नाम

जनता खुद के पैसे खर्च करके कांशीराम के परिनिर्वाण दिवस पर आई थी

बसपा अध्यक्ष ने सपा अध्यक्ष के एक अन्य आरोप का भी जवाब देते हुए कहा कि 9 अक्टूबर को कांशीराम के परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर महा-आयोजन में पार्टी के लोग प्राइवेट बसों व ट्रेनों पर अपना खर्च करके और अपने खुद के छोटे-मोटे साधनों से व पैदल भी चलकर आये थे तो फिर सरकारी बसें बीच में कहां से आ गई है, जिनका कुछ विरोधी लोग खिसियानी बिल्ली खंभा नौचे की तरह, अनाप-सनाप व बेतुकी बातें कर रहें है तो उनमें रत्ती भर भी कोई सच्चाई व दम नहीं है।

उन्होंने कहा कि अगर सपा सरकार ने अपने कार्यकाल में बसपा सरकार द्वारा बहुजन समाज में जन्में महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों के आदर-सम्मान में बनाये गये नये जिले, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, अस्पताल व अन्य संस्थानों के अधिकांशः नाम बदलने के साथ-साथ, इन वर्गों के आरक्षण की तरह ही विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं को निष्क्रिय व निष्प्रभावी नहीं किया होता तो उनका नाम 2 जून 1995 की स्टेट गेस्ट हाउस कांड की तरह ही, इतिहास के काले पन्नों में दर्ज होने से बच सकता था, लेकिन अभी भी इसका पछतावा व पश्चाताप नहीं होना राजनीतिक द्वेष, छलावा व बेईमानी नहीं तो और क्या है।

ये भी पढ़ें:काश! उन्हें मस्जिद के अलावा कुछ और इल्म होता; आज़म खान का नदवी पर तंज

बसपा पूंजीवाद स्वभाव वाली पार्टी नहीं है

मायावती ने कहा कि बसपा दूसरी पार्टियों की तरह बड़े-बड़े पूंजीपतियों व धन्नासेठों के सहारे व इशारे पर चलने वाली केवल लाभ के पूंजीवादी स्वभाव वाली पार्टी नहीं है, बल्कि जनकल्याणकारी सोच की एकमात्र अम्बेडकरवादी पार्टी होने के नाते यहाँ सर्वसमाज के करोड़ों रीबों में से खासकर दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के हित व कल्याण तथा उनके जान-माल व मज़हब आदि की सुरक्षा का संवैधानिक हक दिलाने के लिए ईमानदार के साथ समर्पित है। बसपा इन्हीं करोड़ों ग़रीबों, शोषितों-पीड़ितों के ख़ून पसीने के सहयोग के बल पर चलने वाली पार्टी है और बसपा की चार बार रही सरकार में व्यापक जनहित व जनकल्याण के बड़े-बड़े कार्य, दूसरी पार्टियों की तरह, वोट के राजनीतिक स्वार्थ की खातिर नहीं बल्कि पूरे सेवा, समर्पण भाव व ईमानदारी के साथ जन व देशहित में किये गये है।

ये भी पढ़ें:मायावती क्यों डरी हैं? कोई राज छिपा है; चंद्रशेखर आजाद ने गर्लफ्रेंड पर भी दिया