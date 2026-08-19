2007 के रोडमैप पर मायावती की बसपा, सतीश मिश्र को सौंपी चुनाव से जुड़ी सभी जिम्मेदारियां

मायावती ने यूपी विधानसभा चुनाव के लिए बड़ा दांव खेला है। 2007 की तरह दलित-ब्राह्मण गठजोड़ के जरिए सत्ता में वापसी की रणनीति पर आगे बढ़ते हुए बसपा के वरिष्ठ ब्राह्मण नेता सतीश चंद्र मिश्र को चुनाव संबंधी सभी जिम्मेदारी सौंप दी है।

बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने यूपी विधानसभा का अगला चुनाव 2007 के सोशल इंजीनियरिंग के फार्मूले पर ही लड़ने की तैयारी कर ली है। इस बार भी दलित-ब्राह्मण गठजोड़ के जरिए सत्ता में वापसी की रणनीति बनाई जा रही है। इसी के तरह बुधवार को बसपा के वरिष्ठ नेता सतीश चंद्र मिश्र को लीगल और मीडिया के साथ ही विधानसभा चुनाव से जुड़ी सभी प्रमुख चुनावीजिम्मेदारियां सौंपी दी है। बसपा ने 2007 में दलित-ब्राह्मण गठजोड़ के जरिए ही यूपी में अकेले ही बहुमत की सरकार बनाई थी। इस बार भी बसपा ने अकेले ही लड़ने का ऐलान कर रखा है।

मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर सतीश मिश्र को नई जिम्मेदारी देने का ऐलान करते हुए चुनाव की रणनीति का खुलासा भी किया। कहा कि विधानसभा चुनाव की तैयारियों और बीएसपी के जनाधार को सर्वसमाज में बढ़ाने के लिए ज़मीनी मज़बूती वाले पार्टी उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया चल रही है। प्रत्याशियों के नामों की घोषणा पार्टी के विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलनों में करने की प्रक्रिया भी चल रही है।

ब्राह्मण समाज को 2007 की तरह सम्मान मायावती ने कहा कि बसपा की इसी प्रक्रिया को लेकर विरोधी पार्टियों में काफी बेचैनी है और सत्ताधारी पार्टी बीजेपी और अन्य विरोधी पार्टियों में भी लगातार बदलाव होना भी स्वाभाविक है। कहा कि बीएसपी ने सर्वसमाज ख़ासकर ब्राह्मण समाज को पार्टी में 2007 की तरह ही सम्मान देने और पार्टी से जोड़ने का काम शुरू किया है। उन्हें बीएसपी उम्मीदवार बनाना जब से शुरू किया है तब से विरोधी पार्टियों में चर्चा और चिन्ताएं दोनों होना स्पष्ट हैं। इनके हथकण्डों से बहुजन समाज के लोगों को लगातार सजग और सतर्क रहने की ज़रूरत है।

कहा कि इसी क्रम में बहुजन समाज पार्टी में लम्बे अरसे से चले आ रहे राष्ट्रीय महासचिव और वरिष्ठ अधिवक्ता सतीश चन्द्र मिश्र को पार्टी द्वारा लीगल और मीडिया आदि के साथ-साथ अब चुनाव आयोग सम्बंधी कार्यों की भी महत्वपूर्ण ज़िम्मेदारी सौंपी गयी है? यह भी कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव के दौरान इनकी अहम् भूमिका रहेगी।