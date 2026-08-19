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2007 के रोडमैप पर मायावती की बसपा, सतीश मिश्र को सौंपी चुनाव से जुड़ी सभी जिम्मेदारियां

By Yogesh Yadav
लाइव हिन्दुस्तान
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मायावती ने यूपी विधानसभा चुनाव के लिए बड़ा दांव  खेला है। 2007 की तरह दलित-ब्राह्मण गठजोड़ के जरिए सत्ता में वापसी की रणनीति पर आगे बढ़ते हुए बसपा के वरिष्ठ ब्राह्मण नेता सतीश चंद्र मिश्र को चुनाव संबंधी सभी जिम्मेदारी सौंप दी है।

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बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावीती और सतीश मिश्र (फाइल फोटो)

बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने यूपी विधानसभा का अगला चुनाव 2007 के सोशल इंजीनियरिंग के फार्मूले पर ही लड़ने की तैयारी कर ली है। इस बार भी दलित-ब्राह्मण गठजोड़ के जरिए सत्ता में वापसी की रणनीति बनाई जा रही है। इसी के तरह बुधवार को बसपा के वरिष्ठ नेता सतीश चंद्र मिश्र को लीगल और मीडिया के साथ ही विधानसभा चुनाव से जुड़ी सभी प्रमुख चुनावीजिम्मेदारियां सौंपी दी है। बसपा ने 2007 में दलित-ब्राह्मण गठजोड़ के जरिए ही यूपी में अकेले ही बहुमत की सरकार बनाई थी। इस बार भी बसपा ने अकेले ही लड़ने का ऐलान कर रखा है।

मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर सतीश मिश्र को नई जिम्मेदारी देने का ऐलान करते हुए चुनाव की रणनीति का खुलासा भी किया। कहा कि विधानसभा चुनाव की तैयारियों और बीएसपी के जनाधार को सर्वसमाज में बढ़ाने के लिए ज़मीनी मज़बूती वाले पार्टी उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया चल रही है। प्रत्याशियों के नामों की घोषणा पार्टी के विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलनों में करने की प्रक्रिया भी चल रही है।

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ब्राह्मण समाज को 2007 की तरह सम्मान

मायावती ने कहा कि बसपा की इसी प्रक्रिया को लेकर विरोधी पार्टियों में काफी बेचैनी है और सत्ताधारी पार्टी बीजेपी और अन्य विरोधी पार्टियों में भी लगातार बदलाव होना भी स्वाभाविक है। कहा कि बीएसपी ने सर्वसमाज ख़ासकर ब्राह्मण समाज को पार्टी में 2007 की तरह ही सम्मान देने और पार्टी से जोड़ने का काम शुरू किया है। उन्हें बीएसपी उम्मीदवार बनाना जब से शुरू किया है तब से विरोधी पार्टियों में चर्चा और चिन्ताएं दोनों होना स्पष्ट हैं। इनके हथकण्डों से बहुजन समाज के लोगों को लगातार सजग और सतर्क रहने की ज़रूरत है।

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कहा कि इसी क्रम में बहुजन समाज पार्टी में लम्बे अरसे से चले आ रहे राष्ट्रीय महासचिव और वरिष्ठ अधिवक्ता सतीश चन्द्र मिश्र को पार्टी द्वारा लीगल और मीडिया आदि के साथ-साथ अब चुनाव आयोग सम्बंधी कार्यों की भी महत्वपूर्ण ज़िम्मेदारी सौंपी गयी है? यह भी कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव के दौरान इनकी अहम् भूमिका रहेगी।

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ब्राह्मण समाज से बसपा से जुड़ने का आह्नान

मायावती शुक्रवार को भी ब्रह्माण समाज को बसपा के साथ जुड़ने का आह्वान किया था। कहा थि कि ब्राह्मण समाज पूरी मज़बूती के साथ पार्टी से जुड़े। उन्हें हर चुनाव में उनकी तैयारी के आधार पर भागीदारी यानी उम्मीदवार बनाया जाएगा। सरकार बनने पर 2007 की तरह ही मान-सम्मान ज़रूर दिया जाता रहेगा। इसके साथ ही कहा था कि दलित समाज को भी अपनी अहम भूमिका निभानी है। दलित समाज बीएसपी की नर्सरी है।

Yogesh Yadav

लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।

पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।

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