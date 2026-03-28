अखिलेश के बाद मैदान में उतरने की तैयारी में मायावती, इस दिन होगा शक्ति प्रदर्शन

सपा प्रमुख अखिलेश यादव रविवार को गौतमबुद्ध नगर से अपने चुनावी अभियान की शुरूआत करेंगे। इसके बाद बसपा की तैयारी है। बसपा का मुकाबला अखिलेश के PDA फॉर्मूले और चंद्रशेखर आजाद की बढ़ती सक्रियता से है।

उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों की आहट के साथ ही सियासी पारा चढ़ने लगा है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव रविवार को चुनावी अभियान की शुरुआत करने के बाद, अब बहुजन समाज पार्टी (बसपा) प्रमुख मायावती ने भी रणनीति तैयार की है। आगामी 14 अप्रैल को डॉ. भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर बसपा पूरे प्रदेश में एक विशाल शक्ति प्रदर्शन करने जा रही है। इस दिन को पार्टी अपने चुनावी शंखनाद के रूप में देख रही है, जिसका मुख्य केंद्र लखनऊ का अंबेडकर स्मारक होगा।

आकाश आनंद को मिली बड़ी जिम्मेदारी बसपा सूत्रों के अनुसार, इस बार का शक्ति प्रदर्शन केवल श्रद्धांजलि तक सीमित नहीं रहेगा। पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद को संगठन को धार देने और युवाओं को जोड़ने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। अगस्त 2025 में दोबारा कमान संभालने के बाद, मायावती ने संकेत दिए हैं कि आकाश आनंद अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। उनके नेतृत्व में पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जनसभाओं का दौर शुरू होगा। पार्टी का मुख्य उद्देश्य दलित मतदाताओं के बीच अपनी पकड़ को और मजबूत करना और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद से मिल रही चुनौतियों का मजबूती से मुकाबला करना है।

सपा के 'PDA' कार्ड की काट तलाश रहीं मायावती समाजवादी पार्टी के 'PDA' (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) फॉर्मूले ने बसपा की चिंताएं बढ़ा दी हैं। अखिलेश यादव द्वारा गौतमबुद्धनगर के दादरी से अभियान शुरू करने की घोषणा के बाद मायावती ने अपने कैडर को विशेष रूप से सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों से कहा है कि वे दलित बहुल क्षेत्रों में जाकर सपा की रणनीति का पर्दाफाश करें और बसपा के मूल कैडर को बिखरने से बचाएं। मायावती खुद बूथ स्तर की कमेटियों के कार्यों की समीक्षा कर रही हैं ताकि चुनाव से पहले संगठन में कोई भी कमजोरी न रहे।