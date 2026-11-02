‘दुर्गा रूप’ में दिखीं मायावती, बरगद के पेड़ पर टंगी बसपा सुप्रीमो की होर्डिंग ने बढ़ाई सियासत

‘दुर्गा रूप’ में दिखीं मायावती, बरगद के पेड़ पर टंगी बसपा सुप्रीमो की होर्डिंग ने बढ़ाई सियासत
बांदा में बरगद के पेड़ पर टंकी एक होर्डिंग ने यूपी की सियासत में हलचल पैदा कर दी है। इस होर्डिंग में मायावती को दुर्गा के स्वरूप में दिखाया गया है। होर्डिंग में बसपा मुखिया को 2027 में मुख्यमंत्री बनाने की इच्छा भी जताई गई है।
Banda News: यूपी विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दल अब अपने-अपने नेताओं को होर्डिंग के जरिए भगवान का स्वरूप बताने में लगे हैं। कुछ दिन पहले सपाइयों ने अखिलेश यादव को श्रीकृष्ण का रूप बताकर जगह-जगह उनकी होर्डिंग लगाई थी। अब बसपा कार्यकर्ताओं ने मायावती को दुर्गा का स्वरूप बताकर उनकी होर्डिंग को बरगद के पेड़ पर टांगी है। इस होर्डिंग में कार्यकर्ताओं ने बसपा मुखिया को आगामी मुख्यमंत्री बनाने की इच्छा जाहिर की गई है। होर्डिंग में मायावती को दुर्गा के स्वरूप में दिखाया गया है, जिसकी चर्चा भी खूब हो रही है। बरगद के पेड़ पर टंकी इस होर्डिंग के फोटो और वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। हालांकि हिन्दुस्तान वायरल वीडियो और फोटो की पुष्टि नहीं करता है।
वायरल हो रही होर्डिंग आशुतोष पाठक नामक व्यक्ति की ओर से लगवाया गया है। होर्डिंग के ग्राफिक डिजाइन में बसपा सुप्रीमो मायावती को कई हाथों वाले दुर्गा स्वरूप में दर्शाया गया है। उनके अलग-अलग हाथों के जरिए संविधान, न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य, किसान, उद्योग और सामाजिक सुरक्षा जैसे गंभीर मुद्दों को प्रमुखता से रेखांकित किया गया है। इसके साथ ही होर्डिंग पर उत्तर प्रदेश को स्वच्छ, सुरक्षित और शिक्षित राज्य बनाने का राजनीतिक संकल्प और संदेश भी लिखा गया है। बसपा जिलाध्यक्ष शिवकरण दिनकर का कहना है कि इस बारे में जानकारी नहीं है। जिस युवक का फोटो लगा है इसके बारे में वह भी नहीं जानते हैं।
वाराणसी में भी मायावती का दुर्गा वाला लगा था पोस्टर
एक सप्ताह पहले बसपा कार्यकर्ताओं ने वाराणसी में मायावती का दुर्गा स्वरूप का पोस्टर लगाया था। जिला मुख्यालय गेट के बगल में लगे इस पोस्टर ने लोगों का ध्यान खासा आकर्षित किया था। पोस्टर लगाने के पीछे क्या मंशा थी? इसको लेकर भी कोई जानकारी नहीं मिल पाई थी।
छह दिसंबर को बसपा की बड़ी रैली की चर्चा
बसपा आगामी विधानसभा चुनाव 2027 के लिए छह दिसंबर को लखनऊ के रमाबाई आंबेडकर रैली स्थल से चुनावी बिगुल फूंकने की तैयारी में जुटी है। पार्टी के संभावित आयोजन को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। दरअसल, लखनऊ के रमाबाई आंबेडकर रैली स्थल पर 5 और 6 दिसंबर के लिए बुकिंग कराई गई है। इसके बाद अटकलें लगाई जा रही हैं कि बाबा साहब डॉ. भीमराव आंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर 6 दिसंबर को बसपा यहां बड़ी रैली या जनसभा आयोजित कर सकती है। सूत्रों के अनुसार इस आयोजन को इसलिए भी अहम माना जा रहा है, क्योंकि वर्ष 2010 के बाद पहली बार रमाबाई आंबेडकर रैली स्थल पर पार्टी का कोई बड़ा राजनीतिक आयोजन होगा। आयोजन को लेकर 5 नवंबर को होने वाली बसपा की प्रदेश इकाई की बैठक पर भी नजरें टिकी हैं।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।