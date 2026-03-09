Hindustan Hindi News
कांशीराम पर भिड़ेंगे बुआ-बबुआ, बसपा नेता की जयंती पर अखिलेश और सपा की बड़ी तैयारी

Mar 09, 2026 08:42 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
बसपा नेता कांशीराम  की जयंती पर अखिलेश और सपा की बड़ी तैयारी है। अखिलेश ने इसको पार्टी नेताओं को निर्देश हैं। वहीं कांशीराम जयंती मायावती भी बड़ा आयोजन करने जा रही है।

कांशीराम पर भिड़ेंगे बुआ-बबुआ, बसपा नेता की जयंती पर अखिलेश और सपा की बड़ी तैयारी

यूपी विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने अपनी जमीन और मजबूत करनी शुरू कर दी है। इसके लिए पीडीए को धार देते हुए कांशीराम के जन्मदिवस पर 15 मार्च को सभी जिला मुख्यालयों पर ‘बहुजन समाज दिवस यानी पीडीए दिवस’ मनाए जाने का फैसला किया गया है। कांशीराम पर अखिलेश का यह दांव मायावती के वोट बैंक में सेध की बड़ी तैयारी के तौर माना जा रहा है। वहीं मायावती भी हर बार की तरह इस बार भी कांशीराम जयंती पर बड़ा आयोजन करेंगी। इस बार कांशीराम जयंती को धूमधाम से मनाने के लिए बसपा लखनऊ व नोएडा में दो बड़े आयोजन करने जा रही हैं। बसपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता इसकी तैयारी लगे हैं। मायावती इस आयोजन के जरिए बड़ा संदेश दे सकती है।

दरअसल, सपा मुखिया अखिलेश यादव ने इस संबंध में पार्टी नेताओं को निर्देश भेज दिए हैं। सपा का मानना है कि कांशीराम ने अपना पूरा जीवन बहुजन समाज को शासनकर्ता जमात बनाने के लिए समर्पित किया। मंडल रिपोर्ट के समर्थन में राष्ट्र-व्यापी जन आंदोलन खड़ा किया। कांशीराम ने दिसंबर 1992 में समाजवादी नेता मुलायम सिंह यादव के साथ समझौता किया ‘बहुजन समाज बनाओ अभियान’ को तेज किया।

मुलायम ने कांशीराम को लोकसभा में निर्वाचित कराने में मदद की

मुलायम सिंह ने इटावा से कांशीराम को लोकसभा में निर्वाचित कराने में मदद की। दिसंबर 1993 में नेताजी के नेतृत्व में मजलूमों की सरकार बनी। उन्होंने अपना जन्मदिन दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, धार्मिक अल्पसंख्यकों तथा समाज के अन्य कमजोर वर्गों की एकता और भाईचारा के लिए समर्पित किया था। उसी को ‘बहुजन समाज दिवस अर्थात पीडीए दिवस’ कहा गया है। अखिलेश यादव अब 6000 जातियों में तोड़े हुए लोगों को जोड़कर भाईचारा बनाने के काम में लगे हैं।

बसपा भी कांशीराम की जयंती करेगी बड़ा आयोजन

वहीं बसपा के संस्थापक कांशीराम की 15 मार्च को 92वीं जयंती के अवसर पर लखनऊ व नोएडा में दो बड़े आयोजनों को लेकर भी तैयारियां तेज की गई हैं। बसपा ने कांशीराम जयंती को धूमधाम से मनाने के लिए लखनऊ चलो का आह्वान किया है। लखनऊ में कांशीराम स्मारक स्थल पर 12 मंडलों के पदाधिकारी, कार्यकर्ता व समर्थक जुटेंगे जबकि नोएडा में आयोजित कार्यक्रम में छह मंडल के पदाधिकारी व कार्यकर्ता हिस्सा लेंगे। बसपा सुप्रीमो मायावती 15 मार्च को लखनऊ से आगामी चुनाव को लेकर पार्टी समर्थकों को बड़ा संदेश दे सकती हैं। पार्टी के केंद्रीय संयोजक आकाश आनंद 15 मार्च को राजस्थान के भरतपुर में विशाल रैली को संबोधित करेंगे।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी टीम में हैं। दीप का डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव है। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखने का शौक है। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए हैं। सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं।

