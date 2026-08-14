मायावती और आकाश आनंद के निशाने पर भाजपा, RSS पर हमला, क्यों बसपा की बदल रही रणनीति?

यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती के तेवर बदले-बदले नजर आ रहे हैं। बसपा प्रमुख ने चढ़ावा चोरी को लेकर भाजपा पर निशाना साधा है और आरएसएस पर भी हमला किया है।

यूपी में विधानसभा चुनाव की तैयारियों में सभी पार्टियां जुट गई हैं। चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज होते ही बसपा सुप्रीमो मायावती के साथ उनके भतीजे आकाश आनंद भी ऐक्टिव हो गए हैं। बसपा ने कांग्रेस-सपा के साथ भाजपा को निशाने पर लिया है। खुद मायावती ने चढ़ावा चोरी के साथ ही आरएसएस पर हमला किया है। आकाश आनंद भी भगवा खेमे पर हमलावर नजर आ रहे हैं। इसे बसपा की नई रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि मिशन-2027 की राह आसान करने के लिए बसपा अब भाजपा की बी-टीम होने का मिथ तोड़ने का प्रयास कर रही है।

विधानसभा और विधान परिषद में शून्य पर पहुंच चुकी बसपा के लिए इस बार कारो या मरो की स्थिति है। बसपा सुप्रीमो मिशन-2027 में अकेले दम आगे बढ़ने का ऐलान पहले ही कर चुकी हैं। ऐसे में खासकर तब चुनौती और बढ़ गई है, जब बसपा का कोर वोटबैंक पिछले चुनावों में भाजपा की जीत में अहम किरदार निभा चुका है और प्रमुख विपक्षी दल सपा पीडीए के जरिए सियासत की नई बिसात बिछा चुका है।

भाजपा पर एक के बाद एक तीखे हमले पिछले कुछ दिनों में मायावती के रुख पर गौर करें तो वह कानून-व्यवस्था, पेपर लीक को लेकर हुए छात्र आंदोलन, बेरोजगारी और आरक्षण समेत अन्य मुद्दों को लेकर भाजपा पर तीखे हमले बोल रही हैं। यहां तक कि आरक्षण के मुद्दे को लेकर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के एक बयान पर मायावती ने कड़ी आपत्ति जताकर पार्टी की उस छवि को साफ और मंशा को स्पष्ट करने का प्रयास किया, जिस पर सर्वसमाज का भरोसा जीतकर बसपा ने सत्ता की चाबी हासिल की थी।

मोहन भागवत के बयान का खुलकर विरोध उन्होंने आरक्षण के मुद्दे पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) पर सीधा हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि आरएसएस प्रमुख का हाल में फिर से यह कहना कि आरक्षण का जानबूझकर राजनीतिकरण किया गया है, जिससे समाज में कड़वाहट भरी है और आरक्षण के लाभार्थियों को स्वेच्छा से इसका लाभ छोड़ देना चाहिए। यह जातिवादी सोच है और बसपा के लिए बहुजन समाज में खासकर एससी-एसटी और ओबीसी वर्गों के लिए आरक्षण सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति का मामला है।

छात्र आंदोलन को लेकर भी भाजपा पर हमला बसपा सुप्रीमो ने इसके बाद छात्र आंदोलन के मुद्दे को लेकर कांग्रेस के साथ ही भाजपा पर भी तीखे प्रहार किए थे। विपक्षी दलों पर इस मुद्दे पर स्वार्थ की संकीर्ण राजनीति करने का आरोप लगाते हुए जेन-जी को साधने का बड़ा दांव भी चला है। वह बसपा शासनकाल में दी गईं सरकारी नौकरियों और नए पदों के साथ उपलब्धि को भी बार-बार गिनाकर युवाओं को आकर्षित करने का प्रयास कर रही हैं।