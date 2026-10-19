चंद्रशेखर से सहमीं मायावती? आकाश आनंद पर बड़ा दांव के पीछे बसपा प्रमुख की क्या रणनीति

मायावती ने भतीजे आकाश आनंद पर कई यूटर्न लेने के बाद अब बड़ा दांव लगाया है। उन्हें फिल्ड में उतारते हुए यूपी से पंजाब और उत्तराखंड तक उनकी जनसभाओं का शेड्यूल जारी कर दिया है। इसके पीछे की मायावती की रणनीति पर चर्चा हो रही है।

आलोक मिश्र, लखनऊ। मायावती की बहुजन समाज पार्टी (बसपा) अपने वजूद और परंपरागत वोट बैंक को बचाए रखने के लिए जूझ रही है। राष्ट्रीय पार्टी होने के बाद भी यूपी में विधानसभा से लेकर लोकसभा तक पार्टी का प्रतिनिधित्व खत्म हो चुका है। इस बीच पिछले कुछ महीनों में ही पार्टी संगठन को लेकर मायावती ने कई यूटर्न भी लिए। भतीजे आकाश आनंद को कई बार निकाला और बार-बार पार्टी में लिया है। अब आकाश आनंद को ही राष्ट्रीय संयोजक बनाकर यूपी से पंजाब और उत्तराखंड तक में उनकी जनसभाओं का पूरा शेड्यूल जारी किया है। इस दांव के पीछे की मायावती की रणनीति के पीछे सांसद चंद्रशेखर आजाद और जेन-जी वोटरों को माना जा रहा है। दलित युवा बढ़ी संख्या में चंद्रशेखर के साथ दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में जिस तरह से आकाश आनंद को आगे किया गया है, उससे साफ है कि पार्टी कोर वोटर में युवी पीढ़ी को छिटकने नहीं देना चाहती।

पार्टी सूत्रों की मानें तो संगठन का बड़ा तबका आकाश आनंद को पार्टी से बाहर करने के पक्ष में नहीं था। कई वरिष्ठ नेता समय-समय पर आनंद को मौका दिए जाने की पैरवी भी करते रहे। पार्टी ने अपने जिस तरह आकाश आनंद की सभाओं के कार्यक्रम घोषित किए हैं, वह यह संकेत देते हैं कि आनंद की भूमिका आने वाले चुनाव में प्रमुख होगी। पार्टी ने युवा पीढ़ी को अपने साथ बांधे रखने के लिए ही आकाश के चेहरे को आगे करने की निर्णय किया है।

सांसद चंद्रशेखर आजाद से बड़ा खतरा बसपा के वोटबैंक को सबसे बड़ा खतरा आजाद समाज पार्टी के युवा चेहरे चंद्रशेखर आजाद से है। चंद्रशेखर खेमे में युवाओं की बढ़ती भागीदारी ने भीतर ही भीतर बसपा संगठन को बेचैन जरूर किया है। मायावती की बहुजन समाज की पुरानी पीढ़ी में अब भी वही पैठ है पर नौजवान कई मुद्दों को लेकर अलग-अलग खेमे में बंट सकते हैं। विधानसभा चुनाव की तैयारियों की पिछली बैठकों में बसपा संगठन ने इसकी भी गहन समीक्षा की थी।

आकाश को लेकर अब क्या बोलीं मायावती मायावती ने रविवार को भतीजे आकाश आनंद को अब परिपक्व बताते हुए उनकी सभाओं की तारीखें साझा कीं। मायावती ने एक्स अकाउंट पर लिखा कि अपने ससुर अशोक सिद्धार्थ के राजनीति से संन्यास लेने के बाद आकाश आनंद बसपा के राष्ट्रीय संयोजक के रूप में काफी सूझबूझ व परिपक्वता दिखा रहे हैं। पार्टी मूवमेंट के काम में काफी मेहनत कर रहे हैं। मायावती ने बताया कि 28 अक्तूबर को वह यूपी के बुलंदशहर, दो नवंबर को सहारनपुर, 20 नवंबर को अयोध्या, 22 नवंबर को आगरा और 29 नवंबर कानपुर में जनसभाओं को संबोधित करेंगे।

इसके बाद आकाश 26 नवंबर को संविधान दिवस के मौके पर पंजाब में आयोजित समारोह को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित करेंगे। डा.भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर वह छह दिसंबर को हरिद्वार (उत्तराखंड) में आयोजित जनसभा को भी संबोधित करेंगे। मायावती ने कहा कि बीते दिनों जो अप्रिय घटनाक्रम हुए, उसके लिए अशोक सिद्धार्थ ही जिम्मेदार थे।