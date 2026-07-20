मायावती की केंद्र को नसीहत; बोलीं- ये कदम उठाएं तो छात्रों के आंदोलन की नौबत नहीं आएगी

बसपा प्रमुख मायावती ने संसद के मानसून सत्र की शुरुआत पर केंद्र सरकार से पेपर लीक, बेरोजगारी और शिक्षा व्यवस्था जैसे मुद्दों पर तत्काल सख्त कदम उठाने की मांग की। उन्होंने सरकारी शिक्षा को मजबूत करने, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने और युवाओं की समस्याओं का संवेदनशील समाधान निकालने की अपील की।

बहुजन समाज पार्टी (बसपा) प्रमुख मायावती ने संसद के मानसून सत्र की शुरुआत के मौके पर केंद्र सरकार को नसीहत देते हुए युवाओं, शिक्षा व्यवस्था, पेपर लीक और रोजगार जैसे मुद्दों पर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सिलसिलेवार पोस्ट कर कहा कि संसद से लेकर सड़कों और दिल्ली के जंतर-मंतर तक विभिन्न ज्वलंत मुद्दों को लेकर टकराव की स्थिति बनी हुई है। देश के मौजूदा राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक हालात को देखते हुए सरकार को इन परिस्थितियों को बेहतर सूझबूझ के साथ संभालना चाहिए।

पेपर लीक के दोषियों को कड़ी सजा मिले मायावती ने कहा कि मेडिकल सहित विभिन्न अखिल भारतीय और राज्यों की भर्ती परीक्षाओं में लगातार पेपर लीक और अन्य अनियमितताओं के कारण परीक्षाएं रद्द होने की नौबत आ रही है। इससे युवाओं और बेरोजगारों में भारी निराशा और आक्रोश है। उन्होंने सरकार से दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और परीक्षा प्रणाली से जुड़े उच्च अधिकारियों की जवाबदेही तय करते हुए कड़ी कानूनी सजा देने की मांग की।

स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की कमी बसपा प्रमुख ने सरकारी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की कमी पर भी सवाल उठाए। उनका कहना था कि इसी वजह से निजी स्कूलों और कोचिंग संस्थानों का तेजी से विस्तार हो रहा है। उन्होंने कहा कि महंगाई के बावजूद परिवार अपने बच्चों की पढ़ाई पर खर्च कर रहे हैं, क्योंकि युवा स्थायी और सम्मानजनक रोजगार हासिल कर अपने भविष्य को सुरक्षित बनाना चाहते हैं। मायावती ने सरकार से कोचिंग संस्थानों पर भ्रष्टाचार-मुक्त और प्रभावी निगरानी रखने के साथ-साथ प्राथमिक से उच्च शिक्षा तक सरकारी शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और पर्याप्त बजट उपलब्ध कराने की आवश्यकता है, क्योंकि शिक्षित युवा ही देश की प्रगति की मजबूत नींव हैं।