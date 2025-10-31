Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsmaut ho jane tak fande per latkayen court sentenced man guilty raping two innocent children and murdering one to death
मौत होने तक फंदे पर लटकाएं, दो मासूमों से रेप और एक की हत्या के दोषी को कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा

मौत होने तक फंदे पर लटकाएं, दो मासूमों से रेप और एक की हत्या के दोषी को कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा

संक्षेप: शाहजहांपुर में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार सिद्धू ने सात और पांच वर्षीय चचेरी बहनों के साथ दुष्कर्म और एक की हत्या के दोषी अनिल उर्फ चमेली (35) को फांसी की सजा सुनाई।

Fri, 31 Oct 2025 10:30 PMDinesh Rathour शाहजहांपुर, विधि संवाददाता
share Share
Follow Us on

यूपी के शाहजहांपुर में जिला कोर्ट ने चार साल पुराने मासूमों से रेप और हत्या के मामले में फैसला सुनाया है। शाहजहांपुर में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार सिद्धू ने सात और पांच वर्षीय चचेरी बहनों के साथ दुष्कर्म और एक की हत्या के दोषी अनिल उर्फ चमेली (35) को फांसी की सजा सुनाई। कोर्ट ने फैसले में लिखा है कि दोषी की गर्दन को फांसी पर तब तक लटकाया जाए जब तक कि उसकी मौत न हो जाए। कोर्ट ने दोषी पर 1,37,500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। शासकीय अधिवक्ता संजीव सिंह के तर्कों से सहमत होकर अदालत ने फांसी की सजा सुनाई।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

कांट के एक गांव में यह दर्दनाक घटना हुई थी। पीड़ित मासूमों के दादा ने थाना कांट में तहरीर देकर बताया था कि 22 फरवरी 2021 को दोपहर करीब साढ़े तीन बजे उनकी एक पांच वर्ष और एक सात वर्ष की पोतियां गांव में बने प्राइमरी स्कूल में लगे हैंडपंप पर नहाने गई थीं। काफी समय तक घर पर नहीं पहुंचीं तो प्राथमिक स्कूल में दोनों को देखने गए। वहां दोनों लड़कियां नहीं थीं। तब तक थोड़ा अंधेरा हो गया था। परिवार और गांव वालों को बताया। ग्रामीणों की मदद से बच्चियों की खोजबीन शुरू की गई। रात करीब नौ बजे संदीप कपूर के सरसों के खेत के पास खून से लथपथ पांच वर्षीय बच्ची का शव मिला था। इसकी सूचना कांट पुलिस को दी गई। लगभग 100 मीटर की दूरी पर संदीप कपूर के गन्ने के खेत में दूसरी बच्ची घायल अवस्था में मिली। उसके गम्भीर चोटें थीं।

तत्काल जिला अस्पताल शाहजहांपुर में भर्ती कराया। 15 दिन बाद उसे होश आया। मेडिकल जांच में सात वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म की पुष्टि हुई थी। वहीं पोस्टमार्टम में भी पांच वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या की पुष्टि हुई थी। पुलिस की जांच में गांव वालों ने बताया कि अनिल उर्फ चमेली गांव-गांव जाकर शहद तोड़ता है। वह बच्चियों को साइकिल से ले जाते देखा गया था। गांववालों के बयान के आधार पर पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया था। पूछताछ में अनिल ने बताया कि लड़कियों को बिस्किट और शहद देने का लालच देकर साइकिल से खेत की ओर ले गया था। वहां सरसों और गन्ने के खेत में वारदात को अंजाम दिया। सात वर्षीय बच्ची ने होश में आने पर आरोपी अनिल की पहचान की। कोर्ट ने दोषी को फांसी के साथ 1,37,500 रुपये का अर्थदंड की सजा सुनाई।

ये भी पढ़ें:भाजपा को वोट देने वालों को रिटर्न गिफ्ट में मिला बुलडोजर: अखिलेश यादव
ये भी पढ़ें:मामी ने भांजे के खून से रंगे हाथ, थाने पहुंचकर बोली- लूटना चाहता था मेरी इज्जत
Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
Shahjahnpur News UP Police Girl Raped
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |