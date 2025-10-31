मौत होने तक फंदे पर लटकाएं, दो मासूमों से रेप और एक की हत्या के दोषी को कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा
संक्षेप: शाहजहांपुर में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार सिद्धू ने सात और पांच वर्षीय चचेरी बहनों के साथ दुष्कर्म और एक की हत्या के दोषी अनिल उर्फ चमेली (35) को फांसी की सजा सुनाई।
यूपी के शाहजहांपुर में जिला कोर्ट ने चार साल पुराने मासूमों से रेप और हत्या के मामले में फैसला सुनाया है। शाहजहांपुर में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार सिद्धू ने सात और पांच वर्षीय चचेरी बहनों के साथ दुष्कर्म और एक की हत्या के दोषी अनिल उर्फ चमेली (35) को फांसी की सजा सुनाई। कोर्ट ने फैसले में लिखा है कि दोषी की गर्दन को फांसी पर तब तक लटकाया जाए जब तक कि उसकी मौत न हो जाए। कोर्ट ने दोषी पर 1,37,500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। शासकीय अधिवक्ता संजीव सिंह के तर्कों से सहमत होकर अदालत ने फांसी की सजा सुनाई।
कांट के एक गांव में यह दर्दनाक घटना हुई थी। पीड़ित मासूमों के दादा ने थाना कांट में तहरीर देकर बताया था कि 22 फरवरी 2021 को दोपहर करीब साढ़े तीन बजे उनकी एक पांच वर्ष और एक सात वर्ष की पोतियां गांव में बने प्राइमरी स्कूल में लगे हैंडपंप पर नहाने गई थीं। काफी समय तक घर पर नहीं पहुंचीं तो प्राथमिक स्कूल में दोनों को देखने गए। वहां दोनों लड़कियां नहीं थीं। तब तक थोड़ा अंधेरा हो गया था। परिवार और गांव वालों को बताया। ग्रामीणों की मदद से बच्चियों की खोजबीन शुरू की गई। रात करीब नौ बजे संदीप कपूर के सरसों के खेत के पास खून से लथपथ पांच वर्षीय बच्ची का शव मिला था। इसकी सूचना कांट पुलिस को दी गई। लगभग 100 मीटर की दूरी पर संदीप कपूर के गन्ने के खेत में दूसरी बच्ची घायल अवस्था में मिली। उसके गम्भीर चोटें थीं।
तत्काल जिला अस्पताल शाहजहांपुर में भर्ती कराया। 15 दिन बाद उसे होश आया। मेडिकल जांच में सात वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म की पुष्टि हुई थी। वहीं पोस्टमार्टम में भी पांच वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या की पुष्टि हुई थी। पुलिस की जांच में गांव वालों ने बताया कि अनिल उर्फ चमेली गांव-गांव जाकर शहद तोड़ता है। वह बच्चियों को साइकिल से ले जाते देखा गया था। गांववालों के बयान के आधार पर पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया था। पूछताछ में अनिल ने बताया कि लड़कियों को बिस्किट और शहद देने का लालच देकर साइकिल से खेत की ओर ले गया था। वहां सरसों और गन्ने के खेत में वारदात को अंजाम दिया। सात वर्षीय बच्ची ने होश में आने पर आरोपी अनिल की पहचान की। कोर्ट ने दोषी को फांसी के साथ 1,37,500 रुपये का अर्थदंड की सजा सुनाई।