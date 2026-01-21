मौत बहुत अजीज है, इसलिए मर रहा हूं; इंस्टाग्राम पर रील डालकर युवक ने की आत्महत्या

संक्षेप: संभल में 19 वर्षीय युवक फिरोज ने आत्महत्या कर ली। मौत से पहले युवक ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो और रील पोस्ट की, जिसमें उसने अपनी मौत का जिम्मेदार खुद को बताया और जिंदगी से जुड़ी कई कड़वी बातें कहीं।

यूपी के संभल से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. जहां असमोली, क्षेत्र के गांव ओबरी में 19 वर्षीय युवक फिरोज ने कीटनाशक का सेवन कर आत्महत्या कर ली। मौत से पहले युवक ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो और रील शेयर की, जिसमें उसने अपनी मौत का जिम्मेदार खुद को बताया और जिंदगी से जुड़ी कई कड़वी बातें कहीं। यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि लाइव हिन्दुस्तान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता।

रविवार दोपहर करीब 12 बजे फिरोज घर की दूसरी मंजिल पर गया और वहां कीटनाशक गोलियों का सेवन कर लिया। आवाज सुनकर परिजन मौके पर पहुंचे तो उसने जहर खाने की बात बताई। आनन-फानन में परिजन उसे मुरादाबाद के एक निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के पिता नजर हुसैन ने बताया कि फिरोज सिलाई का काम करता था। वह आठ भाई-बहनों में सबसे छोटा था। दो दिन पहले वह दिल्ली गया था और रविवार को ही घर लौटा था। कमरे से कीटनाशक गोलियों के दो खाली डिब्बे मिले हैं, जिनमें से एक डिब्बे में सात गोलियां होती हैं।

परिवार ने बिना कार्रवाई किया अंतिम संस्कार घटना के बाद परिवार ने पुलिस कार्रवाई के बिना ही शव को सुपुर्द-ए-खाक कर दिया। युवक की मौत से पूरे परिवार में मातम पसरा हुआ है। मां-बाप और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। फिलहाल युवक ने ऐसा कदम क्यों उठाया, इसकी ठोस वजह किसी के पास नहीं है।