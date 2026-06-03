मौसी पर रखता था गंदी नजर, बर्दाश्त नहीं कर पाया मामा; भांजे का बेरहमी से किया कत्ल
यूपी में मामा ने भांजे की बेरहमी से हत्या कर दी। दरअसल, युवक मौसी पर गंदी नजर रखता था। भांजे को कई समझाया भी मामा ने पर वह नहीं माना। इस पर मामा ने साजिश के तहत मर्डर कर दिया।
यूपी की राजधानी लखनऊ में रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है।इटौंजा में आइसक्रीम पार्लर संचालक सचिन सिंह (22) हत्याकांड का खुलासा करते हुए पुलिस रिश्ते के मामा बृजेश सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। छानबीन में सामने आया कि सचिन रिश्ते की मौसी पर गलत नजर रखता था। इस पर मामा ने उसे कई बार समझाया था। उसके बाद भी व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया। यह सब मामा बर्दाश्त नहीं कर पाया। इसी तैश में मामा ने भांजे को बहाने से बुलाकर शराब पिलाई, उसके बाद रस्सी से गला कसकर हत्या कर शव केले के खेत में फेंक दिया था। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त पट्टी बरामद कर ली है।
डीसीपी उत्तरी गोपाल कृष्ण चौधरी ने बताया कि मड़ियांव क्षेत्र के इंद्रपुरी कॉलोनी निवासी रामशंकर सिंह के बेटे सचिन सिंह का शव मंगलवार को इटौंजा के अकबरपुर गांव स्थित केले के खेत में पड़ा मिला था। पिता ने बृजेश सिंह पर हत्या का शक जताते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला कसने से मौत की पुष्टि हुई थी। उच्चाधिकारियों ने इम मामले पर इटौंजा पुलिस, स्वॉट व सर्विलांस टीम को लगाया गया।
पूछताछ में उसने कबूला कि सचिन रिश्ते में भांजा था
जांच के दौरान पुलिस ने अकबरपुर निवासी बृजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ बृजेश को पकड़ा। पूछताछ में उसने कबूला कि सचिन रिश्ते में भांजा था। दोनों के मध्य पारिवारिक संबंध होने के कारण एक-दूसरे के घर आना-जाना था। उसे शक था कि सचिन उसकी बहन पर गलत निगाह रखता है। इस बात को लेकर वह लंबे समय से नाराज था।
पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया
कई बार समझाने के बाद भी सचिन बाज नहीं आ रहा था। साजिश के तहत एक जून की रात उसने सचिन को बहाने से फोन कर अकबरपुर गांव बुलाया। वहां पहले दोनों ने शराब पी। इसके बाद जब सचिन नशे में हो गया तो गांव के बाहर बोरिंग के पास प्लास्टिक की पट्टी से गला कसकर उसकी हत्या कर दी। भांजे की हत्या के बाद आरोपी मामा ने शव को ठिकाने लगाने के लिए उसे केले के खेत में फेंक दिया, ताकि मामला दुर्घटना या किसी अन्य कारण से हुई मौत जैसा लगे। हालांकि पुलिस की जांच में कई अहम सुराग मिले, जिसके आधार पर आरोपी तक पहुंचना संभव हो सका।पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त रस्सीनुमा पट्टी भी बरामद कर ली है। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त रस्सीनुमा पट्टी भी बरामद कर ली है।
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लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें