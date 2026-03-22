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भांजी को सुनसान जगह ले जाकर मौसा ने किया रेप, भागी तो नदी में धक्का देकर मार डाला

Mar 22, 2026 04:13 pm ISTAjay Singh वरिष्ठ संवाददाता, लखनऊ
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मौसा ने नाबालिग भांजी के साथ रेप किया। भांजी, किसी तरह उसके चंगुल से छूटकर भागने लगी तो उसने पीछा कर उसे पकड़ा और नदी में धक्का देकर मार डाला। इस वारदात में लड़की के साथ रेप किए जाने का खुलासा मेडिको लीगल एक्सपर्ट ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखकर किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

भांजी को सुनसान जगह ले जाकर मौसा ने किया रेप, भागी तो नदी में धक्का देकर मार डाला

UP Crime News: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के मड़ियांव इलाके में एक मौसा ने अपनी नाबालिग भांजी (उम्र 17 वर्ष) के साथ रेप किया। भांजी, किसी तरह उसके चंगुल से छूटकर भागने लगी तो उसने पीछा कर उसे पकड़ा और नदी में धक्का देकर मार डाला। 18 मार्च को हुई इस वारदात में लड़की के साथ रेप किए जाने का खुलासा मेडिको लीगल एक्सपर्ट ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखकर किया। मामले में पुलिस ने दुष्कर्म की आशंका होने पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर विशेषज्ञों से राय मांगी थी। पुलिस ने साक्ष्यों के आधार पर आरोपी मौसा से सख्ती से पूछताछ की तो उसने सारा राज उगल दिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दर्ज मुकदमे में पॉक्सो और दुष्कर्म की भी धारा बढ़ा कर उसे जेल भेज दिया है।

फंसने के डर से रची थी अपहरण की झूठी कहानी

अपर पुलिस उपायुक्त ऋषभ रुणवाल के मुताबिक आरोपी ने पूछताछ में बताया कि बुधवार को वह अपनी भांजी को लेकर दवा दिलाने के लिए बंगाली डॉक्टर के पास जा रहा था। वह उसे पीपा पुल के आगे सूनसान जगह पर ले गया। वहां ले जाने के बाद उसने भांजी को बहाने से बाइक से उतारा और छेड़छाड़ करने लगा। मौसा का यह रूप देखकर भांजी हैरान रह गई। आरोप है कि उसने विरोध किया तो मौसा ने उसे पीटा और जबरन दुष्कर्म किया।

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इस दौरान किसी तरह वह धक्का देकर मौसा के चंगुल से छूटकर भागी। उसने पुलिस और घरवालों से शिकायत करने की धमकी दी। इस पर मौसा ने पीछा कर भांजी को पकड़ा और नदी में धक्का दे दिया। इस तरह रेप के बाद उसने भांजी की हत्या कर दी। इतनी बड़ी वारदात करने के बाद आरोपी मौसा ने खुद को बचाने के लिए अपहरण की झूठी कहानी रची। उसने पुलिस और घरवालों को रात करीब 8:30 बजे सूचना दी। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने घटना करने की बात स्वीकार कर ली।

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भाई और पत्नी ने कहा पहले भी कर चुका था छेड़छाड़

इंस्पेक्टर मड़ियांव शिवानंद मिश्रा ने बताया कि किशोरी के भाई ने पुलिस की पूछताछ में बताया कि मौसा पहले से बहन पर गंदी नजर रखता था। कई बार पहले भी उसने छेड़छाड़ और दुष्कर्म का प्रयास किया था। बहन ने इसकी जानकारी दी थी। चूंकि वह (किशोरी का भाई) उनके साथ रहता था इसलिए विरोध नहीं कर सका। भाई ने कहा कि उनके अहसानों तले हम सब दबे थे। सब बहन को समझाकर शांत करा देते थे।

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आखिरकार उसने बहन को अपनी हवस का शिकार बनाया और फिर मार डाला। आरोपी की पत्नी ने भी उस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उसने भी बताया कि पति की हरकतें ठीक नहीं थीं। वह काफी समय से उसकी हरकतों को नजरअंदाज कर रही थी। उन्होंने पछताते हुए कहा कि काश अगर पति की हरकतों को नजरअंदाज न किया होता और समय रहते सख्त कदम उठाया होता तो आज भांजी जिंदा होती।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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