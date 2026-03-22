भांजी को सुनसान जगह ले जाकर मौसा ने किया रेप, भागी तो नदी में धक्का देकर मार डाला

मौसा ने नाबालिग भांजी के साथ रेप किया। भांजी, किसी तरह उसके चंगुल से छूटकर भागने लगी तो उसने पीछा कर उसे पकड़ा और नदी में धक्का देकर मार डाला। इस वारदात में लड़की के साथ रेप किए जाने का खुलासा मेडिको लीगल एक्सपर्ट ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखकर किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

UP Crime News: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के मड़ियांव इलाके में एक मौसा ने अपनी नाबालिग भांजी (उम्र 17 वर्ष) के साथ रेप किया। भांजी, किसी तरह उसके चंगुल से छूटकर भागने लगी तो उसने पीछा कर उसे पकड़ा और नदी में धक्का देकर मार डाला। 18 मार्च को हुई इस वारदात में लड़की के साथ रेप किए जाने का खुलासा मेडिको लीगल एक्सपर्ट ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखकर किया। मामले में पुलिस ने दुष्कर्म की आशंका होने पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर विशेषज्ञों से राय मांगी थी। पुलिस ने साक्ष्यों के आधार पर आरोपी मौसा से सख्ती से पूछताछ की तो उसने सारा राज उगल दिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दर्ज मुकदमे में पॉक्सो और दुष्कर्म की भी धारा बढ़ा कर उसे जेल भेज दिया है।

फंसने के डर से रची थी अपहरण की झूठी कहानी अपर पुलिस उपायुक्त ऋषभ रुणवाल के मुताबिक आरोपी ने पूछताछ में बताया कि बुधवार को वह अपनी भांजी को लेकर दवा दिलाने के लिए बंगाली डॉक्टर के पास जा रहा था। वह उसे पीपा पुल के आगे सूनसान जगह पर ले गया। वहां ले जाने के बाद उसने भांजी को बहाने से बाइक से उतारा और छेड़छाड़ करने लगा। मौसा का यह रूप देखकर भांजी हैरान रह गई। आरोप है कि उसने विरोध किया तो मौसा ने उसे पीटा और जबरन दुष्कर्म किया।

इस दौरान किसी तरह वह धक्का देकर मौसा के चंगुल से छूटकर भागी। उसने पुलिस और घरवालों से शिकायत करने की धमकी दी। इस पर मौसा ने पीछा कर भांजी को पकड़ा और नदी में धक्का दे दिया। इस तरह रेप के बाद उसने भांजी की हत्या कर दी। इतनी बड़ी वारदात करने के बाद आरोपी मौसा ने खुद को बचाने के लिए अपहरण की झूठी कहानी रची। उसने पुलिस और घरवालों को रात करीब 8:30 बजे सूचना दी। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने घटना करने की बात स्वीकार कर ली।

भाई और पत्नी ने कहा पहले भी कर चुका था छेड़छाड़ इंस्पेक्टर मड़ियांव शिवानंद मिश्रा ने बताया कि किशोरी के भाई ने पुलिस की पूछताछ में बताया कि मौसा पहले से बहन पर गंदी नजर रखता था। कई बार पहले भी उसने छेड़छाड़ और दुष्कर्म का प्रयास किया था। बहन ने इसकी जानकारी दी थी। चूंकि वह (किशोरी का भाई) उनके साथ रहता था इसलिए विरोध नहीं कर सका। भाई ने कहा कि उनके अहसानों तले हम सब दबे थे। सब बहन को समझाकर शांत करा देते थे।