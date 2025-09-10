काशी पहुंचे मॉरीशस के प्रधानमंत्री रामगुलाम, पीएम मोदी के साथ कल दोनों देशों की शिखर वार्ता

मॉरीशस के प्रधानमंत्री रामगुलाम अपनी तीन दिवसीय यात्रा पर बुधवार की शाम वाराणसी पहुंच गए। गुरुवार की सुबह पीएम मोदी के साथ भारत-मॉरीशस शिखर वार्ता होगी। रामगुलाम के साथ उनकी पत्नी बीना रामगुलाम भी पहुंची हैं। एयरपोर्ट पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और योगी के मंत्री सुरेश खन्ना ने अगवानी की।

भारत-मॉरीशस के बीच सांस्कृतिक, व्यापारिक और पर्यटन साझेदारी बढ़ाने के लिए आयोजित शिखर वार्ता में भाग लेने के लिए मॉरीशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीनचंद्र रामगुलाम बुधवार की शाम वाराणसी पहुंच गए। लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट पर रामगुलाम का स्वागत यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और योगी सरकार में मंत्री सुरेश खन्ना ने की। वाराणसी के तीन दिवसीय यात्रा पर रामगुलाम के साथ उनकी पत्नी बीना रामगुलाम भी वाराणसी पहुंची हैं। विशेष विमान से उतरते ही रामगुलाम और बीना का स्वागत राज्यपाल आंनदीबेन मंत्री और सुरेश खन्ना ने अंग वस्त्र व पुष्पगुच्छ देकर किया। एप्रन पर ही गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। एयरपोर्ट पर ही ढोल-नगाड़ों और लोकनृत्य के साथ उनका स्वागत किया गया। यहां से रामगुलाम का काफिला सीधे होटल ताज पहुंचा। यहीं पर गुरुवार की सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शिखर वार्ता होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार सुबह 11 बजे आएंगे।

ताज होटल में दोपहर 12 बजे होने वाली वार्ता में दोनों नेता द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। जिसमें विकास साझेदारी और क्षमता निर्माण पर विशेष फोकस होगा। वे स्वास्थ्य, शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, बुनियादी ढांचे के साथ नवीकरणीय ऊर्जा, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और नीली अर्थव्यवस्था जैसे उभरते क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के अवसरों पर भी चर्चा करेंगे।

जानकारों के मुताबिक, यह यात्रा मार्च 2025 में प्रधानमंत्री मोदी की मॉरीशस यात्रा से बने सकारात्मक माहौल पर आधारित है, जिस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को ‘मजबूत रणनीतिक साझेदारी’ तक बढ़ाया था। भारत-मॉरीशस के बीच मजबूत होता यह सहयोग न केवल दोनों देशों के लोगों की समृद्धि के लिए बल्कि ग्लोबल साउथ की सामूहिक आकांक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।