मॉरीशस के प्रधानमंत्री रामलला के दर्शन करने जाएंगे अयोध्या, करेंगे अंगद टीले पर शिव मूर्ति का जलाभिषेक

मॉरीशस के प्रधानमंत्री डॉ. नवीनचंद्र रामगुलाम शुक्रवार को अयोध्या के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान राम मंदिर में राम लला के दर्शन करेंगे और लगभग डेढ़ घंटे रुकेंगे। मॉरीशस के पीएम मंदिर निर्माण कार्य का अवलोकन करेंगे और प्रगति की जानकारी लेंगे।

Srishti Kunj लाइव हिन्दुस्तान, अयोध्याThu, 11 Sep 2025 02:10 PM
मॉरीशस के प्रधानमंत्री डॉ. नवीनचंद्र रामगुलाम शुक्रवार को अयोध्या के दौरे पर रहेंगे। आज गुरुवार को वाराणसी में पीएम नरेंद्र मोदी ने मॉरीशस के प्रधानमंत्री से मुलाकात कर संग द्विपक्षीय वार्ता की। अब बताया जा रहा है कि कल मॉरीशस के प्रधानमंत्री अयोध्या रामलला के दर्शन के लिए जाएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ उनका स्वागत करेंगे।

जानकारी के अनुसार मॉरीशस के प्रधानमंत्री कल सुबह 11 बजे अयोध्या के महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डे पहुंचेंगे। एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनका पारंपरिक शैली में स्वागत करेंगे। इसके बाद मॉरीशस के पीएम प्रयागराज-लखनऊ हाईवे के रास्ते राम मंदिर जाएंगे। राम मंदिर में राम लला के दर्शन करेंगे और लगभग डेढ़ घंटे रुकेंगे। इस दौरन मॉरीशस के पीएम मंदिर निर्माण कार्य का अवलोकन करेंगे और प्रगति की जानकारी लेंगे। बताया जा रहा है कि इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ मॉरीशन के पीएम जटायु, अंगद टीले पर शिव मूर्ति का जलाभिषेक करेंगे।

शुक्रवार के कार्यक्रम के लिए कार सुरक्षा एजेंसियां एयरपोर्ट से लेकर मंदिर तक अलर्ट मोड पर रहेंगी। मॉरीशस के प्रधानमंत्री गुलाम 12:30 बजे देहरादून के लिए रवाना होंगे। कहा जा रहा है कि मॉरीशस के पीएम की आगामी अयोध्या यात्रा से राजनयिक संबंधों को मजबूती मिलने की उम्मीद है क्योंकि प्रशासन सांस्कृतिक कार्यक्रमों और आध्यात्मिक कार्यक्रमों के साथ उनका स्वागत करने की तैयारी कर रहा है।

ज़िला मजिस्ट्रेट निखिल टीकाराम फुंडे ने प्रधानमंत्री के दर्शन और पूजन के लिए योजनाओं की रूपरेखा प्रस्तुत की।स्थानीय संस्कृति को और बढ़ावा देने के लिए, ज़िला प्रधानमंत्री रामगुलाम को एक ज़िला-एक उत्पाद (ओडीओपी) कार्यक्रम के चुनिंदा उत्पाद भेंट करेगा, जिसका उद्देश्य स्वदेशी शिल्प को प्रोत्साहित करना है।

