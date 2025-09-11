यूपी में व्यापार और निवेश के अवसरों की तलाश में मॉरीशस, उद्योग संघों से किया संवाद

मॉरीशस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे संजय भुंजन ने अपने देश को “छोटा भारत” बताते हुए उत्तर प्रदेश से साझा मूल्यों और भावनात्मक रिश्तों को रेखांकित किया। भुंजन ने यह भी कहा कि मॉरीशस अफ्रीका में विस्तार करने वाले भारतीय व्यवसायों के लिए गेटवे और आधार बन सकता है।

वाराणसी में गुरुवार को एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरीशस के पीएम नवीनचंद्र रामगुलाम के बीच शिखर वार्ता हुई और कई समझौतों पर हस्ताक्षर के साथ ही संयुक्त घोषणा पत्र जारी हुआ। दूसरी तरफ मॉरिशस के प्रतिनिधिमंडल ने यूपी में निवेश और व्यापार के अवसरों की तलाश में इन्वेस्ट यूपी और अन्य उद्योग संघों के साथ बैठक कर संवाद किया। इस बैठक में नवीकरणीय ऊर्जा, अवस्थापना, बंदरगाह, सड़क, स्वास्थ्य सेवा, फार्मा, वित्तीय सेवाएं, बुनियादी ढांचा, पर्यटन और एआई जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा की। इस बैठक का उद्देश्य उत्तर प्रदेश और मॉरीशस के बीच आर्थिक संबंधों को और गहरा करना और दीर्घकालिक निवेश साझेदारियों को बढ़ावा देना था। चर्चा में आईआईए, सीआईआई, पीएचडीसीसीआई, इंडियन अमेरिकन चैंबर ऑफ कॉमर्स, एसोचैम और लघु उद्योग भारती जैसे उद्योग संगठनों के वरिष्ठ अधिकारियों और प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

28 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए इन्वेस्ट यूपी के अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी शशांक चौधरी ने राज्य की मजबूत बुनियाद पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश की 56% से अधिक आबादी कार्यशील आयु वर्ग में आती है, जो एक बड़ा जनसांख्यिकीय लाभ देती है।

उन्होंने उत्तर प्रदेश की अद्वितीय कनेक्टिविटी पर बल दिया। इसमे एक्सप्रेसवे के विस्तृत नेटवर्क, पांच अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों (जिनमें एशिया के सबसे बड़े हवाई अड्डों में से एक निर्माणधीन नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा भी शामिल है) और 16 घरेलू हवाई अड्डे शामिल हैं। उन्होंने आगे बताया कि राज्य 34 से अधिक क्षेत्र विशिष्ट नीतियां प्रदान करता है। इनमें भारत के सबसे आकर्षक प्रोत्साहन शामिल हैं।

उन्होंने मॉरीशस के प्रतिनिधिमंडल से इन अवसरों का लाभ उठाने का आह्वान करते हुए फॉर्च्यून ग्लोबल एवं इंडिया-500 इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2023 और उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार संवर्धन नीति 2022 का उल्लेख किया, जो वैश्विक निवेशकों को आकर्षित करने के लिए बनाई गई हैं। उन्होंने यह भी बताया कि निवेशकों की सुविधा हेतु राज्य भारत का सबसे बड़ा सिंगल विंडो प्लेटफ़ॉर्म ‘निवेश मित्र’ प्रदान करता है।

मॉरीशस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संजय भुंजन ने किया। उन्होंने भारत और मॉरीशस के ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक संबंधों पर प्रकाश डाला। उन्होंने मॉरीशस को “छोटा भारत” बताते हुए उत्तर प्रदेश से साझा मूल्यों और भावनात्मक रिश्तों को रेखांकित किया। भुंजन ने यह भी कहा कि मॉरीशस अफ्रीका में विस्तार करने वाले भारतीय व्यवसायों के लिए गेटवे और आधार बन सकता है। आईआईए, आईएसीसी और लघु उद्योग भारती सहित उद्योग संघों ने भी विचार साझा किए और भारत तथा मॉरीशस के बीच सहयोग एवं नए अवसरों की संभावनाओं को रेखांकित किया।

संयुक्त सचिव पीएस गंगाधर ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अपार संभावनाएं हैं और यूपी तथा मॉरीशस मिलकर मजबूत गठबंधन बना सकते हैं। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि मॉरीशस भारत के लिए व्यापार और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) के सबसे बड़े स्रोतों में से एक है। भारत सरकार की अंडर सेक्रेटरी आशिमा गर्ग ने धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत करते हुए विश्वास व्यक्त किया कि इस बैठक से उत्तर प्रदेश और मॉरीशस दोनों को परस्पर लाभ होगा।