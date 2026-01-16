मुस्लिम डॉक्टरों को दो हिंदू लड़कियों से निकाह का संदेश देते थे मौलाना, केजीएमयू प्रकरण में खुलासा

संक्षेप: यौन शोषण और धर्मांतरण के आरोपी केजीएमयू के रेजिडेंट डॉ. रमीज मलिक मामले में एजेंसियों की तफ्तीश में बड़ा खुलासा हुआ है। पता चला है कि डॉक्टर रमीज और धर्मांतरण गिरोह से जुड़े मेडिकल स्टाफ की क्लास मौलाना लेते थे।

यौन शोषण और धर्मांतरण के आरोपी केजीएमयू के रेजिडेंट डॉ. रमीज मलिक मामले में एजेंसियों की तफ्तीश में बड़ा खुलासा हुआ है। पता चला है कि डॉक्टर रमीज और धर्मांतरण गिरोह से जुड़े मेडिकल स्टाफ की क्लास मौलाना लेते थे। वह केजीएमयू और आगरा के हॉस्टलों में जाते डॉक्टरों के साथ बैठक में संदेश देते थे। मौलाना, डॉक्टरों को दो हिंदू महिलाओं से निकाह करने का संदेश देते थे। यह संदेश देकर इसे शवाब का काम बताते थे।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

बताया जा रहा है कि मौलाना ग्रुप से जुड़े हर डॉक्टर को यह टारगेट देते थे। यह चौकाने वाले खुलासे होने के बाद एजेंसियों के साथ ही एलआईयू और पुलिस की जांच में तेजी आ गई है। एजेंसियों के अफसरों ने ग्रुप से जुड़े मुस्लिम डॉक्टरों के आधार पर कई मौलानाओं की जानकारी जुटा ली है। अब जल्द ही उनसे पूछताछ करने की तैयारी है। इसके अलावा दोनों मेडिकल कॉलेज में आने वाले मौलानाओं का ब्योरा जुटा रही हैं।

काजी की तलाश में तलाश में तीन राज्यों में छापेमारी उधर, चौक पुलिस के साथ ही एजेंसियां आगरा की पीड़ित महिला डॉक्टर का पीलीभीत न्योरिया में धर्मांतरण कराकर निकाह कराने वाले काजी जाहिद की तलाश में दबिश दे रही हैं। माना जा रहा है कि जाहिद के मिलने के बाद गिरोह के नेटवर्क के बारे में कई अहम जानकारियां मिलेंगी। उसकी तलाश में टीमें दिल्ली, उत्तराखंड और पश्चिम यूपी समेत अन्य जिलों में दबिश दे रही हैं।