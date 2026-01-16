Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsMaulana used send messages to Muslim doctors urging them to marry two Hindu girls was revealed KGMU case
मुस्लिम डॉक्टरों को दो हिंदू लड़कियों से निकाह का संदेश देते थे मौलाना, केजीएमयू प्रकरण में खुलासा

मुस्लिम डॉक्टरों को दो हिंदू लड़कियों से निकाह का संदेश देते थे मौलाना, केजीएमयू प्रकरण में खुलासा

संक्षेप:

यौन शोषण और धर्मांतरण के आरोपी केजीएमयू के रेजिडेंट डॉ. रमीज मलिक मामले में एजेंसियों की तफ्तीश में बड़ा खुलासा हुआ है। पता चला है कि डॉक्टर रमीज और धर्मांतरण गिरोह से जुड़े मेडिकल स्टाफ की क्लास मौलाना लेते थे।

Jan 16, 2026 11:28 pm ISTDinesh Rathour लखनऊ, वरिष्ठ संवाददाता
share Share
Follow Us on

यौन शोषण और धर्मांतरण के आरोपी केजीएमयू के रेजिडेंट डॉ. रमीज मलिक मामले में एजेंसियों की तफ्तीश में बड़ा खुलासा हुआ है। पता चला है कि डॉक्टर रमीज और धर्मांतरण गिरोह से जुड़े मेडिकल स्टाफ की क्लास मौलाना लेते थे। वह केजीएमयू और आगरा के हॉस्टलों में जाते डॉक्टरों के साथ बैठक में संदेश देते थे। मौलाना, डॉक्टरों को दो हिंदू महिलाओं से निकाह करने का संदेश देते थे। यह संदेश देकर इसे शवाब का काम बताते थे।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

बताया जा रहा है कि मौलाना ग्रुप से जुड़े हर डॉक्टर को यह टारगेट देते थे। यह चौकाने वाले खुलासे होने के बाद एजेंसियों के साथ ही एलआईयू और पुलिस की जांच में तेजी आ गई है। एजेंसियों के अफसरों ने ग्रुप से जुड़े मुस्लिम डॉक्टरों के आधार पर कई मौलानाओं की जानकारी जुटा ली है। अब जल्द ही उनसे पूछताछ करने की तैयारी है। इसके अलावा दोनों मेडिकल कॉलेज में आने वाले मौलानाओं का ब्योरा जुटा रही हैं।

ये भी पढ़ें:डॉ. रमीज की करतूतों पर पर्दा डालने वाले कई रेजिडेंट, फैकेल्टी जांच के घेरे में

काजी की तलाश में तलाश में तीन राज्यों में छापेमारी

उधर, चौक पुलिस के साथ ही एजेंसियां आगरा की पीड़ित महिला डॉक्टर का पीलीभीत न्योरिया में धर्मांतरण कराकर निकाह कराने वाले काजी जाहिद की तलाश में दबिश दे रही हैं। माना जा रहा है कि जाहिद के मिलने के बाद गिरोह के नेटवर्क के बारे में कई अहम जानकारियां मिलेंगी। उसकी तलाश में टीमें दिल्ली, उत्तराखंड और पश्चिम यूपी समेत अन्य जिलों में दबिश दे रही हैं।

केजीएमयू में और बढ़ी सुरक्षा

संवेदनशील मामले को लेकर हिंदू वादी संगठन आए दिन हंगामे और प्रदर्शन के लिए हुंकार भर रहे हैं। इसको देखते हुए केजीएमयू में सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। पुलिस के साथ ही पीएसी को भी तैनात कर दिया गया है। गेट के बाहर से लेकर अंदर तक कई थानों का पुलिस बल और बढ़ा दिया गया है। पुलिस उपायुक्त पश्चिम विश्वजीत श्रीवास्तव ने बताया कि परिसर में सुरक्षा के दृष्टिगत पुलिस बल तैनात है।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
KGMU Lucknow UP Police Up Latest News
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |