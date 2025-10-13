Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsMaulana Tauqeer Raza main accused in the Bareilly riots repaid bank loan after 28 years

बरेली हिंसा के आरोपी तौकीर रजा ने 28 साल बाद चुकाया कर्ज, 1997 में लिया था 5055 रुपये का लोन

बरेली बवाल के मुख्य आरोपी मौलाना तौकीर रजा ने 28 साल पहले जिला सहकारी बैंक से लिया कर्ज चुका दिया। तौकीर रजा के रिश्तेदार ने बदायूं के डीसीबी में 30522 रुपये का भुगतान किया। दरअसल साल 1997 में मौलाना ने 5055 रुपये का कर्ज लिया थी।

Pawan Kumar Sharma संवाददाता, बदायूंMon, 13 Oct 2025 09:12 PM
share Share
Follow Us on
बरेली हिंसा के आरोपी तौकीर रजा ने 28 साल बाद चुकाया कर्ज, 1997 में लिया था 5055 रुपये का लोन

बरेली बवाल के मुख्य आरोपी आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा ने करीब 28 साल पहले जिला सहकारी बैंक (डीसीबी) से लिया कर्ज सोमवार को चुका दिया। तौकीर रजा के अपने रिश्तेदार शाहनवाज ने बदायूं के डीसीबी में 30522 रुपये का भुगतान किया। सहकारिता अमीन कुंवरपाल ने बैंक में कर्ज की धनराशि जमा कराकर शाहनवाज को रसीद दे दी।

मौलाना तौकीर मूल रूप से बदायूं के बिनावर थाना क्षेत्र के करतौली गांव के रहने वाला है। मौलाना ने साल 1997 में बी पैक्स रसूलपुर पुठी के माध्यम से 5055 रुपये की खाद ली थी। इसके बाद मौलाना ने यह रकम नहीं चुकाई। बरेली बवाल के बाद जब मौलाना तौकीर से जुड़े रिकार्ड खंगाले गए तो बदायूं डीसीबी में कर्ज की फाइल भी खुल गयी। डीसीबी चेयरमैन जेके सक्सेना ने मौलाना से बकाया जमा करने के लिए नौ अक्तूबर को अंतिम चेतावनी नोटिस जारी कराया। मौलाना के बरेली स्थित आवास पर नोटिस को चस्पा करा दिया गया। 15 दिन के अंदर बकाया जमा न करने पर संपत्ति कुर्क कराने की चेतावनी दी गई थी। नोटिस चस्पा होने के पांच दिन के अंदर ही कर्ज की रकम ब्याज सहित जमा कर दी गई।

ये भी पढ़ें:जेल में बंद तौकीर रजा पर और कसा शिकंजा, नौ अन्य मुकदमों में भी बी वारंट जारी

मौलाना ने जमा कराए 30,522 रुपए

मौलाना तौकीर की ओर से बरेली निवासी शाहनवाज के जरिए सोमवार को संग्रह अमीन कुंवरपाल सिंह से संपर्क किया। इसके बाद बैंक में कुल 30,522 रुपये का भुगतान किया। इस रकम में मूलधन 5055, ब्याज 24013 और अमीन का संग्रह शुल्क 1453 रुपए शामिल है।

जेल में नोटिस तामील कराने की थी तैयारी

बरेली में हुए बवाल के मुख्य आरोपी आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा सेंट्रल जेल फतेहगढ़ में हैं। डीसीबी चेयरमैन जेके सक्सेना ने डीआईजी जेल कानपुर से वार्ता की थी। जेल में नोटिस तामील कराने की तैयारी थी। हालांकि नोटिस पहुंचने से पहले ही रकम जमा हो गई।

ये भी पढ़ें:हापुड़ में मीट कारोबारी के ठिकानों पर आयकर विभाग की बड़ी रेड, रात तक चली जांच