बरेली हिंसा के आरोपी तौकीर रजा ने 28 साल बाद चुकाया कर्ज, 1997 में लिया था 5055 रुपये का लोन

बरेली बवाल के मुख्य आरोपी आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा ने करीब 28 साल पहले जिला सहकारी बैंक (डीसीबी) से लिया कर्ज सोमवार को चुका दिया। तौकीर रजा के अपने रिश्तेदार शाहनवाज ने बदायूं के डीसीबी में 30522 रुपये का भुगतान किया। सहकारिता अमीन कुंवरपाल ने बैंक में कर्ज की धनराशि जमा कराकर शाहनवाज को रसीद दे दी।

मौलाना तौकीर मूल रूप से बदायूं के बिनावर थाना क्षेत्र के करतौली गांव के रहने वाला है। मौलाना ने साल 1997 में बी पैक्स रसूलपुर पुठी के माध्यम से 5055 रुपये की खाद ली थी। इसके बाद मौलाना ने यह रकम नहीं चुकाई। बरेली बवाल के बाद जब मौलाना तौकीर से जुड़े रिकार्ड खंगाले गए तो बदायूं डीसीबी में कर्ज की फाइल भी खुल गयी। डीसीबी चेयरमैन जेके सक्सेना ने मौलाना से बकाया जमा करने के लिए नौ अक्तूबर को अंतिम चेतावनी नोटिस जारी कराया। मौलाना के बरेली स्थित आवास पर नोटिस को चस्पा करा दिया गया। 15 दिन के अंदर बकाया जमा न करने पर संपत्ति कुर्क कराने की चेतावनी दी गई थी। नोटिस चस्पा होने के पांच दिन के अंदर ही कर्ज की रकम ब्याज सहित जमा कर दी गई।

मौलाना ने जमा कराए 30,522 रुपए मौलाना तौकीर की ओर से बरेली निवासी शाहनवाज के जरिए सोमवार को संग्रह अमीन कुंवरपाल सिंह से संपर्क किया। इसके बाद बैंक में कुल 30,522 रुपये का भुगतान किया। इस रकम में मूलधन 5055, ब्याज 24013 और अमीन का संग्रह शुल्क 1453 रुपए शामिल है।