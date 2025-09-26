मौलाना तौकीर रजा ने लेटरपैड को बताया फर्जी, बरेली में मस्जिद तक छावनी में तब्दील हुआ इलाका
बरेली में इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल (आईएमसी) के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा खां ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि उनका प्रदर्शन का कार्यक्रम तय है।
यूपी के बरेली में इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल (आईएमसी) के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा खां ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि उनका प्रदर्शन का कार्यक्रम तय है और किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दिया जाए। मौलाना के ऐलान के बाद आईएमसी के पदाधिकारियों को पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर लिया और जगह-जगह पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया है। मस्जिद तक जाने वाले रास्ते पूरी तरह से छावनी में तब्दील कर दिए गए हैं।
मौलाना ने सोशल मीडिया पर वायरल आईएमसी के लेटरपैड को फर्जी करार देते हुए आरोप लगाया कि यह कुछ मुखबिरों की साजिश है। उन्होंने कहा कि गलतफहमियां फैलाने के लिए इस तरह की हरकत की गई है। मौलाना ने साफ किया कि शुक्रवार (आज) को नोमहला मस्जिद में दोपहर 2 बजे नमाज के बाद वह ज्ञापन देंगे और फिर पत्रकारों से भी बातचीत करेंगे। इस बीच मौलाना के आवास से लेकर नोमहला मस्जिद तक पूरा इलाका छावनी में तब्दील कर दिया गया है। भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है और प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है। आईएमसी के पदाधिकारियों के आवास और उन पर नजर रखी जा रही है। आईएमसी के मीडिया प्रभारी मुनीर इदरीसी ने बताया कि पुलिस ने उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया है।
क्या है पूरा मामला
इत्तेहाद-ए-मिल्लत कौंसिल प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खां ने 26 सितंबर को नमाज-ए-जुमा के बाद इस्लामिया इंटर कॉलेज मैदान से पैदल मार्च निकालने का ऐलान किया था। नवरात्र, दुर्गा पूजा और उर्स को देखते हुए प्रशासन ने कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी गई। इसके चलते गुरुवार देर शाम को आईएमसी पदाधिकारियों ने कार्यक्रम रद्द करने का ऐलान कर दिया। आईएमसी के पदाधिकारी डॉ. नफीस, नदीम खां समेत तमाम लोगों ने प्रदर्शन रद्द की घोषणा की। उन्होंने लोगों से अपील की थी कि सभी लोग अपनी-अपनी मस्जिदों में नमाज अदा करने के बाद सीधे घर लौट जाएं। इस्लामिया इंटर कॉलेज मैदान में किसी कार्यक्रम का आयोजन नहीं होगा। आईएमसी प्रवक्ता की ओर से एक लेटर भी जारी हुआ जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल इस लेटर में लिखा है कि ‘शहर में अमन-ओ-अमान और शांति बनी रहे, यही हम सबकी जिम्मेदारी है और इसके लिए सभी का सहयोग जरूरी है। नवरात्रि, दुर्गा पूजा और उर्स को देखते हुए मैदान की अनुमति नहीं मिली है। हालांकि शुक्रवार को इस लेटर में मौलाना ने फर्जी बताया।