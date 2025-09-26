मौलाना तौकीर रजा ने लेटरपैड को बताया फर्जी, बरेली में मस्जिद तक छावनी में तब्दील हुआ इलाका

बरेली में इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल (आईएमसी) के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा खां ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि उनका प्रदर्शन का कार्यक्रम तय है।

यूपी के बरेली में इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल (आईएमसी) के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा खां ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि उनका प्रदर्शन का कार्यक्रम तय है और किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दिया जाए। मौलाना के ऐलान के बाद आईएमसी के पदाधिकारियों को पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर लिया और जगह-जगह पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया है। मस्जिद तक जाने वाले रास्ते पूरी तरह से छावनी में तब्दील कर दिए गए हैं।

मौलाना ने सोशल मीडिया पर वायरल आईएमसी के लेटरपैड को फर्जी करार देते हुए आरोप लगाया कि यह कुछ मुखबिरों की साजिश है। उन्होंने कहा कि गलतफहमियां फैलाने के लिए इस तरह की हरकत की गई है। मौलाना ने साफ किया कि शुक्रवार (आज) को नोमहला मस्जिद में दोपहर 2 बजे नमाज के बाद वह ज्ञापन देंगे और फिर पत्रकारों से भी बातचीत करेंगे। इस बीच मौलाना के आवास से लेकर नोमहला मस्जिद तक पूरा इलाका छावनी में तब्दील कर दिया गया है। भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है और प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है। आईएमसी के पदाधिकारियों के आवास और उन पर नजर रखी जा रही है। आईएमसी के मीडिया प्रभारी मुनीर इदरीसी ने बताया कि पुलिस ने उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया है।