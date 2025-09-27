maulana tauqeer raza arrested in bareilly riots preparing to be sent to sitapur jail बरेली बवाल में मौलाना तौकीर रजा गिरफ्तार, सीतापुर जेल भेजने की तैयारी, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindi NewsUP Newsmaulana tauqeer raza arrested in bareilly riots preparing to be sent to sitapur jail

Ajay Singh मुख्य संवाददाता, बरेलीSat, 27 Sep 2025 01:39 PM
यूपी के बरेली में शुक्रवार को जुमा की नमाज के बाद शहर में कई जगह उपजे बवाल के मामले में आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शनिवार सुबह करीब पांच बजे पुलिस ने उनका मेडिकल कराया और इसके बाद सुबह छह बजे कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया। अब सुरक्षा कारणों से मौलाना को सीतापुर जेल भेजा जा रहा है।

बवाल के दौरान पथराव और झड़पों में 15 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे, जिनका जिला अस्पताल में मेडिकल परीक्षण कराया गया। इसके अलावा मौलाना के सात समर्थकों का भी मेडिकल कराया गया है, जिन्हें जेल भेजा जाएगा।

बता दें कि कानपुर प्रकरण को लेकर शुक्रवार को बरेली में बवाल की स्थिति बनी रही। नमाज के बाद कोतवाली के खलील तिराहे से बवाल शुरू हुआ और फिर शहर के विभिन्न इलाकों में पुलिस पर पथराव और फायरिंग की गई। इसको लेकर पुलिस और प्रशासन की ओर से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है।

2010 के दंगे का भी आरोपी है मौलाना तौकीर

बरेली में बवाल के बाद आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा का नाम एक बार फिर चर्चा में है। आईएमसी प्रमुख 2010 में बरेली में हुए दंगे का आरोपी है। हालांकि मामला कोर्ट में लंबित है। इतना ही नहीं मौलाना ने ज्ञानवापी ढांचे में पूजा शुरू होने के बाद भी जेल भरो आंदोलन की घोषणा की थी। मौलाना पहले भी विवादित बयानबाजी कर चुके हैं।

सीएम योगी ने दिया है सख्त कार्रवाई का आदेश

बरेली बवाल के बाद शुक्रवार की देर रात सीएम योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने शनिवार की सुबह भी बरेली में चल रही कार्रवाई के बारे में अधिकारियों से जानकारी ली। सीएम योगी ने उपद्रवियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई का आदेश दिया है। सीएम ने कहा है कि एक भी उपद्रवी बख्शा नहीं जाएगा। ऐसी कार्रवाई होगी कि अराजकता फैलाने वाले दोबारा सोचेंगे भी नहीं। ख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दो टूक शब्दों में कहा है कि प्रदेश में कानून-व्यवस्था बिगाड़ने की किसी भी कोशिश पर सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि दशहरा बुराई और आतंक के दहन का पर्व है। उपद्रवियों पर ऐसी कार्रवाई हो कि वे दोबारा कभी इस गलती की सोच भी न सकें। कार्रवाई के लिए किसी और समय का इंतज़ार न करें। यही सही समय है। उपद्रवियों पर निर्णायक कार्रवाई की जाए।

