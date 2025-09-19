हमारी खामोशी को बुजदिली न समझा जाए, कार्रवाई नहीं हुई तो सड़कों पर उतरेंगे: मौलाना तौकीर

आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खां ने शुक्रवार को जुमा नमाज के बाद अपने सौदागरान स्थित आवास पर प्रेस कांफ्रेंस की। उन्होंने कहा कि शाहजहांपुर में पैगंबर ए इस्लाम की शान में गुस्ताखी हुई।

आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खां ने शुक्रवार को जुमा नमाज के बाद अपने सौदागरान स्थित आवास पर प्रेस कांफ्रेंस की। उन्होंने कहा कि शाहजहांपुर में पैगंबर ए इस्लाम की शान में गुस्ताखी हुई। हमारे समाज के लोगों पर हमलों पर न तो सरकार ने कोई सख्ती दिखाई और न ही सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस किया। यह सब माहौल बिगड़ने वाले संगठनों की साजिश है, जो देश में माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं।

पत्रकारों से बातचीत करते हुए मौलाना ने कहा कि हमारे समाज के लोगों के साथ हो रहे अन्याय नहीं रुके तो समाज के लोग सड़कों पर उतरने को मजबूर होंगे। हमारी खामोशी को हमारी कमजोरी या बुजदिली न समझा जाए। जिस दिन हमारा समाज हमारे नियंत्रण से बाहर हो गया, हालात गंभीर हो जाएंगे। हम भारत को श्रीलंका और नेपाल नहीं बनने देंगे। लेकिन नेपाल से ज्यादा आक्रोश भारत की जनता में सरकार के प्रति है, जिस दिन लोग सड़कों पर आ गए सरकार संभाल नहीं पाएगी।