Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsMaulana Tauqeer close associate Wahid Baig illegal marriage hall was bulldozed
मौलाना तौकीर के करीबी वाहिद बेग पर चला बुलडोजर, अवैध बारातघर जमींदोज

मौलाना तौकीर के करीबी वाहिद बेग पर चला बुलडोजर, अवैध बारातघर जमींदोज

संक्षेप:

बरेली जिले के विकास प्राधिकरण ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आलीशान बारातघर पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी है। यह बारातघर मौलाना तौकीर के करीबी वाजिद बेग का बताया जा रहा है। 

Dec 23, 2025 02:01 pm ISTPawan Kumar Sharma वरिष्ठ संवाददाता, बरेली
share Share
Follow Us on

बरेली जिले के फरीदापुर चौधरी क्षेत्र में विकास प्राधिकरण (बीडीए) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आलीशान बारातघर पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी है। यह बारातघर मौलाना तौकीर के करीबी वाजिद बेग का बताया जा रहा है। बीडीए के मुताबिक करीब 1200 वर्गमीटर क्षेत्र में फैला बेग मैरिज होम अवैध रूप से बनाया गया था।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मंगलवार की सुबह 11 बजे बीडीए की टीम फरीदापुर चौधरी पहुंची। 3 बुलडोजर से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी। प्राधिकरण की ओर से पहले ही इस बारातघर को अवैध घोषित किया जा चुका था। 6 अक्टूबर को बीडीए ने कार्रवाई करते हुए इसे सील कर दिया था, लेकिन नियमों का उल्लंघन पाए जाने के बाद अब ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। बीडीए के संयुक्त सचिव दीपक कुमार का कहना है कि निर्माण के लिए न तो मानचित्र स्वीकृत कराया गया था और न ही भूमि उपयोग की अनुमति ली गई थी।कार्रवाई के दौरान मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा, ताकि कानून-व्यवस्था बनी रहे। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है।

ये भी पढ़ें:बरेली बवाल में गिरफ्तार तौकीर रजा पर और कसा शिकंजा, 3 अन्य मुकदमों में चार्जशीट

मौलाना तौकीर ने किया था कार्यक्रम

बताया जा रहा है कि 26 सितंबर से पहले इस बारातघर में मौलाना तौकीर का एक कार्यक्रम भी आयोजित हुआ था, जिसके बाद मामला और सुर्खियों में आया। बीडीए का कहना है कि अवैध निर्माणों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और किसी भी प्रभाव या पहचान के आधार पर कोई रियायत नहीं दी जाएगी।

तौकीर और उसके दामाद मोहसिन समेत दस पर रिपोर्ट

करीब एक हफ्ते पहले बरेली बवाल के मुख्य आरोपी तौकीर रजा और उसके दामाद मोहसिन समेत दस लोगों के खिलाफ जमीन के विवाद को लेकर थाना इज्जतनगर में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। आरोप है कि ये लोग जमीन बेचने के लिए पीड़ित को सात साल से प्रताड़ित कर रहे हैं और उसके घर में घुसकर हमला किया।

बता दें कि गुरुवार को इज्जतनगर के रहपुरा चौधरी निवासी शाकिर बेग ने एसएसपी ऑफिस के सामने जहर खाकर खुदकुशी की कोशिश की थी। इस मामले में शाकिर की बेटी लाएवा ने थाना इज्जतनगर में अपने पिता के भाई शारिक बेग, तौफीक बेग, शाहिद, साबिर बेग व शादिक बेग के अलावा मौलाना तौकीर रजा, उसके दामाद मोहसिन रजा, इकराम बेग, इरफान बेग और विक्की को नामजद किया है।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma
"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
Bareilly Bareilly News Uttar Pradesh अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |