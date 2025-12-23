मौलाना तौकीर के करीबी वाहिद बेग पर चला बुलडोजर, अवैध बारातघर जमींदोज

संक्षेप: बरेली जिले के विकास प्राधिकरण ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आलीशान बारातघर पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी है। यह बारातघर मौलाना तौकीर के करीबी वाजिद बेग का बताया जा रहा है।

बरेली जिले के फरीदापुर चौधरी क्षेत्र में विकास प्राधिकरण (बीडीए) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आलीशान बारातघर पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी है। यह बारातघर मौलाना तौकीर के करीबी वाजिद बेग का बताया जा रहा है। बीडीए के मुताबिक करीब 1200 वर्गमीटर क्षेत्र में फैला बेग मैरिज होम अवैध रूप से बनाया गया था।

मंगलवार की सुबह 11 बजे बीडीए की टीम फरीदापुर चौधरी पहुंची। 3 बुलडोजर से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी। प्राधिकरण की ओर से पहले ही इस बारातघर को अवैध घोषित किया जा चुका था। 6 अक्टूबर को बीडीए ने कार्रवाई करते हुए इसे सील कर दिया था, लेकिन नियमों का उल्लंघन पाए जाने के बाद अब ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। बीडीए के संयुक्त सचिव दीपक कुमार का कहना है कि निर्माण के लिए न तो मानचित्र स्वीकृत कराया गया था और न ही भूमि उपयोग की अनुमति ली गई थी।कार्रवाई के दौरान मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा, ताकि कानून-व्यवस्था बनी रहे। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है।

मौलाना तौकीर ने किया था कार्यक्रम बताया जा रहा है कि 26 सितंबर से पहले इस बारातघर में मौलाना तौकीर का एक कार्यक्रम भी आयोजित हुआ था, जिसके बाद मामला और सुर्खियों में आया। बीडीए का कहना है कि अवैध निर्माणों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और किसी भी प्रभाव या पहचान के आधार पर कोई रियायत नहीं दी जाएगी।

तौकीर और उसके दामाद मोहसिन समेत दस पर रिपोर्ट

करीब एक हफ्ते पहले बरेली बवाल के मुख्य आरोपी तौकीर रजा और उसके दामाद मोहसिन समेत दस लोगों के खिलाफ जमीन के विवाद को लेकर थाना इज्जतनगर में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। आरोप है कि ये लोग जमीन बेचने के लिए पीड़ित को सात साल से प्रताड़ित कर रहे हैं और उसके घर में घुसकर हमला किया।