मौलाना तौकीर के करीबी वाजिद बेग पर दूसरे दिन भी चला बुलडोजर, अवैध निर्माण जमींदोज

संक्षेप: बरेली में अवैध निर्माण के खिलाफ बीडीए और प्रशासन की सख्ती लगातार दूसरे दिन भी देखने को मिली। फरीदापुर चौधरी इलाके में स्थित मौलाना तौकीर के करीबी के वाजिद बेग के अवैध मैरिज हॉल पर बुलडोजर चलाया गया।

उत्तर प्रदेश के बरेली शहर में अवैध निर्माण के खिलाफ बरेली विकास प्राधिकरण और प्रशासन की सख्ती लगातार दूसरे दिन भी देखने को मिली। फरीदापुर चौधरी इलाके में स्थित बेग मैरिज हॉल, जो मौलाना तौकीर के करीबी से जुड़ा बताया जा रहा है, उस पर बुधवार को भी बुलडोजर चलाया गया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

मंगलवार को बीडीए की टीम ने मैरिज हॉल के एक हिस्से को ध्वस्त किया था। इसके बाद बुधवार को टीम दोबारा मौके पर पहुंची और बचे हुए हिस्से को भी गिराना शुरू कर दिया। कार्रवाई के दौरान किसी भी तरह की अव्यवस्था से बचने के लिए भारी पुलिस बल तैनात रहा।

19 सितंबर को रची गई थी बवाल की साजिश पुलिस जांच में सामने आया है कि 26 सितंबर को बरेली में हुए बवाल की साजिश पहले ही रच ली गई थी। पुलिस को शक है कि 19 सितंबर को मौलाना तौकीर अपने साथियों के साथ इलाके में पहुंचे थे, जहां बड़ी संख्या में स्थानीय लोग इकट्ठा हुए थे। इसी दौरान आगे की रणनीति पर चर्चा की गई और कथित तौर पर बवाल की रूपरेखा तैयार की गई। बैठक में इलाके के कई लोग शामिल थे और घटनाक्रम को लेकर योजनाबद्ध तरीके से बातचीत की गई। पुलिस अब 19 सितंबर की इस बैठक को 26 सितंबर के बरेली बवाल से जोड़कर देख रही है और मामले की गहराई से जांच कर रही है। क्योंकि बैठक का एक वीडियो भी वायरल हुआ था।

बिना नक्शा बना बारातघर बीडीए अधिकारियों के अनुसार मैरिज हॉल का निर्माण बिना मानचित्र स्वीकृति के किया गया था। नियमों के तहत पहले नोटिस जारी किया गया, समय सीमा पूरी होने के बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। प्रशासन ने साफ किया है कि अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। बुलडोजर कार्रवाई के चलते इलाके में दिनभर हलचल बनी रही और स्थानीय लोगों की भीड़ जुटी रही।

मौलाना तौकीर के करीबी नदीम को रिमांड पर लेकर पूछताछ इससे पहले बरेली में पुलिस ने मौलाना तौकीर के करीबी और आईएमसी के पूर्व जिलाध्यक्ष नदीम खान को रिमांड पर लेकर पूछताछ की। नदीम खान को बवाल के मामले में पहले ही जेल भेजा जा चुका था। अब फर्जी दस्तावेज तैयार करने के आरोपों से संबंधित मुकदमे में उससे पूछताछ की जा रही है।