Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsMaulana Tauqeer close associate Wahid Baig illegal construction was bulldozed for the second day
मौलाना तौकीर के करीबी वाजिद बेग पर दूसरे दिन भी चला बुलडोजर, अवैध निर्माण जमींदोज

मौलाना तौकीर के करीबी वाजिद बेग पर दूसरे दिन भी चला बुलडोजर, अवैध निर्माण जमींदोज

संक्षेप:

बरेली में अवैध निर्माण के खिलाफ बीडीए और प्रशासन की सख्ती लगातार दूसरे दिन भी देखने को मिली। फरीदापुर चौधरी इलाके में स्थित मौलाना तौकीर के करीबी के वाजिद बेग के अवैध मैरिज हॉल पर बुलडोजर चलाया गया।

Dec 24, 2025 11:59 am ISTPawan Kumar Sharma वरिष्ठ संवाददाता, बरेली
share Share
Follow Us on

उत्तर प्रदेश के बरेली शहर में अवैध निर्माण के खिलाफ बरेली विकास प्राधिकरण और प्रशासन की सख्ती लगातार दूसरे दिन भी देखने को मिली। फरीदापुर चौधरी इलाके में स्थित बेग मैरिज हॉल, जो मौलाना तौकीर के करीबी से जुड़ा बताया जा रहा है, उस पर बुधवार को भी बुलडोजर चलाया गया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

मंगलवार को बीडीए की टीम ने मैरिज हॉल के एक हिस्से को ध्वस्त किया था। इसके बाद बुधवार को टीम दोबारा मौके पर पहुंची और बचे हुए हिस्से को भी गिराना शुरू कर दिया। कार्रवाई के दौरान किसी भी तरह की अव्यवस्था से बचने के लिए भारी पुलिस बल तैनात रहा।

19 सितंबर को रची गई थी बवाल की साजिश

पुलिस जांच में सामने आया है कि 26 सितंबर को बरेली में हुए बवाल की साजिश पहले ही रच ली गई थी। पुलिस को शक है कि 19 सितंबर को मौलाना तौकीर अपने साथियों के साथ इलाके में पहुंचे थे, जहां बड़ी संख्या में स्थानीय लोग इकट्ठा हुए थे। इसी दौरान आगे की रणनीति पर चर्चा की गई और कथित तौर पर बवाल की रूपरेखा तैयार की गई। बैठक में इलाके के कई लोग शामिल थे और घटनाक्रम को लेकर योजनाबद्ध तरीके से बातचीत की गई। पुलिस अब 19 सितंबर की इस बैठक को 26 सितंबर के बरेली बवाल से जोड़कर देख रही है और मामले की गहराई से जांच कर रही है। क्योंकि बैठक का एक वीडियो भी वायरल हुआ था।

ये भी पढ़ें:मौलाना तौकीर के करीबी वाहिद बेग पर चला बुलडोजर, अवैध बारातघर जमींदोज

बिना नक्शा बना बारातघर

बीडीए अधिकारियों के अनुसार मैरिज हॉल का निर्माण बिना मानचित्र स्वीकृति के किया गया था। नियमों के तहत पहले नोटिस जारी किया गया, समय सीमा पूरी होने के बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। प्रशासन ने साफ किया है कि अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। बुलडोजर कार्रवाई के चलते इलाके में दिनभर हलचल बनी रही और स्थानीय लोगों की भीड़ जुटी रही।

मौलाना तौकीर के करीबी नदीम को रिमांड पर लेकर पूछताछ

इससे पहले बरेली में पुलिस ने मौलाना तौकीर के करीबी और आईएमसी के पूर्व जिलाध्यक्ष नदीम खान को रिमांड पर लेकर पूछताछ की। नदीम खान को बवाल के मामले में पहले ही जेल भेजा जा चुका था। अब फर्जी दस्तावेज तैयार करने के आरोपों से संबंधित मुकदमे में उससे पूछताछ की जा रही है।

पुलिस के अनुसार फरीदापुर चौधरी निवासी लियाकत के हस्ताक्षर का दुरुपयोग कर एक फर्जी दस्तावेज तैयार किया गया था। इसमें लियाकत के साथ ही नफीस खां और नदीम खान के भी हस्ताक्षर थे। जांच में सामने आया है कि यह दस्तावेज बवाल से ठीक पहले नफीस खान और नदीम खान द्वारा तैयार किया गया था। दस्तावेज में मौलाना तौकीर द्वारा बुलाई गई भीड़ के आह्वान को निरस्त करने की बात लिखी गई थी, ताकि भ्रम की स्थिति उत्पन्न की जा सके। इस मामले को लेकर कोतवाली में लियाकत की ओर से पांच अक्तूबर को नफीस खान और नदीम खान के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई थी। पुलिस का कहना है कि रिमांड के दौरान दस्तावेज तैयार करने के उद्देश्य, इसमें शामिल अन्य लोगों और पूरे घटनाक्रम की कड़ियों को जोड़ने के लिए नदीम को रिमांड पर पूछताछ की जा रही है। पुलिस अधिकारियों का दावा है कि पूछताछ के आधार पर आगे और खुलासे हो सकते हैं तथा जरूरत पड़ने पर अन्य आरोपियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma
"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
Bareilly Bareilly News Uttar Pradesh अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |