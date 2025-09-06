श्रीनगर की हजरतबल मस्जिद में तस्वीर लगाने पर बरेली उलेमा ने जताया एतराज, जानें क्या कहा
श्रीनगर की हजरतबल मस्जिद और दरगाह में हाल ही में अशोक पटीका (तस्वीर) लगाए जाने पर विवाद खड़ा हो गया है। इस मसले पर आल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कड़ा ऐतराज जताया है।
श्रीनगर की हजरतबल मस्जिद और दरगाह में हाल ही में अशोक पटीका (तस्वीर) लगाए जाने पर विवाद खड़ा हो गया है। इस मसले पर आल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कड़ा ऐतराज जताया है। उन्होंने कहा कि इस्लाम में मस्जिद या दरगाह में तस्वीर या मुजस्समा लगाने को नाजायज बताया है।
शनिवार को मौलाना ने अपना बयान में कहा कि सदियों से परम्परा रही है कि मस्जिद और दरगाहों में अंदर या बाहर कहीं भी तस्वीरें या मुजस्समा नहीं लगाया जाता है। उन्होंने कहा, जहा तस्वीर या मुजस्समा मौजूद हो, वहां नमाज अदा नहीं की जा सकती। अगर कोई पढ़ भी ले, तो वह नमाज कबूल नहीं होगी। बताया गया कि नमाज पढ़ने पहुंचे कुछ लोगों ने मस्जिद के अंदर तस्वीर देखी और उसे तोड़ दिया। इस पर जम्मू-कश्मीर वक्फ बोर्ड ने आपत्ति दर्ज की। मौलाना ने इसको लेकर कहा कि कुछ संप्रदाय विशेष की सोच रखने वाले लोग ही ऐसे विवाद पैदा करते हैं, जिनसे समाज को सतर्क रहने की जरूरत है।
समाज को नसीहत
आल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी बरेलवी ने कहा कि मस्जिदों और दरगाहों में तस्वीर या मुजस्समा लगाने का विवाद कुछ लोगों की शरारत है। उन्होंने समाज को आगाह करते हुए कहा कि कुछ तत्व जानबूझकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों से सतर्क और होशियार रहना जरूरी है। मौलाना ने अपील की कि मज़हबी स्थलों पर पुरानी परम्परा और शरीअत के नियमों का पालन किया जाए और किसी भी तरह के विवादास्पद कदम से बचा जाए।
मौलाना हर मसले पर देते रहे प्रतिक्रिया
मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी हमेशा सामाजिक और मजहबी मसलों पर अपनी स्पष्ट राय रखते आए हैं। चाहे राष्ट्रीय मुद्दा हो, मजहबी विवाद हो या अंतरराष्ट्रीय हालात, उन्होंने हर मौके पर खुलकर प्रतिक्रिया देते आ रहे है। मौलाना की यह खासियत रही है कि वे न सिर्फ मजहबी दृष्टिकोण से बल्कि सामाजिक और संवैधानिक पहलुओं को भी सामने रखते हैं। यही वजह है कि उनके बयानों पर अक्सर देशभर में चर्चा होती है।