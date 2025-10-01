बरेली से मुस्लिम पर्सनला बोर्ड के भारत बंद का आह्वान का विरोध, मौलाना शहाबुद्दीन ने कर दी ये अपील

आल इंडिया मुस्लिम पर्सनला बोर्ड द्वारा 3 अक्टूबर (जुमे) को बुलाए गए भारत बंद के ऐलान पर बरेली के जानेमाने धर्मगुरु मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने सार्वजनिक अपील की।

आल इंडिया मुस्लिम पर्सनला बोर्ड द्वारा 3 अक्टूबर (जुमे) को बुलाए गए भारत बंद के ऐलान पर बरेली के जानेमाने धर्मगुरु मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने सार्वजनिक अपील करते हुए समाज के लोगों से कहा कि इस ऐलान को नाकाम कर दें और बंद-हंगामा में हिस्सा न लेकर अपनी सामान्य दिनचर्या बरकरार रखें।

मौलाना शहाबुद्दीन ने कहा कि इस बंद-आह्वान में जुलूस, धरना और प्रदर्शन का भी कार्यक्रम रखा गया है। आई लव मोहम्मद के पोस्टर और बैनर लगाये जाने की बात कही जा रही है। उनका आरोप है कि ये सभी गतिविधियां सियासी मकसद को हासिल करने के लिए आयोजित की जा रही हैं, न कि किसी धार्मिक आवश्यकता के चलते। इसलिए समुदाय को ऐसी व्यवस्थाओं का सहारा नहीं लेना चाहिए।