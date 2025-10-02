जुमे की नमाज़ पढ़कर घर लौटें, भीड़ और धरने से दूर रहें: मौलाना शहाबुद्दीन की सख्त चेतावनी
आल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने जुमे की नमाज को लेकर समाज के लोगों से सीधी और सख्त अपील की है। उन्होंने कहा कि नमाज अदा करके लोग सीधे अपने घर लौट जाएं और किसी भी हालत में भीड़, धरना या प्रदर्शन का हिस्सा न बनें। मौलाना ने साफ चेतावनी दी कि अगर कोई व्यक्ति या संगठन बुलाए तो वहां हरगिज न जाएं। मौलाना शहाबुद्दीन ने मस्जिदों के इमामों को भी आड़े हाथों लिया और कहा कि कुछ इमाम राजनीति का हिस्सा बन जाते हैं, अब उन्हें सोचना होगा और ऐसे राजनीतिक लोगों से नाता तोड़ना होगा। उन्होंने इमामों से गुजारिश की कि वे अपनी मस्जिदों से अमन-ओ-शांति की अपील करें और नौजवानों को समझाएं कि वे किसी उकसावे या भड़कावे में न आएं।
पैगम्बर से सच्ची मोहब्बत तालीम पर अमल करना
पैगम्बर-ए-इस्लाम से मोहब्बत पर मौलाना ने कहा, सच्ची मोहब्बत पैगम्बर की शिक्षा पर अमल करना है, न कि पोस्टर और बैनरों का दिखावा करना। उन्होंने दो टूक कहा कि पैगम्बर-ए-इस्लाम ने कभी टकराव का रास्ता नहीं अपनाया, बल्कि विरोधियों से समझौते और बातचीत से मसलों को हल किया। इस्लामी इतिहास में सुलह हुदैबिया और मिसाके मदीना इसके सबसे बड़े सबूत हैं।
टकराव पैदा करना इस्लाम की शिक्षा के खिलाफ
मौलाना ने साफ कर दिया कि शहर के हालात को देखते हुए किसी भी तरह की भीड़ इकट्ठा करना या टकराव पैदा करना इस्लाम की शिक्षा के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि मुसलमान अपनी नमाज अदा करें, रोजमर्रा का कामकाज जारी रखें और बंद-धरने के खेल को नाकाम बनाएं।