जुमे की नमाज़ पढ़कर घर लौटें, भीड़ और धरने से दूर रहें: मौलाना शहाबुद्दीन की सख्त चेतावनी

आल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने जुमे की नमाज को लेकर समाज के लोगों से सीधी और सख्त अपील की है। उन्होंने कहा कि नमाज अदा करके लोग सीधे अपने घर लौट जाएं और किसी भी हालत में भीड़, धरना या प्रदर्शन का हिस्सा न बनें। मौलाना ने साफ चेतावनी दी कि अगर कोई व्यक्ति या संगठन बुलाए तो वहां हरगिज न जाएं। मौलाना शहाबुद्दीन ने मस्जिदों के इमामों को भी आड़े हाथों लिया और कहा कि कुछ इमाम राजनीति का हिस्सा बन जाते हैं, अब उन्हें सोचना होगा और ऐसे राजनीतिक लोगों से नाता तोड़ना होगा। उन्होंने इमामों से गुजारिश की कि वे अपनी मस्जिदों से अमन-ओ-शांति की अपील करें और नौजवानों को समझाएं कि वे किसी उकसावे या भड़कावे में न आएं।